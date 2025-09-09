Νέο πυρηνικό σχέδιο στις ΗΠΑ: Ενέργεια για εκατομμύρια σπίτια και data centers

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, με ένα project που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα της ενεργειακής αγοράς και να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Η Tennessee Valley Authority (TVA) ανακοίνωσε συμφωνία με την ENTRA1 Energy για την ανάπτυξη πυρηνικής ισχύος έως 6.000 megawatts, κατανεμημένης σε έξι εγκαταστάσεις που θα εκτείνονται σε επτά πολιτείες. Η παραγόμενη ενέργεια θα είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 4,5 εκατομμύρια σπίτια ή, εναλλακτικά, εξήντα μεγάλα data centers – τους «κολοσσούς» που στηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πυρηνικά εργοστάσια, το σχέδιο στηρίζεται στην τεχνολογία των NuScale Power Modules, γνωστών ως Small Modular Reactors (SMR). Πρόκειται για τους πρώτους αντιδραστήρες που έλαβαν πιστοποίηση από τη Nuclear Regulatory Commission των ΗΠΑ. Κάθε μονάδα παραγωγής θα περιλαμβάνει δώδεκα τέτοιους αντιδραστήρες, οι οποίοι συνολικά θα παράγουν σχεδόν 1 gigawatt ηλεκτρικής ισχύος.

Το πλεονέκτημα των SMR έγκειται στην αρθρωτή (modular) δομή τους: οι αντιδραστήρες κατασκευάζονται σε εργοστάσιο και στη συνέχεια συναρμολογούνται στον χώρο εγκατάστασης, μειώνοντας έτσι τον χρόνο και το κόστος κατασκευής σε σχέση με τις συμβατικές πυρηνικές μονάδες. Επιπλέον, διαθέτουν παθητικό σύστημα ψύξης που δεν απαιτεί εξωτερική ενέργεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια, ενώ η υπόγεια τοποθέτηση περιορίζει την περιβαλλοντική όχληση.

Η ENTRA1 Energy θα αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση και κατασκευή των εγκαταστάσεων, διατηρώντας την ιδιοκτησία τους. Η TVA από την πλευρά της δεσμεύεται να αγοράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, εξασφαλίζοντας σταθερή αγορά για το έργο. «Προετοιμάζουμε το αμερικανικό δίκτυο ενέργειας να ανταποκριθεί στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση, ειδικά από βιομηχανίες με τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις», δήλωσε ο Skip Alvarado, Chief Projects Officer της ENTRA1. Αναφέρθηκε άμεσα στη βιομηχανία ημιαγωγών, στη στρατηγική εξόρυξη αλλά και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που απαιτούν ολοένα και περισσότερη υπολογιστική ισχύ και κατ’ επέκταση ενέργεια.

Ο John Hopkins, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NuScale, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία SMR μπορεί να αποτελέσει χειροπιαστή λύση στην ανάγκη για αξιόπιστη ενέργεια χωρίς εκπομπές. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2022, συνδυάζει την οικονομική και ενεργειακή τεχνογνωσία της ENTRA1 με την πυρηνική τεχνολογία της NuScale, επιταχύνοντας τη διάδοση των μικρών αντιδραστήρων στην αγορά.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers έχει ήδη σημάνει συναγερμό στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της International Energy Agency και του MIT, η αυξανόμενη χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχη με εκείνη ολόκληρων χωρών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στρέφουν το βλέμμα τους προς την πυρηνική ενέργεια ως μια σταθερή εναλλακτική σε πηγές που χαρακτηρίζονται από διακοπτόμενη παραγωγή, όπως οι ανανεώσιμες.

