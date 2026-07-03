Νέοι κανόνες της ΕΕ για την ανακύκλωση πλαστικών PET: Η χημική μέθοδος και οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα νομικά δεσμευτική μεθοδολογία για τον υπολογισμό και την επαλήθευση του χημικά ανακυκλωμένου περιεχομένου στα μπουκάλια PET μιας χρήσης.

Η απόφαση θεσπίζει ενιαίους κανόνες πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και προσφέροντας επενδυτική ασφάλεια στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ανακύκλωσης.

Η χημική ανακύκλωση αναγνωρίζεται επίσημα ως συμπληρωματική της μηχανικής, δίνοντας λύση σε ρυπασμένα πλαστικά απορρίμματα (π.χ. με υπολείμματα τροφών) που ήταν αδύνατο να ανακυκλωθούν συμβατικά.

Από τον Νοέμβριο του 2027, στους ευρωπαϊκούς στόχους θα προσμετράται και ανακυκλωμένο πλαστικό από τρίτες χώρες του ΟΟΣΑ, εφόσον πληροί τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.

Για την ελληνική αγορά, η οδηγία ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία εγχώριων μονάδων χημικής ανακύκλωσης, διευκολύνοντας τις εταιρείες εμφιάλωσης να καλύψουν τους στόχους ενσωμάτωσης rPET.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια καθοριστική θεσμική παρέμβαση, εγκρίνοντας νέους, αυστηρούς κανόνες για την ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης που κατασκευάζονται κυρίως από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου πακέτου για τα πλαστικά, το οποίο ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Ο κεντρικός πυρήνας της νέας οδηγίας εστιάζει στην ενσωμάτωση της χημικής ανακύκλωσης στην αλυσίδα αξίας, καθιερώνοντας για πρώτη φορά μια ενιαία ευρωπαϊκή μεθοδολογία για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την αναφορά του χημικά ανακυκλωμένου περιεχομένου.

Το PET αποτελεί το πιο διαδεδομένο θερμοπλαστικό πολυμερές της οικογένειας των πολυεστέρων, κυριαρχώντας παγκοσμίως στην αγορά εμφιάλωσης χάρη στην εξαιρετική αναλογία αντοχής-βάρους και τη διαύγειά του. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα η Οδηγία για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης (Single-Use Plastics Directive), απαιτεί δεσμευτικά ποσοστά ενσωμάτωσης ανακυκλωμένου υλικού: τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό στα μπουκάλια PET μέχρι το 2025 και 30% σε όλα τα πλαστικά μπουκάλια ροφημάτων έως το 2030. Οι στόχοι αυτοί αποδείχθηκαν τεχνικά εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν βασιζόμενοι αποκλειστικά στις παραδοσιακές μεθόδους.

Τι προβλέπει το νέο νομικό πλαίσιο για τα μπουκάλια PET;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, για πρώτη φορά, νομικό πλαίσιο και μεθοδολογία που υπολογίζει, επαληθεύει και αναφέρει το χημικά ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης (PET). Οι κανόνες θέτουν διαφανή πρότυπα πιστοποίησης, ενισχύοντας τους στόχους της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης και προσφέροντας επενδυτική ασφάλεια στη βιομηχανία.

Η ανάγκη για νομική σαφήνεια γύρω από τις αναδυόμενες μεθόδους ανακύκλωσης είναι πλέον επιτακτική, καθώς οι επενδυτές και οι βιομηχανίες πλαστικών απαιτούν εγγυήσεις και σταθερότητα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν νέες υποδομές μεγάλης κλίμακας. Η Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Jessika Roswall, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός τομέας ανακύκλωσης αντιμετωπίζει αυξανόμενες λειτουργικές πιέσεις και η επισημοποίηση των κανόνων προσφέρει την ασφάλεια που απαιτεί η βιομηχανία για να επενδύσει στην καινοτομία. Η νέα Εκτελεστική Πράξη της ΕΕ εγγυάται τη διαφάνεια σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, αποτρέποντας φαινόμενα «greenwashing» (οικολογικής παραπλάνησης) και διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Μηχανική εναντίον Χημικής Ανακύκλωσης: Οι τεχνικές διαφορές

Η μηχανική ανακύκλωση περιλαμβάνει τη διαλογή, τον καθαρισμό και την αναδιαμόρφωση του πλαστικού, αλλά περιορίζεται δραστικά από υπολείμματα τροφών και χρωστικές. Αντίθετα, η χημική ανακύκλωση διασπά τα πλαστικά σε μοριακό επίπεδο, επιτρέποντας τη δημιουργία πρώτων υλών υψηλής καθαρότητας, απολύτως ασφαλών για συσκευασίες που έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα.

Μηχανική Ανακύκλωση: Πλεονεκτεί στον υψηλό όγκο επεξεργασίας καθαρών υλικών και στο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ωστόσο συνεπάγεται τη σταδιακή υποβάθμιση των πολυμερών σε κάθε κύκλο ανακύκλωσης.

Πλεονεκτεί στον υψηλό όγκο επεξεργασίας καθαρών υλικών και στο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ωστόσο συνεπάγεται τη σταδιακή υποβάθμιση των πολυμερών σε κάθε κύκλο ανακύκλωσης. Χημική Ανακύκλωση: Μέσω διεργασιών όπως η χημική αποπολυμερίωση ή η πυρόλυση, το πλαστικό επαναφέρεται στο επίπεδο των βασικών του μονομερών, λύνοντας το πρόβλημα των σύμμεικτων ή ρυπασμένων απορριμμάτων.

Μέσω διεργασιών όπως η χημική αποπολυμερίωση ή η πυρόλυση, το πλαστικό επαναφέρεται στο επίπεδο των βασικών του μονομερών, λύνοντας το πρόβλημα των σύμμεικτων ή ρυπασμένων απορριμμάτων. Συσκευασίες Τροφίμων: Τα παράγωγα της χημικής μεθόδου ταυτίζονται ποιοτικά με το παρθένο πλαστικό, καλύπτοντας αβίαστα τα αυστηρά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Τα παράγωγα της χημικής μεθόδου ταυτίζονται ποιοτικά με το παρθένο πλαστικό, καλύπτοντας αβίαστα τα αυστηρά πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Στρατηγική ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τις δύο τεχνολογίες ως συμπληρωματικές, όπου η χημική ανακύκλωση αναλαμβάνει το φορτίο των πλαστικών που απορρίπτονται από τα μηχανικά κέντρα διαλογής.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες

Η εφαρμογή των νέων κανόνων ξεκινά 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, εστιάζοντας αποκλειστικά σε ανακυκλωμένο πλαστικό από χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Από τις 21 Νοεμβρίου 2027, το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα εντάξει στους στόχους του και υλικά από χώρες του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ένταξη κρατών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ρυθμίζεται αυστηρά, ενώ το υλικό από χώρες του ΟΟΣΑ θα προσμετράται, εκτός εάν υφίστανται περιορισμοί από τον Κανονισμό για τις Μεταφορές Αποβλήτων. Ακόμη και υλικά από τρίτες χώρες (εκτός ΟΟΣΑ) θα γίνονται αποδεκτά στους ευρωπαϊκούς στόχους, εφόσον υφίστανται διμερείς ρυθμίσεις που πιστοποιούν την τήρηση προτύπων ισοδύναμων με την ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα και τον Κανονισμό για τις Συσκευασίες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θωρακίζει την ευρωπαϊκή αγορά από εισαγωγές αμφιβόλου ποιότητας και χαμηλού κόστους που θα υπονόμευαν την τοπική βιομηχανία.

Πώς η νέα οδηγία επηρεάζει την Ελλάδα και την τοπική αγορά;

Στην Ελλάδα, η βιομηχανία εμφιάλωσης καλείται να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα πιστοποίησης για το χημικά ανακυκλωμένο PET. Εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα ιχνηλασιμότητας, ενώ οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες κινητοποιούν επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία των πρώτων σύγχρονων μονάδων χημικής ανακύκλωσης στην ελληνική επικράτεια.

Οι υποδομές ανακύκλωσης στην Ελλάδα στηρίζονται διαχρονικά στη μηχανική διαλογή μέσω των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και στο αναμενόμενο εθνικό σύστημα εγγυοδοσίας (DRS - Deposit Return System). Το σύστημα DRS θα διευκολύνει τη συλλογή καθαρού PET, όμως το πρόβλημα των ρυπασμένων και σύμμεικτων πλαστικών παραμένει τεράστιο, γεμίζοντας τους τοπικούς ΧΥΤΑ.

Η νομική κατοχύρωση της χημικής ανακύκλωσης δίνει κίνητρα στις ελληνικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων να εντάξουν νέες τεχνολογίες αποπολυμερίωσης στις εγκαταστάσεις τους. Παράλληλα, οι εγχώριες βιομηχανίες αναψυκτικών και νερών, οι οποίες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένου PET (rPET) από την εσωτερική αγορά για να καλύψουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, θα έχουν πλέον πρόσβαση σε εγχώρια παραγόμενο υλικό food-grade ποιότητας, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τις εισαγωγές.