Νέες λειτουργίες στο Instagram: Reposts και χάρτης τοποθεσίας για πιο «κοινωνική» εμπειρία

Το Instagram προχωρά σε μια σειρά νέων προσθηκών που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τους φίλους τους μέσα από την πλατφόρμα. Με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών συνδέσεων και τη διευκόλυνση της κοινοποίησης περιεχομένου, η δημοφιλής εφαρμογή ανακοίνωσε την εισαγωγή δύο βασικών λειτουργιών: τη δυνατότητα για αναδημοσιεύσεις (Reposts) και έναν νέο διαδραστικό χάρτη τοποθεσίας.

Η πιο αξιοσημείωτη προσθήκη είναι το νέο feed «Reposts», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αναδημοσιεύουν δημόσια posts και reels άλλων χρηστών. Οι αναδημοσιεύσεις αυτές θα εμφανίζονται σε ειδική καρτέλα που προστίθεται στο προφίλ κάθε χρήστη, δίπλα από τις ήδη υπάρχουσες καρτέλες με posts, tagged φωτογραφίες και Reels. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να μοιράζονται εύκολα περιεχόμενο που τους εκφράζει ή τους ενδιαφέρει, ενισχύοντας τη διάδραση με το δίκτυο των φίλων και των ακολούθων τους.

Κάθε Repost συνοδεύεται από αναφορά στον αρχικό δημιουργό του περιεχομένου, γεγονός που όχι μόνο διασφαλίζει την πνευματική ιδιοκτησία αλλά και συμβάλλει στη διεύρυνση της απήχησης του εκάστοτε post. Πρόκειται για μια λειτουργία που ενσωματώνει στοιχεία που ήδη έχουν υιοθετηθεί σε άλλες πλατφόρμες, όπως το retweet στο X, με προσαρμογή στο περιβάλλον του Instagram.

Παράλληλα, το Instagram εισάγει έναν νέο διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θυμίζει αρκετά τη λειτουργία Snap Map του Snapchat. Μέσω του «Instagram Map», οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να κοινοποιούν την τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο στους φίλους τους. Ο χάρτης επιτρέπει την εξερεύνηση περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από διάφορες περιοχές, εφόσον αυτό έχει επισημανθεί με γεωγραφική τοποθεσία. Έτσι, κάποιος μπορεί να δει τι δημοσιεύεται από «ενδιαφέρουσες ή διασκεδαστικές» τοποθεσίες, ενισχύοντας τον ανακαλυπτικό χαρακτήρα της εφαρμογής.

Η κοινοποίηση τοποθεσίας αποτελεί μια ρύθμιση που ενεργοποιείται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής για το ποιοι θα μπορούν να δουν πού βρίσκεται. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αποκλείουν συγκεκριμένα άτομα ή να απενεργοποιούν την κοινοποίηση σε επιλεγμένες τοποθεσίες, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην ιδιωτικότητα.

Μια ακόμα λειτουργία που προστίθεται είναι η νέα καρτέλα «Friends» μέσα στην ενότητα των Reels. Σε αυτή, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν δημόσιο περιεχόμενο που έχουν αλληλεπιδράσει οι φίλοι τους – όπως likes ή σχόλια. Η καρτέλα θα βρίσκεται στο πάνω μέρος της διεπαφής των Reels και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανακάλυψη σχετικού περιεχομένου βάσει του τι ενδιαφέρει τους κοντινούς μας ανθρώπους, προσδίδοντας πιο προσωπικό χαρακτήρα στην περιήγηση στο Instagram.

Οι νέες αυτές λειτουργίες δείχνουν τη στρατηγική στροφή του Instagram προς την ενίσχυση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής, καθώς η Meta επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη θέση του Instagram όχι μόνο ως πλατφόρμα για περιεχόμενο lifestyle ή δημιουργών, αλλά και ως ένα εργαλείο κοινωνικής σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.

