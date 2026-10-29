Epic Games Store: Διαθέσιμο εντελώς δωρεάν το survival horror Sorry We’re Closed

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει εντελώς δωρεάν το παιχνίδι επιβίωσης και τρόμου Sorry We're Closed μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2026.

Ο τίτλος αναμειγνύει αριστοτεχνικά την κλασική αισθητική των fixed-camera οπτικών γωνιών κατά την εξερεύνηση, με τις φρενήρεις arcade first-person μάχες ενάντια σε σκοτεινές δυνάμεις.

Οι παίκτες ελέγχουν την πρωταγωνίστρια Michelle, προσπαθώντας να σπάσουν την κατάρα ενός αρχιδαίμονα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική δύναμη του Third Eye, προκειμένου να αποκαλύψουν μυστικά και να εκτελέσουν συνδυασμούς επιθέσεων.

Το Epic Games Store συνεχίζει την άκρως επιτυχημένη παράδοση των εβδομαδιαίων προωθητικών ενεργειών του, δίνοντας στους χρήστες μια εξαιρετική ευκαιρία να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με έναν τίτλο που προσεγγίζει τον ψυχολογικό τρόμο μέσα από ένα εντελώς ανατρεπτικό πρίσμα.

Αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το Sorry We're Closed, ένα αντισυμβατικό παιχνίδι επιβίωσης που καταφέρνει να παντρέψει αρμονικά τη νοσταλγία των παλαιότερων δημιουργιών του είδους με σύγχρονους και απροσδόκητους μηχανισμούς μάχης. Αναπτυγμένο από το ανεξάρτητο στούντιο à la mode games και κυκλοφορημένο από την Akupara Games στα τέλη του 2024, το παιχνίδι καταφέρνει να αποδώσει έναν αναζωογονητικό αέρα σε μια κατηγορία που πολύ συχνά ανακυκλώνει τις ίδιες στερεοτυπικές ιδέες. Αντί να βασίζεται σε επιφανειακές τεχνικές φόβου και απότομους θορύβους, χτίζει σταδιακά μια διαρκή αίσθηση ανησυχίας, η οποία κορυφώνεται μέσα από την ιδιαίτερη νέον αισθητική του και τη βαθιά εστίαση στην ανθρώπινη ψυχολογία,συγκεντρώνοντας μάλιστα συντριπτικά θετικές κριτικές από τους χιλιάδες παίκτες στην πλατφόρμα του Steam.

Ο κεντρικός αφηγηματικός άξονας του παιχνιδιού περιστρέφεται γύρω από την πρωταγωνίστρια Michelle, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με την οριστική λήξη του χρόνου της στον μάταιο τούτο κόσμο, έπειτα από μια πανίσχυρη θανατηφόρα κατάρα που της επιβλήθηκε από έναν αρχιδαίμονα που αναζητά απεγνωσμένα την αγάπη. Το σκηνικό της δράσης εκτυλίσσεται σε μια πυκνοκατοικημένη λονδρέζικη γειτονιά, η οποία σφύζει από χρώματα, κρύβει σκοτεινά μυστικά στα στενά της σοκάκια και φιλοξενεί έναν ιδιαίτερα εκκεντρικό θίασο χαρακτήρων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις δικές τους καθημερινές υπαρξιακές μάχες. Οι αποφάσεις του παίκτη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής, καθώς μέσα από διαλόγους που παραπέμπουν στις παραδοσιακές δομές των RPG δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης στις ζωές των υπόλοιπων κατοίκων της περιοχής. Η συνύπαρξη ουράνιων και δαιμονικών οντοτήτων προσφέρει ένα εξαιρετικά πλούσιο ηθικό υπόβαθρο, οδηγώντας την ιστορία σε πολλαπλά και εντελώς διαφορετικά φινάλε, καλώντας τελικά τον χρήστη να αναλογιστεί ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος ανάμεσα στις συγκρουόμενες παρατάξεις.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον τίτλο από τον ανταγωνισμό εντοπίζεται στη δύναμη Third Eye, το οποίο επιτρέπει στην ηρωίδα να κοιτάζει ανάμεσα στις διαστάσεις και να αντιλαμβάνεται τη συγκαλυμμένη πραγματικότητα. Η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης αποκαλύπτει κρυφά μονοπάτια, βοηθά στην ομαλή επίλυση περίπλοκων περιβαλλοντικών γρίφων και ρίχνει άπλετο φως στις πραγματικές, συχνά τερατώδεις ταυτότητες των πλασμάτων που περιφέρονται αμέριμνα στον δρόμο.

Όταν ξεκινά η μάχη, το Third Eye μετατρέπεται ακαριαία στο πολυτιμότερο επιθετικό εργαλείο της Michelle, καθώς αποκαλύπτει τα μικροσκοπικά αδύναμα σημεία των εχθρών, επιτρέποντας την εκτέλεση καταστροφικών συνδυασμών χτυπημάτων που γεμίζουν τη μπάρα της υπέρτατης ικανότητας. Ο παίκτης καλείται να διαχειριστεί με σύνεση τα λιγοστά διαθέσιμα πυρομαχικά του πιστολιού Hellhound και να εναλλάσσει τον ρυθμό της επίθεσης ανάλογα με τον τύπο του εχθρού, προσπαθώντας να πετύχει ακριβώς τα κρίσιμα σημεία προκειμένου να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά.

Πέρα από τα ορατά τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτό που πραγματικά απογειώνει το Sorry We're Closed είναι η άμεση φυσική αίσθηση του ελέγχου και η βίαιη μετάβαση ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές προοπτικές παρακολούθησης. Η αρχική εξερεύνηση των χώρων πραγματοποιείται μέσα από σταθερές γωνίες κάμερας (fixed-camera), επιβάλλοντας ηθελημένα έναν αργό ρυθμό που γεμίζει τον παίκτη με βαθιά ανασφάλεια για το τι μπορεί να τον περιμένει στο επόμενο δωμάτιο. Παράλληλα, οι προαιρετικοί χειρισμοί τύπου τανκ λειτουργούν ως επιστέγασμα αυτής της κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας, απαιτώντας από όσους το επιλέξουν να εξοικειωθούν με μια σκόπιμα δυσκίνητη μέθοδο μετακίνησης που αυξάνει την ευαλωτότητα απέναντι στους εχθρούς.

Ωστόσο, τη στιγμή που ξεκινά η μάχη με τους δαίμονες, η δράση μεταφέρεται ακαριαία σε προοπτική πρώτου προσώπου, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη έκρηξη αδρεναλίνης που απαιτεί εξαιρετικά αντανακλαστικά και χωρική αντίληψη. Η καθαρή εμπειρία χειρισμού με το ποντίκι μεταδίδει το ακριβές βάρος των βολών, ενώ οι ήχοι από την εναλλαγή των όπλων, η εντυπωσιακή αντανάκλαση των έντονων νέον φώτων στους σκοτεινούς τοίχους της πόλης και η απότομη αυξομείωση της μουσικής έντασης καταγράφονται άμεσα στον ψυχισμό του χρήστη, καθιστώντας κάθε εμπλοκή πραγματικά εντυπωσιακή.

Το Sorry We're Closed είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Για να το προσθέσετε μόνιμα στην προσωπική σας ψηφιακή βιβλιοθήκη, αρκεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του καταστήματος και να ολοκληρώσετε την τυπική μηδενική συναλλαγή.

Sorry We're Closed - [Epic Games Store Link]