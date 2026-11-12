Νέο αστροφυσικό μοντέλο διπλασιάζει την ηλικία του Σύμπαντος στα 26,7 δισεκατομμύρια έτη

Σύνοψη

Το εναλλακτικό κοσμολογικό μοντέλο CCC+TL του καθηγητή Rajendra Gupta προτείνει ότι το Σύμπαν είναι σχεδόν διπλάσιο σε ηλικία από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των 13,8 δισεκατομμυρίων ετών.

Η θεωρία αφαιρεί εντελώς τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια από την κοσμική εξίσωση, αποδίδοντας τις παρατηρούμενες βαρυτικές επιδράσεις στη σταδιακή εξέλιξη και μεταβολή των θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα λύνει το τεράστιο πρόβλημα των «πρώιμων υπερώριμων γαλαξιών» που εντόπισε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τον πλήρη σχηματισμό τους.

Επιτυχείς έλεγχοι της θεωρίας περιλαμβάνουν την προσομοίωση της νουκλεοσύνθεσης του Big Bang και την ακριβή αποτύπωση των καμπυλών περιστροφής των γαλαξιών.

Το κοσμολογικό μοντέλο CCC+TL (Covarying Coupling Constants plus Tired Light), το οποίο αναπτύχθηκε από τον καθηγητή φυσικής Rajendra Gupta του Πανεπιστημίου της Οτάβα, υποστηρίζει μέσα από μαθηματικές αποδείξεις ότι το Σύμπαν έχει ηλικία 26,7 δισεκατομμυρίων ετών. Η προσέγγιση εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης Σκοτεινής Ύλης και Σκοτεινής Ενέργειας, αποδίδοντας την επιταχυνόμενη κοσμική διαστολή και τις βαρυτικές ανωμαλίες των γαλαξιών στη μακροπρόθεσμη εξασθένηση των θεμελιωδών σταθερών της φύσης.

Επί δεκαετίες, η παγκόσμια αστρονομική κοινότητα βασιζόταν στο καθιερωμένο μοντέλο Λάμδα-CDM, το οποίο υπαγορεύει αυστηρά ότι η συνηθισμένη ύλη, δηλαδή τα άστρα, οι πλανήτες και τα αέρια, αποτελεί μόλις το 5% της συνολικής μάζας και ενέργειας του Σύμπαντος. Το υπόλοιπο τεράστιο ποσοστό αποδιδόταν θεωρητικά στην αόρατη Σκοτεινή Ύλη, η οποία υποτίθεται ότι συγκρατεί τους γαλαξίες, και στη Σκοτεινή Ενέργεια, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την ολοένα και ταχύτερη απομάκρυνσή τους.

Ο Rajendra Gupta, μαζί με τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Νικόλαο Σαμαρά, αποφάσισαν να αμφισβητήσουν αυτό το εδραιωμένο θεωρητικό πλαίσιο, προτείνοντας μια ριζοσπαστική εναλλακτική λύση που στηρίζεται στη φυσική συμπεριφορά του φωτός και στη δυνητική μεταβλητότητα των δυνάμεων που κυβερνούν τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο.

Το προτεινόμενο μοντέλο ενσωματώνει δύο θεμελιώδεις μηχανισμούς για να εξηγήσει τις αστρονομικές παρατηρήσεις χωρίς να προσφεύγει σε αόρατα σωματίδια. Αφενός, χρησιμοποιεί τη θεωρία του «κουρασμένου φωτός» (Tired Light), η οποία υποδηλώνει ότι τα φωτόνια χάνουν σταδιακά ενέργεια καθώς ταξιδεύουν μέσα από τις αχανείς κοσμικές αποστάσεις, προκαλώντας τη μετατόπιση του φάσματός τους προς το ερυθρό χωρίς να απαιτείται η ταχύτατη απομάκρυνση των ίδιων των πηγών φωτός. Αφετέρου, εισάγει την έννοια των μεταβαλλόμενων σταθερών σύζευξης (Covarying Coupling Constants), υποστηρίζοντας ότι οι φυσικές σταθερές, όπως η ισχύς της βαρύτητας ή ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα στοιχειώδη σωματίδια, αποδυναμώνονται καθώς περνούν τα δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή η φαινομενική εξασθένηση δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση μιας μυστηριώδους δύναμης που απωθεί τους γαλαξίες μεταξύ τους, κάτι που οι επιστήμονες μέχρι σήμερα ονόμαζαν Σκοτεινή Ενέργεια.

Η εφαρμογή του μοντέλου έρχεται να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα αστροφυσικά αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής, το οποίο προέκυψε αμέσως μετά την ενεργοποίηση του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb. Οι κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας του προηγμένου οργάνου εντόπισαν τεράστιους, πλήρως σχηματισμένους γαλαξίες με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, οι οποίοι φαίνεται να υπήρχαν όταν το Σύμπαν μετρούσε μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια ζωής. Υπό το πρίσμα του καθιερωμένου μοντέλου, ο χρόνος των 13,8 δισεκατομμυρίων ετών δεν επαρκεί μαθηματικά για να συμπυκνωθούν τα αρχέγονα νέφη αερίων σε τόσο πολύπλοκες και ογκώδεις αστρικές δομές. Αντίθετα, εκτείνοντας το κοσμικό χρονοδιάγραμμα στα 26,7 δισεκατομμύρια έτη, η θεωρία CCC+TL προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις να δημιουργήσουν αυτά τα πρώιμα γαλαξιακά μεγαθήρια.

Προκειμένου να θωρακίσουν την υπόθεσή τους απέναντι στην έντονη κριτική της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι ερευνητές διεξήγαγαν αυστηρούς ελέγχους συμβατότητας, εστιάζοντας αρχικά στη νουκλεοσύνθεση του Big Bang. Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν τα ελαφριά στοιχεία, όπως το ήλιο και το λίθιο, αμέσως μετά την αρχική κοσμική έκρηξη, απέδειξαν ότι τα αποτελέσματα του μοντέλου τους ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την καταγεγραμμένη αφθονία των στοιχείων στο παρατηρήσιμο Σύμπαν. Επιπλέον, εφάρμοσαν τις εξισώσεις τους στην κλίμακα των επιμέρους γαλαξιών, μελετώντας τις καμπύλες περιστροφής τους. Το κλασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα άστρα που βρίσκονται στις παρυφές των σπειροειδών γαλαξιών κινούνται με ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που δικαιολογεί η ορατή μάζα του πυρήνα, αναγκάζοντας τους αστρονόμους να εφεύρουν θεωρητικά τεράστια νέφη σκοτεινής ύλης γύρω από κάθε γαλαξία για να εξηγήσουν την επιπλέον βαρυτική έλξη.

Μέσα από τη δική τους οπτική, η παράμετρος άλφα (α), η οποία αντιπροσωπεύει τη μεταβολή των σταθερών σύζευξης, λειτουργεί ως ένα επιπλέον συστατικό στις βαρυτικές εξισώσεις. Σε κοσμολογική κλίμακα η παράμετρος παραμένει σταθερή, ωστόσο σε τοπικό επίπεδο μεταβάλλεται δραστικά ανάλογα με την κατανομή της συνηθισμένης ύλης. Σε περιοχές υψηλής πυκνότητας, όπως το κέντρο ενός γαλαξία γεμάτου μαύρες τρύπες και άστρα, η επιπρόσθετη βαρυτική επίδραση είναι εξαιρετικά ασθενής, ενώ αντίθετα στα αραιοκατοικημένα εξωτερικά όρια η δύναμη αυτή ενισχύεται σημαντικά. Αυτός ο κομψός μηχανισμός αναπαράγει με ακρίβεια τις επίπεδες καμπύλες περιστροφής χωρίς την παραμικρή ανάγκη εισαγωγής εξωτικών σωματιδίων και αόρατων τύπων μάζας.

Η υποδοχή μιας τόσο ανατρεπτικής δημοσίευσης από τον επιστημονικό κόσμο απαιτεί συνεχή έλεγχο και διαρκή επιβεβαίωση μέσα από ανεξάρτητες μετρήσεις. Το προσεχές πρόγραμμα GLIMPSE του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb πρόκειται να αναζητήσει γαλαξίες σε μετατοπίσεις προς το ερυθρό που υπερβαίνουν την τιμή 50, ψάχνοντας βαθύτερα στον χωροχρόνο από κάθε άλλη προσπάθεια μέχρι σήμερα. Εάν οι αισθητήρες καταγράψουν την ύπαρξη συμπαγών γαλαξιών σε τόσο απομακρυσμένα σημεία, το παραδοσιακό μοντέλο θα αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα προβλήματα βιωσιμότητας, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά την πρόβλεψη του καθηγητή Gupta ότι το Σύμπαν παρέχει άπλετο χρόνο για τον σχηματισμό κοσμικών δομών.