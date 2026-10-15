Νέος Epic Games Launcher με υποστήριξη Linux και ανάπτυξη μέσω AI

Σύνοψη

Η Epic Games ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας, ριζικά ανανεωμένης έκδοσης του Epic Games Launcher σε μορφή preview, προσφέροντας σημαντικά αυξημένη ταχύτητα και απόκριση.

Το νέο λογισμικό έχει αναπτυχθεί με τη μέθοδο του "vibe coding", καταργώντας σε μεγάλο βαθμό την παραδοσιακή συγγραφή κώδικα και βασιζόμενο εκτενώς σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για πρώτη φορά, ο launcher υποστηρίζει επίσημα λειτουργικά συστήματα Linux, μια εξέλιξη που κατέστη δυνατή χάρη στην αυτοματοποίηση που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διαδικασία της μεταφοράς του κώδικα.

Ο CEO της εταιρείας, Tim Sweeney, επιβεβαιώνει μια ευρύτερη στρατηγική στροφή της Epic Games προς την επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω AI, η οποία θα επηρεάσει τόσο τον launcher όσο και τα μελλοντικά projects της Unreal Engine και τις συνεργασίες με την Disney.

Η Epic Games διέθεσε τη νέα έκδοση της πλατφόρμας της σε μορφή preview, υποσχόμενη μια δραματικά ταχύτερη και πιο ομαλή εμπειρία χρήσης, ικανοποιώντας ένα από τα πιο πάγια αιτήματα της κοινότητας των PC gamers που διαχρονικά εξέφραζαν παράπονα για την απόδοση της υπάρχουσας εφαρμογής.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο δεν αφορά αποκλειστικά το τελικό αποτέλεσμα που φτάνει στις οθόνες των παικτών, αλλά την αντισυμβατική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίησή του, καθώς η ομάδα ανάπτυξης εφάρμοσε την πρακτική του λεγόμενου "vibe coding".

Η επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας μέσα από το εταιρικό της blog αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο προγραμματισμός αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, οδηγώντας τους μηχανικούς της στην απόφαση να αναπτύξουν τον νέο launcher παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές μεθόδους συγγραφής κώδικα.

Η διαδικασία του vibe coding ουσιαστικά μεταφράζεται στη χρήση προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία αναλαμβάνουν τον βαρύ προγραμματιστικό φόρτο εργασίας, επιτρέποντας στους δημιουργούς να εστιάσουν στην αρχιτεκτονική και την τελική συμπεριφορά του λογισμικού χωρίς να αναλώνονται σε ατέρμονες γραμμές χειρόγραφου κώδικα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επέτρεψε στην Epic να αναδημιουργήσει τη βασική λειτουργικότητα του υφιστάμενου launcher σε εντυπωσιακά μικρό χρονικό διάστημα, βελτιώνοντας παράλληλα τον οπτικό τομέα και την απόκριση του user interface.

Ο Martin Keely, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Epic Games Store και των Epic Online Services, διευκρίνισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτούργησε ως το βασικότερο εργαλείο για τον ελέγχο της πλατφόρμας και την πιστή αναπαραγωγή των βασικών μηχανισμών της. Η υιοθέτηση αυτών των αυτοματοποιημένων ροών εργασίας δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πείραμα της ομάδας που ασχολείται με το κατάστημα, αλλά εναρμονίζεται πλήρως με την ευρύτερη στρατηγική μετάβαση ολόκληρης της εταιρείας προς τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της AI σε κάθε πτυχή της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο CEO της Epic Games, Tim Sweeney, φρόντισε να κάνει σαφείς τις προθέσεις του οργανισμού προαναγγέλλοντας μια ευρεία αναδιάρθρωση με κεντρικό άξονα την επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προγραμματιστές και οι μηχανικοί της εταιρείας ανακατανέμονται σε νέα πόστα προκειμένου να εκπαιδευτούν και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα AI εργαλεία, με απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς να απαιτείται η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο πρωταρχικός στόχος, σύμφωνα με τον Sweeney, είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις ομάδες να κατασκευάσουν περισσότερο και ποιοτικότερο περιεχόμενο, μεταφέροντας άμεσα τα οφέλη αυτής της τεχνολογικής ωρίμανσης σε όλα τα συνεργαζόμενα στούντιο που χρησιμοποιούν την Unreal Engine για τις δικές τους παραγωγές.

Η επίδραση αυτής της φιλοσοφίας γίνεται ήδη αισθητή και στα μεγάλα μελλοντικά projects που ετοιμάζει η Epic, συμπεριλαμβανομένης της άκρως αναμενόμενης συνεργασίας με τη Disney για τη δημιουργία ενός τεράστιου ψηφιακού σύμπαντος. Πρόσφατες αναφορές αποκαλύπτουν ότι διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στον ακυκλοφόρητο τίτλο της Disney έχουν ήδη ενημερώσει το προσωπικό τους για το οριστικό τέλος του χειρόγραφου κώδικα, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οραματίζονται την ανάπτυξη των AAA βιντεοπαιχνιδιών στο άμεσο μέλλον.

Η ριζική ανανέωση του Epic Games Launcher φέρνει στο προσκήνιο ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό που η κοινότητα ζητούσε επίμονα τα τελευταία χρόνια, καθώς η πλατφόρμα θα υποστηρίζει πλέον επίσημα το λειτουργικό σύστημα Linux. Η απουσία της Epic από το συγκεκριμένο οικοσύστημα δημιουργούσε συχνά εμπόδια στους χρήστες που προτιμούσαν ανοιχτά λογισμικά, ενώ ταυτόχρονα περιόριζε τη δυναμική του καταστήματος απέναντι στον ανταγωνισμό του Steam, το οποίο έχει επενδύσει τεράστιους πόρους στο Linux μέσω του SteamOS και της φορητής κονσόλας Steam Deck.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η προσθήκη της υποστήριξης Linux κατέστη εφικτή σε μεγάλο βαθμό χάρη στην αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του vibe coding. Τα AI μοντέλα διευκόλυναν τη μετάφραση και την προσαρμογή του κώδικα στα δεδομένα του νέου λειτουργικού συστήματος, επιτρέποντας στην Epic να επεκτείνει τη συμβατότητα του launcher χωρίς να χρειαστεί να αναλώσει χιλιάδες εργατοώρες από την πλευρά των προγραμματιστών της. Οι gamers μπορούν πλέον να αναμένουν μια πολύ πιο ενοποιημένη εμπειρία, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα της επιλογής τους, ενώ οι χρήστες φορητών συστημάτων που βασίζονται σε Linux θα αποκτήσουν πολύ ευκολότερη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών τους.