Sony FE 8-14mm F3.5 Fisheye G: Ο πρώτος fisheye zoom φακός για full frame alpha E-Mount κάμερες

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τον FE 8-14mm F3.5 Fisheye G, τον πρώτο της φακό G fisheye με ζουμ που προορίζεται για full-frame φωτογραφικές μηχανές Alpha E-mount.

Το οπτικό εύρος καλύπτει από κυκλικό fisheye στα 8 mm έως διαγώνιο fisheye πλήρους καρέ στα 14 mm.

Ο σχεδιασμός διακρίνεται για τη φορητότητά του, διαθέτοντας μέγιστη διάμετρο 63,1 mm, μήκος 82,8 mm και συνολικό βάρος περίπου 314 g.

Υποστηρίζει την παραγωγή spatial content μέσω της τοποθέτησης δύο φακών δίπλα-δίπλα με τη χρήση του συστήματος VENICE Extension System Mini.

Η επίσημη κυκλοφορία του προϊόντος αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Η αγορά του ψηφιακού εξοπλισμού απεικόνισης υποδέχεται μια σημαντική προσθήκη από τη Sony, η οποία ανακοινώνει επίσημα τον FE 8-14mm F3.5 Fisheye G, τον πρώτο της φακό G fisheye με ζουμ που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις full-frame φωτογραφικές μηχανές Alpha E-mount. Ο νέος φακός έρχεται να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων δημιουργών περιεχομένου, των κινηματογραφιστών και των φωτογράφων που αναζητούν ευελιξία στις υπερευρυγώνιες λήψεις, συνδυάζοντας την κορυφαία οπτική απόδοση της σειράς G με έναν εντυπωσιακά συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό που ενισχύει τη φορητότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ο FE 8-14mm F3.5 Fisheye G διακρίνεται για το μοναδικό εύρος ζουμ από 8 mm έως 14 mm, το οποίο παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλαπλές προοπτικές fisheye χωρίς την ανάγκη αλλαγής φακού. Πιο αναλυτικά, στη ρύθμιση των 8 mm, ο φακός πραγματοποιεί λήψεις κυκλικού fisheye που χαρακτηρίζονται από γωνία θέασης 180 μοιρών, δημιουργώντας τη χαρακτηριστική κυκλική εικόνα πάνω στον αισθητήρα πλήρους καρέ. Μεταβαίνοντας στο αντίθετο άκρο των 14 mm, η συμπεριφορά του οπτικού συστήματος μεταβάλλεται ώστε να προσφέρει διαγώνιο fisheye σε ολόκληρο το κάδρο, διατηρώντας ωστόσο τη διαγώνια γωνία θέασης των 180 μοιρών. Αυτή η τεχνική ευελιξία επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή της σύνθεσης ανάλογα με τη δημιουργική πρόθεση του φωτογράφου, καθιστώντας τον φακό ιδανικό εργαλείο για εκτεταμένες λήψεις τοπίων, απαιτητικές αρχιτεκτονικές καταγραφές, αθλητικά γεγονότα και, φυσικά, εξειδικευμένη παραγωγή βίντεο υψηλών προδιαγραφών.

Η εσωτερική κατασκευή του φακού αντανακλά την τεχνογνωσία της Sony στην ελαχιστοποίηση των οπτικών σφαλμάτων, καθώς η οπτική σχεδίαση ενσωματώνει γυαλί ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς) σε συνδυασμό με μη σφαιρικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν συνεργατικά για την αποτελεσματική καταστολή των χρωματικών και άλλων εκτροπών σε ολόκληρη την επιφάνεια της εικόνας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης καθ' όλο το εύρος του ζουμ, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινη ευκρίνεια από το κέντρο μέχρι τα άκρα του κάδρου. Παράλληλα, η ελάχιστη απόσταση εστίασης ορίζεται στα μόλις 0,15 m, ενώ η μέγιστη μεγέθυνση φτάνει το 0,22x στο άκρο του τηλεφακού, χαρακτηριστικά που ξεκλειδώνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εντυπωσιακών κοντινών λήψεων με την παραμόρφωση και την προοπτική fisheye, προσφέροντας εντελώς νέες αφηγηματικές οπτικές τόσο για την παραδοσιακή φωτογραφία όσο και για την παραγωγή βίντεο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον φυσικό σχεδιασμό και την εργονομία του προϊόντος, μιας και ο φακός επιτυγχάνει να διατηρήσει εξαιρετικά μικρές διαστάσεις με μέγιστη διάμετρο περίπου 63,1 mm, μήκος που δεν ξεπερνά τα 82,8 mm και συνολικό βάρος μόλις στα 314 g. Η επίτευξη αυτού του compact προφίλ μεταφράζεται σε κορυφαία φορητότητα, καθιστώντας τη χρήση του ξεκούραστη κατά τη διάρκεια λήψεων στο χέρι, ενώ διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία του όταν προσαρμόζεται σε ηλεκτρονικά gimbals ή περίπλοκα κινηματογραφικά rigs. Περαιτέρω υποστήριξη σε αυτό το κομμάτι παρέχει ο προηγμένος μηχανισμός εσωτερικού ζουμ, ο οποίος φροντίζει ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όποιες μετατοπίσεις του κέντρου βάρους κατά τη μεταβολή της εστιακής απόστασης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του εξοπλισμού.

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που εισάγει ο FE 8-14mm F3.5 Fisheye G είναι η άμεση συμβατότητά του με τα σύγχρονα οικοσυστήματα παραγωγής spatial περιεχομένου, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη δημιουργία εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Μέσω της ταυτόχρονης χρήσης δύο συστημάτων VENICE Extension System Mini και την τοποθέτηση δύο τέτοιων φακών ακριβώς δίπλα-δίπλα, οι οπτικοί άξονες τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 64 mm μεταξύ τους. Αυτή η ακριβής απόσταση προσεγγίζει άριστα τη μέση διακορική απόσταση των ανθρώπινων ματιών, επιτρέποντας στους κινηματογραφιστές να καταγράφουν περιεχόμενο VR που διακρίνεται για τη ρεαλιστική και απόλυτα φυσική αίσθηση βάθους και απόστασης που προσφέρει στον τελικό θεατή.

Όσον αφορά τις τεχνολογίες εστίασης, το σύστημα προσφέρει γρήγορη, αθόρυβη και εξαιρετικά ακριβή αυτόματη εστίαση που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιντεογραφίας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει στο ελάχιστο το ανεπιθύμητο φαινόμενο του focus breathing. Για τους επαγγελματίες που προτιμούν τον χειροκίνητο έλεγχο, η λειτουργία Linear Response MF εξασφαλίζει την άμεση και γραμμική ανταπόκριση του δακτυλίου εστίασης, επιτρέποντας ανεπαίσθητες μικρορυθμίσεις κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Στο σώμα του φακού συναντάμε επίσης κρίσιμα χειριστήρια που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης, όπως τον αποκλειστικό διακόπτη λειτουργίας εστίασης, τον απαραίτητο διακόπτη κλειδώματος ζουμ, καθώς και έναν δακτύλιο διαφράγματος ο οποίος υποστηρίζει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των κλικ.

Τέλος, η κατασκευή περιλαμβάνει σχεδιασμό με αντοχή στη σκόνη και την υγρασία, σε συνδυασμό με ειδική επίστρωση φθορίου στο μπροστινό οπτικό στοιχείο, παράγοντες που θωρακίζουν τον εξοπλισμό διευκολύνοντας τη συνεχή χρήση σε εξωτερικά, λιγότερο ελεγχόμενα περιβάλλοντα.