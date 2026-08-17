Νέα τεχνολογία οροφής παράγει ρεύμα, ψύξη και θέρμανση από το ίδιο πάνελ!

Σύνοψη

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (KIT) κατασκεύασαν ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα που παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη από την ίδια επιφάνεια, καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστές, ογκώδεις εγκαταστάσεις στις κτιριακές δομές.

Το σύστημα ενσωματώνει τεχνολογία παθητικής ψύξης ακτινοβολίας ημέρας (PDRC), εκπέμποντας τη συσσωρευμένη θερμότητα προς το διάστημα μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα επιτρέπει στο εισερχόμενο ηλιακό φως να διαπερνά ανεμπόδιστα την εξωτερική επιφάνεια.

Στο εσωτερικό της ειδικής κατασκευής, ένας φακός Fresnel αναλαμβάνει να συγκεντρώσει το φως του ήλιου σε έναν εξαιρετικά συμπαγή φωτοβολταϊκό και θερμικό συλλέκτη, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο φυσικό διαχωρισμό του θερμού στοιχείου παραγωγής ενέργειας από το ψυχρό στρώμα επικάλυψης.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών σε εξωτερικούς χώρους, η διάταξη προσέφερε ψύξη της τάξης των 6,5 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, πυκνότητα ηλεκτρικής ισχύος 60,6 W/m² και θέρμανση που άγγιξε τους 110,8 °C, αποτελώντας μια ιδανική ενεργειακή λύση για τεράστια κέντρα δεδομένων.



Ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος στις οροφές και τις εξωτερικές προσόψεις των σύγχρονων κτιριακών υποδομών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την πλήρη ενεργειακή τους ανεξαρτησία, καθώς οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί εγκαταστάσεων καλούνται συνεχώς να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες που ανταγωνίζονται αυστηρά για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα.

Τα παραδοσιακά φωτοβολταϊκά πάνελ απαιτούν τεράστιες επίπεδες ή κεκλιμένες επιφάνειες για τη βέλτιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες διεκδικούν τον δικό τους διακριτό χώρο για την παροχή ζεστού νερού χρήσης, ενώ ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση συμβατικών κλιματιστικών μονάδων και αντλιών θερμότητας, οι οποίες καταναλώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά ενέργειας προκειμένου να διατηρήσουν τις εσωτερικές θερμοκρασίες σε ανεκτά επίπεδα κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα θερμών μηνών του έτους.

Αναζητώντας μια οριστική λύση απέναντι σε αυτό το πολυεπίπεδο κατασκευαστικό και χωροταξικό πρόβλημα, μια ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (Karlsruhe Institute of Technology - KIT) στη Γερμανία παρουσίασε μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα τεχνολογική προσέγγιση που καταφέρνει να συμπυκνώσει όλες τις παραπάνω κρίσιμες λειτουργίες σε ένα ενιαίο, πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα.

Η ερευνητική εργασία εστιάζει στην ταυτόχρονη, αδιάλειπτη εκμετάλλευση δύο εντελώς διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βρίσκονται διαρκώς στη διάθεσή μας: της ισχυρής θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπει ο ήλιος και του απόλυτου, ανεξάντλητου ψύχους που επικρατεί στο απέραντο κενό του διαστήματος. Η λειτουργική βάση αυτής της πολυσύνθετης μηχανικής διάταξης εδράζεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, διάφανο πομπό ψύξης, ο οποίος κατασκευάζεται από ένα υπόστρωμα πυριτίου σχολαστικά επικαλυμμένο με ένα εξειδικευμένο πολυμερές σιλικόνης που φέρει την επιστημονική ονομασία πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο. Το εν λόγω καινοτόμο υλικό εμφανίζει την αξιοσημείωτη φυσική ικανότητα να επιτρέπει στο εισερχόμενο ηλιακό φως να το διαπερνά σχεδόν ανεμπόδιστα, ενώ την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή λειτουργεί ως ένας εξαιρετικά αποδοτικός αγωγός απαγωγής της εσωτερικής θερμότητας, εκπέμποντας την απευθείας προς το εξώτερο Διάστημα με τη μορφή αόρατης υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η θερμοδυναμική αυτή διαδικασία, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό χώρο με τον όρο παθητική ψύξη ακτινοβολίας ημέρας (Passive Daytime Radiative Cooling - PDRC), εκμεταλλεύεται στο έπακρο το αποκαλούμενο «ατμοσφαιρικό παράθυρο», δηλαδή εκείνο το πολύ συγκεκριμένο εύρος μηκών κύματος στο οποίο η γήινη ατμόσφαιρα καθίσταται εξαιρετικά διαπερατή από την εξερχόμενη θερμική ακτινοβολία, επιτρέποντας πρακτικά στην πλεονάζουσα θερμότητα να διαφύγει στο σύμπαν χωρίς να παγιδεύεται από τα πυκνά αέρια του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση που κλήθηκαν να επιλύσουν αποτελεσματικά οι μηχανικοί του KIT εντοπίζεται στην προσπάθεια αρμονικής συνύπαρξης δύο ριζικά αντίθετων φυσικών καταστάσεων μέσα στο ίδιο ακριβώς κατασκευαστικό πλαίσιο, καθώς ο ηλιακός συλλέκτης απαιτείται να απορροφά αδιάκοπα τη μέγιστη δυνατή θερμική ενέργεια, τη στιγμή που το σύστημα ψύξης οφείλει να διατηρείται στις χαμηλότερες δυνατές θερμοκρασίες προκειμένου να παραμένει πλήρως αποδοτικό.

Με στόχο να επιτύχουν αυτόν τον περίπλοκο λειτουργικό διαχωρισμό, οι ερευνητές εφάρμοσαν μια ιδιοφυή αρχιτεκτονική διάταξη στο εσωτερικό της μονάδας, τοποθετώντας ακριβώς κάτω από το διαφανές, ψυχρό στρώμα έναν προηγμένο φακό Fresnel ο οποίος αναλαμβάνει την κρίσιμη εργασία να συγκεντρώσει όλο το διερχόμενο ηλιακό φως επάνω σε έναν εντυπωσιακά μικρότερο, άκρως συμπαγή φωτοβολταϊκό-θερμικό συλλέκτη. Μέσα από αυτόν τον αυστηρό γεωμετρικό σχεδιασμό, το εσωτερικό τμήμα που αναπτύσσει αναπόφευκτα πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και της εκμετάλλευσης της θερμότητας παραμένει απολύτως απομονωμένο από το εξωτερικό στρώμα εκπομπής, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στο συνολικό σύστημα να αποδίδει τα μέγιστα και στις τρεις διακριτές λειτουργίες του χωρίς η μία να ακυρώνει την αποτελεσματικότητα της άλλης.

Οι εκτεταμένες πειραματικές δοκιμές του πρωτοτύπου, οι οποίες διεξήχθησαν κάτω από απαιτητικές πραγματικές εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας, κατέγραψαν μετρήσιμα αποτελέσματα μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς η νέα αυτή διάταξη κατάφερε να προσφέρει σταθερή ψύξη η οποία έφτασε τους 6,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ενώ την ίδια ώρα διατηρούσε μια παραγόμενη πυκνότητα ηλεκτρικής ισχύος στα 60,6 W/m² και άγγιζε θερμοκρασίες θέρμανσης που άγγιζαν το εντυπωσιακό νούμερο των 110,8 βαθμών Κελσίου. Αυτά τα αυστηρά ποσοτικά δεδομένα καταδεικνύουν την τεράστια σημασία της συγκεκριμένης υλοποίησης, η οποία δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον κατασκευαστικό τομέα των συμβατικών κτιρίων, αλλά φαντάζει ως η πλέον ενδεδειγμένη απάντηση για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις data centers.

Καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται ραγδαία, τα μεγάλα υπολογιστικά κέντρα απαιτούν πλέον ιλιγγιώδη ποσά ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτήσουν τις συστοιχίες των επεξεργαστών τους, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνουν τεράστιους πόρους απλώς και μόνο για να ψύξουν τον ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό. Η δυνατότητα μιας ενιαίας κτιριακής επιφάνειας να παρέχει άφθονη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αποβάλλει αποτελεσματικά την πλεονάζουσα θερμότητα απευθείας στο διάστημα και συλλέγει υψηλές θερμοκρασίες για άλλες βιομηχανικές διεργασίες, δημιουργεί μια απολύτως κρίσιμη συνέργεια.

Η ερευνητική εργασία του KIT αποτελεί τη λογική εξέλιξη των προσπαθειών της ομάδας από το 2024, και πλέον τα επόμενα ουσιαστικά βήματα περιλαμβάνουν την αυστηρή βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης και του οπτικού σχεδιασμού, ώστε τα συστήματα αυτά να καταστούν σύντομα εμπορικά βιώσιμα.