Νέο PlayStation State of Play αφιερωμένο στο 007 First Light

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που η IO Interactive, το στούντιο πίσω από τη σειρά Hitman, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός νέου παιχνιδιού στο σύμπαν του James Bond. Τους τελευταίους μήνες, οι πρώτες πληροφορίες για το πολυαναμενόμενο project άρχισαν να βγαίνουν στη δημοσιότητα, με τον τίτλο του παιχνιδιού να αποκαλύπτεται ως 007 First Light. Τώρα, η ώρα για την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση πλησιάζει, καθώς το PlayStation State of Play της Sony θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο νέο παιχνίδι.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας και υπόσχεται να δώσει στους φίλους του Bond μια πρώτη ουσιαστική γεύση από την ατμόσφαιρα, τη δράση και τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από το 007 First Light.

Η IO Interactive προαναγγέλλει ένα «deep dive» διάρκειας άνω των 30 λεπτών, μέσα από το οποίο θα παρουσιαστούν σκηνές gameplay από την πρώτη αποστολή του James Bond ως μέλος της MI6. Πρόκειται για την περίοδο που ο νεαρός πράκτορας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του εκπαιδευόμενου, σε ηλικία μόλις 26 ετών, πριν κερδίσει και επίσημα τον τίτλο του 007. Η ιστορία του παιχνιδιού θα είναι πρωτότυπη, εστιάζοντας στην πορεία και στις δοκιμασίες που οδήγησαν τον Bond στη διαμόρφωση της θρυλικής του ταυτότητας.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει η ομάδα ανάπτυξης, οι παίκτες θα ζήσουν εμπειρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της δράσης που χαρακτηρίζει τον ήρωα: από θεαματικές καταδιώξεις με αυτοκίνητα υψηλών ταχυτήτων μέχρι σκηνές έντασης με stealth μηχανισμούς και καταιγιστικά gunfights. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η IO Interactive θα μοιραστεί και περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιάσει το σύστημα κατασκοπείας, ώστε να συνδυάζει τη στρατηγική με την αδρεναλίνη.

Η αυτοπεποίθηση της IO Interactive για το project είναι έκδηλη εδώ και καιρό. Ο CEO του στούντιο, Hakan Abrak, είχε δηλώσει πέρσι ότι η ανάπτυξη «προχωράει εξαιρετικά καλά», εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι η επιτυχία του 007 First Light θα ανοίξει τον δρόμο για μια ολοκληρωμένη τριλογία που θα αποτυπώσει ολόκληρη την αφήγηση γύρω από αυτόν τον νεότερο Bond.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού έχει προγραμματιστεί για το 2026, με διαθέσιμες εκδόσεις σε PC (Steam και Epic Games Store), Xbox Series X|S, PlayStation 5, αλλά και στο Nintendo Switch 2.