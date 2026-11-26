Το Epic Games Store ανανέωσε την εβδομαδιαία προσφορά του για τους PC gamers, διαθέτοντας δωρεάν το Bread & Fred της SandCastles Studio. Ο τίτλος παίρνει τη σκυτάλη από το Mark of the Deep της προηγούμενης εβδομάδας και παραμένει διαθέσιμος προς διεκδίκηση έως τις 3 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας σε όσους τον αποκτήσουν εντός της επταήμερης προθεσμίας να τον διατηρήσουν μόνιμα στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη.

Παρότι η χαριτωμένη pixel-art αισθητική του μπορεί αρχικά να παραπλανήσει όσους περιμένουν μια χαλαρή εμπειρία, το παιχνίδι αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό platformer που δοκιμάζει την υπομονή και τον συγχρονισμό των παικτών. Η δομή του βασίζεται στη συνεργασία δύο χαρακτήρων που συνδέονται μόνιμα μεταξύ τους, ενώ η πρόοδος προς την κορυφή ενός τεράστιου χιονισμένου βουνού απαιτεί απόλυτη ακρίβεια σε κάθε κίνηση, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πτώση.

Στον πυρήνα του gameplay βρίσκονται δύο πιγκουίνοι, ο Bread και ο Fred, οι οποίοι είναι δεμένοι μεταξύ τους με ένα σχοινί και καλούνται να αξιοποιήσουν τη φυσική της ορμής και της αιώρησης για να εκτοξεύουν ο ένας τον άλλον σε δύσβατες πλατφόρμες. Η δυσκολία ενισχύεται από το γεγονός ότι οι χαρακτήρες δεν μπορούν να κρατηθούν από τους τοίχους για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετατρέποντας κάθε άλμα σε μια ριψοκίνδυνη απόφαση που απαιτεί άμεση επικοινωνία και σωστό χρονισμό. Όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί του τίτλου, η ανάβαση είναι συχνά εξουθενωτική και κάθε επιτυχημένη προσγείωση φέρνει τους παίκτες πιο κοντά στην κορυφή, αυξάνοντας ταυτόχρονα το ύψος μιας ενδεχόμενης πτώσης.

Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί τόσο για τοπικό όσο και για διαδικτυακό παιχνίδι (local και online co-op), ώστε δύο φίλοι να μπορούν να συντονιστούν από τον ίδιο χώρο ή εξ αποστάσεως. Για όσους προτιμούν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους χωρίς δεύτερο παίκτη, η SandCastles Studio έχει ενσωματώσει ένα πλήρες single-player mode, όπου τη θέση του συνεργάτη αναλαμβάνει ένας βράχος ονόματι Jeff. Στη μοναχική εκδοχή, ο παίκτης μεταφέρει και τοποθετεί στρατηγικά τον βράχο στον χάρτη, αξιοποιώντας το βάρος του ως σταθερό σημείο αγκύρωσης για τις αιωρήσεις και τα άλματα κατά μήκος της διαδρομής.

Η δωρεάν διάθεση του Bread & Fred θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα αντικατασταθεί αυτόματα από τον επόμενο δωρεάν τίτλο της πλατφόρμας. Για την απόκτηση του παιχνιδιού αρκεί ένας ενεργός λογαριασμός στο Epic Games Store, χωρίς να απαιτείται συνδρομή ή κάποια επιπλέον χρέωση.

Bread & Fred - [Epic Games Store Link]