Νέο κβαντικό υλικό λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου καταργώντας την ανάγκη για κρυογονική ψύξη

Σύνοψη

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα (LSU) κατασκεύασαν το πρώτο κβαντικό υλικό που λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνθήκες δωματίου.

Πρόκειται για έναν «κβαντικό στατιστικό πλασμονικό μετα-κρύσταλλο», αποτελούμενο από ένα εξαιρετικά λεπτό φιλμ χρυσού πάνω σε γυαλί, με εκατοντάδες χαραγμένες μικροσκοπικές σχισμές.

Οι σχισμές δρουν ως τεχνητά άτομα τα οποία φιλτράρουν και κατευθύνουν διακριτές κβαντικές καταστάσεις του φωτός, χωρίς να αλλοιώνουν τα δεδομένα που μεταφέρουν.

Μέχρι σήμερα, η διατήρηση της κβαντικής συνοχής απαιτούσε τεράστια και πολυέξοδα συστήματα ψύξης κοντά στο απόλυτο μηδέν, κάτι που πλέον παρακάμπτεται.

Η ανακάλυψη αναμένεται να επιταχύνει τη δημιουργία μικρότερων κβαντικών υπολογιστών, υπερασφαλών δικτύων επικοινωνίας και αποδοτικότερων ηλιακών πάνελ επόμενης γενιάς.

Οι κβαντικές τεχνολογίες υπόσχονται θεαματική εξέλιξη σε τομείς όπως οι υπερυπολογιστές, οι ασφαλείς επικοινωνίες, τα προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και η παραγωγή ενέργειας, ωστόσο η πρακτική τους εφαρμογή προσκρούει παραδοσιακά σε ένα ανυπέρβλητο φυσικό εμπόδιο. Σχεδόν όλα τα γνωστά κβαντικά υλικά εμφανίζουν τις εξαιρετικές τους ιδιότητες αποκλειστικά όταν ψύχονται σε θερμοκρασίες που προσεγγίζουν το απόλυτο μηδέν, καθώς στις συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος η θερμότητα προκαλεί διαρκείς ατομικές δονήσεις οι οποίες καταστρέφουν την εξαιρετικά ευαίσθητη κβαντική συμπεριφορά που προσπαθούν να ελέγξουν οι επιστήμονες. Η καταστολή αυτής της αδιάκοπης κινητικότητας απαιτεί συνήθως ογκώδη, ενεργοβόρα και εξαιρετικά δαπανηρά συστήματα κρυογονικής ψύξης, μετατρέποντας τα κβαντικά υλικά σε ισχυρά μεν εργαλεία για αυστηρά ελεγχόμενα εργαστηριακά περιβάλλοντα, αλλά καθιστώντας τα πρακτικά αδύνατο να ενσωματωθούν σε ευρείας χρήσης εμπορικές συσκευές.

Αυτός ο θεμελιώδης περιορισμός φαίνεται πως καταρρίπτεται οριστικά, καθώς ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα (LSU) ανέπτυξαν το πρώτο κβαντικό υλικό το οποίο είναι ικανό να αναγνωρίζει και να μεταφέρει διαφορετικές κβαντικές καταστάσεις του φωτός σε θερμοκρασία δωματίου. Η συγκεκριμένη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature, ξεπερνά ένα από τα πιο κρίσιμα εμπόδια στην έρευνα της σύγχρονης φυσικής και εγκαθιδρύει μια γενικευμένη σχεδιαστική αρχή για τη μηχανική μιας εντελώς νέας κλάσης δομών. Η ερευνητική ομάδα δεν περιορίστηκε απλώς στην ανακάλυψη ενός νέου υλικού, αλλά δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο προσχέδιο το οποίο επιτρέπει πλέον τον συνειδητό σχεδιασμό υλικών που κατευθύνουν τις κβαντικές καταστάσεις με απολύτως προβλέψιμους τρόπους.

Αντί να αναζητήσουν στη φύση κάποια ουσία με τις επιθυμητές ιδιότητες, ελπίζοντας να εντοπίσουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, οι επιστήμονες του LSU επέλεξαν να κατασκευάσουν ένα τεχνητό υλικό ξεκινώντας κυριολεκτικά από το μηδέν. Η απαιτητική διαδικασία δημιουργίας ξεκίνησε με την ακριβή εναπόθεση ενός εξαιρετικά λεπτού υμενίου χρυσού πάνω σε ένα γυάλινο μικροτσίπ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές εστιασμένης δέσμης ιόντων, χάραξαν εκατοντάδες μικροσκοπικές σχισμές πάνω στη μεταλλική επιφάνεια, με την κάθε σχισμή να καλείται να λειτουργήσει ως ένα τεχνητό άτομο, ή αλλιώς μετα-άτομο. Το σύνολο αυτών των μετα-ατόμων διαμορφώνει έναν τεχνητό κρύσταλλο ο οποίος δεν διαθέτει κανένα απολύτως αντίστοιχο στο φυσικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα συνολικό πάχος το οποίο υπολείπεται σημαντικά ακόμη και από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Καθώς το φως εισέρχεται στο τσίπ, ταξιδεύει κατά μήκος της επιφάνειας του χρυσού και αλληλεπιδρά με αυτές τις εξαιρετικά ακριβείς δομές, επιτρέποντας στους ερευνητές να ελέγχουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο το υλικό ανταποκρίνεται στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Η εξαιρετικά ακριβής ρύθμιση του μεγέθους, του σχήματος και της μεταξύ τους απόστασης επέτρεψε στην ερευνητική ομάδα να καθοδηγήσει το υλικό ώστε να χειρίζεται το φως με τρόπους που δεν είχαν επιτευχθεί ποτέ προηγουμένως σε συνθήκες δωματίου. Ουσιαστικά, η στοχευμένη διανομή των μετα-ατόμων στον πλασμονικό μετα-κρύσταλλο υπαγορεύει συστηματικά ποια κβαντικά στατιστικά δεδομένα επιτρέπεται να διαπεράσουν τη δομή, μετατρέποντας τον κρύσταλλο σε ένα προηγμένο στατιστικό φίλτρο υψηλής ακρίβειας. Η τεράστια σημασία αυτής της λειτουργίας αναδεικνύεται από το γεγονός ότι το φως δεν συμπεριφέρεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, καθώς το ηλιακό φως, το φως ενός λέιζερ και ο φθορισμός αποτελούνται μεν από φωτόνια, όμως τα φωτόνια αυτά παρουσιάζουν διαφορετικές διακυμάνσεις και αλληλεπιδρούν με εντελώς διακριτούς τρόπους σε μοριακό επίπεδο. Ο εντοπισμός αυτών των ανεπαίσθητων διαφορών απαιτούσε μέχρι σήμερα ογκώδη κρυογονικά συστήματα, ειδικούς ανιχνευτές και εκατομμύρια επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ωστόσο ο νέος μετα-κρύσταλλος εκτελεί αυτή την πολύπλοκη διαδικασία διαλογής εντελώς αυτόνομα και ακαριαία.

Εντοπίζοντας τις λεπτές κβαντικές διαφορές στο εισερχόμενο φως, ο κρύσταλλος κατευθύνει τις διαφορετικές κβαντικές καταστάσεις κατά μήκος ξεχωριστών, προδιαγεγραμμένων διαδρομών στο εσωτερικό του. Αυτές ακριβώς οι διαδρομές επιτρέπουν σε ορισμένες κβαντικές καταστάσεις να μετακινούνται μέσα στο υλικό υφιστάμενες τις ελάχιστες δυνατές αλλοιώσεις στα στατιστικά τους χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας μια ιδιότητα που οι επιστήμονες του τομέα ονομάζουν «αξιόπιστη μεταφορά». Εφόσον αυτές οι κβαντικές καταστάσεις μεταφέρουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες, η ικανότητα του κρυστάλλου να τις διακρίνει και να τις μετακινεί από το ένα σημείο στο άλλο διαφυλάσσοντας την ακεραιότητά τους χωρίς την ανάγκη ψύξης, συνιστά ένα μνημειώδες βήμα για τη μετάβαση στις πρακτικές κβαντικές τεχνολογίες ευρείας κλίμακας. Η διατήρηση της αποκαλούμενης κβαντικής συνοχής αποτελεί διαχρονικά το ίσως δυσκολότερο πρόβλημα στην κβαντική πληροφορική, και το συγκεκριμένο υλικό περιγράφεται ρητά στην έρευνα ως το πρώτο παγκοσμίως που είναι εγγενώς ευαίσθητο στην κβαντική συνοχή συστημάτων πολλών σωμάτων σε απόλυτη θερμοκρασία δωματίου.

Η ριζική διαφοροποίηση της δομής και της συμπεριφοράς αυτού του υλικού από οποιοδήποτε άλλο γνωστό κβαντικό υλικό οδήγησε τους ερευνητές στη δημιουργία ενός εντελώς νέου επιστημονικού όρου για την ακριβή περιγραφή του, ονομάζοντας το «κβαντικό στατιστικό πλασμονικό μετα-κρύσταλλο». Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης ότι ο συγκεκριμένος μετα-κρύσταλλος παράγει εντελώς φυσικά δομές τις οποίες οι ίδιοι ονομάζουν κβαντικές στατιστικές ζώνες, οι οποίες λειτουργούν με τρόπο εννοιολογικά αντίστοιχο των ζωνών ηλεκτρονικής δομής που ελέγχουν τη ροή του ηλεκτρισμού στους παραδοσιακούς ημιαγωγούς. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο νέο υλικό οι ζώνες αυτές ελέγχουν την κίνηση και τη στατιστική συμπεριφορά των κβαντικών καταστάσεων του φωτός. Αυτό το πρωτόγνωρο επίπεδο ελέγχου σημαίνει ότι η επιστημονική κοινότητα δεν χρειάζεται πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στην τυχαία ανεύρεση φυσικών υλικών με χρήσιμες ιδιότητες, αλλά μπορεί να σχεδιάζει εξαρχής διατάξεις που υπακούουν σε συγκεκριμένες, προσχεδιασμένες προδιαγραφές λειτουργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης των υλικών.

Οι πρακτικές εφαρμογές αυτής της προηγμένης τεχνολογίας εκτείνονται πολύ πέρα από τα στενά όρια της βασικής έρευνας στη θεωρητική φυσική, καθώς οι μελλοντικοί κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν παρόμοια υλικά για τη μεταφορά των εξαιρετικά ευαίσθητων κβαντικών πληροφοριών στον πυρήνα τους, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη συντήρησης τεράστιων και κοστοβόρων συστημάτων ακραίας ψύξης. Αυτή ακριβώς η απεξάρτηση από την κρυογονική λειτουργία αναμένεται να επιτρέψει τη δημιουργία πολύ μικρότερων, οικονομικότερων και ευκολότερα παραγόμενων κβαντικών συσκευών, οδηγώντας παράλληλα στον σχεδιασμό πολύ πιο πρακτικών δικτύων κβαντικών επικοινωνιών αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητων αισθητήρων για βιομηχανική ή ιατρική χρήση. Εκτός όμως από τους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, η ικανότητα του υλικού να κατευθύνει το φως με ελάχιστες ενεργειακές απώλειες προσφέρει εντυπωσιακές προοπτικές και στον κρίσιμο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνοντας ίσως μια απρόσμενη ώθηση στην προσπάθεια για την παγκόσμια πράσινη μετάβαση.

Στα σύγχρονα ηλιακά κύτταρα, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του εισερχόμενου ηλιακού φωτός παγιδεύεται διαρκώς στο εσωτερικό του υλικού και τελικά μετατρέπεται σε άχρηστη θερμότητα, μειώνοντας δραματικά τη συνολική ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να παραχθεί, να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί πρακτικά. Ένας εξελιγμένος μετα-κρύσταλλος ο οποίος έχει την ικανότητα να κατευθύνει το φως μέσα από πολύ πιο σταθερές διαδρομές διαφυγής, θα μπορούσε να αποτρέψει στο μέγιστο βαθμό αυτή τη συνεχή απώλεια ενέργειας, διατηρώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του εισερχόμενου φωτός άμεσα διαθέσιμο για την τελική μετατροπή του σε αξιοποιήσιμο ηλεκτρισμό.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα επικεντρώνεται ακριβώς στην ενσωμάτωση αυτών των μετα-κρυστάλλων σε πειραματικά φωτοβολταϊκά στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εργαστηριακά η πραγματική αύξηση της αποδοτικότητας, προσπαθώντας να αποδείξουν έμπρακτα πώς μια κορυφαία θεωρητική ανακάλυψη της κβαντικής φυσικής μπορεί να προσφέρει άμεσες και εξαιρετικά μετρήσιμες βελτιώσεις στις ενεργειακές τεχνολογίες που θα τροφοδοτήσουν τις κοινωνίες της επόμενης γενιάς.