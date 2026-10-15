Epic Games Store: Αποκτήστε δωρεάν τα Agent A και Bad Cheese

Σύνοψη

Τα Agent A: A puzzle in disguise και Bad Cheese προσφέρονται εντελώς δωρεάν μέσα από την πλατφόρμα του Epic Games Store για τις επόμενες επτά ημέρες.

Agent A: Ένα point-and-click adventure παιχνίδι γρίφων με έντονη αισθητική από κατασκοπευτικά θρίλερ της δεκαετίας του 1960, το οποίο εστιάζει σε μηχανισμούς escape room.

Ένα point-and-click adventure παιχνίδι γρίφων με έντονη αισθητική από κατασκοπευτικά θρίλερ της δεκαετίας του 1960, το οποίο εστιάζει σε μηχανισμούς escape room. Bad Cheese: Ένας τίτλος ψυχολογικού τρόμου με παραπλανητική 2D ρετρό αισθητική, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός ποντικιού που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα εφιαλτικό οικιακό περιβάλλον.

Ένας τίτλος ψυχολογικού τρόμου με παραπλανητική 2D ρετρό αισθητική, όπου οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός ποντικιού που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα εφιαλτικό οικιακό περιβάλλον. Οι χρήστες στην Ελλάδα μπορούν να προσθέσουν τους τίτλους μόνιμα στην ψηφιακή τους βιβλιοθήκη, ενώ αντίστοιχες προσφορές τρέχουν και για τους χρήστες της mobile εφαρμογής του καταστήματος σε Android και iOS.

Το κατάστημα της Epic Games ανανεώνει την εβδομαδιαία του προσφορά, αντικαθιστώντας τα TerraScape και Out of Sight με δύο εντελώς διαφορετικούς αλλά εξίσου ενδιαφέροντες indie τίτλους.

Από σήμερα και για τις επόμενες επτά ημέρες, οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν εντελώς δωρεάν τα Agent A: A puzzle in disguise και Bad Cheese, προσθέτοντάς τα μόνιμα στην ψηφιακή τους βιβλιοθήκη. Η διαδικασία παραμένει η γνωστή, απαιτώντας απλώς τη σύνδεση στον λογαριασμό σας και την ολοκλήρωση της μηδενικής συναλλαγής μέσω του client ή της ιστοσελίδας, εξασφαλίζοντας έτσι δεκάδες ώρες ψυχαγωγίας χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Agent A: Κατασκοπεία και γρίφοι με άρωμα '60s

Το Agent A: A puzzle in disguise, το οποίο αναπτύχθηκε από το στούντιο Yak & Co, αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για τους λάτρεις των κλασικών point-and-click adventure παιχνιδιών. Η κεντρική πλοκή τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο ενός μυστικού πράκτορα, ο οποίος αναλαμβάνει την κρίσιμη αποστολή να διεισδύσει στο άκρως μυστικό κρησφύγετο της αδίστακτης κατασκόπου Ruby La Rouge.

Αντί να εστιάζει στη δράση και τις μάχες, ο τίτλος επενδύει στη λογική, την παρατηρητικότητα και την επίλυση περίπλοκων γρίφων, δανειζόμενος αρκετά στοιχεία από τη σύγχρονη κουλτούρα των escape rooms.

Η οπτική προσέγγιση του τίτλου αντλεί ξεκάθαρα έμπνευση από τα κατασκοπευτικά θρίλερ της δεκαετίας του 1960, διαθέτοντας ένα έντονα στυλιζαρισμένο art direction που θυμίζει έντονα τις κλασικές ταινίες του James Bond και την pop-art αισθητική εκείνης της περιόδου. Οι προγραμματιστές τονίζουν πως η συλλογή αντικειμένων και η έξυπνη χρήση τους στο περιβάλλον αποτελούν το κλειδί για το ξεκλείδωμα των μυστικών που κρύβει η έπαυλη, απαιτώντας από τον παίκτη να κρατάει διαρκώς νοητικές σημειώσεις για οτιδήποτε φαίνεται εκτός θέσης.

Bad Cheese: Ένας ψυχολογικός εφιάλτης πίσω από τα καρτούν

Στον αντίποδα της ανάλαφρης κατασκοπείας, το Bad Cheese του δημιουργού Simon Lukasik προσφέρει μια εμπειρία που παίζει διαρκώς με τις προσδοκίες του παίκτη. Εκ πρώτης όψεως, τα γραφικά του παραπέμπουν στα κλασικά 2D κινούμενα σχέδια των αρχών του 20ού αιώνα (rubber hose animation), θυμίζοντας έντονα την αισθητική του Cuphead ή των παλαιών ταινιών της Disney.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη νοσταλγική και φαινομενικά αθώα πρόσοψη κρύβεται μια βαθιά σκοτεινή εμπειρία ψυχολογικού τρόμου που πραγματεύεται τη δυναμική μιας εξαιρετικά δυσλειτουργικής οικογένειας.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον έλεγχο του Keymick, ενός νεαρού ποντικιού που μένει μόνο στο σπίτι για το Σαββατοκύριακο με τον τρομακτικό πατέρα του. Η ροή του παιχνιδιού εναλλάσσεται ανάμεσα στην εκτέλεση καθημερινών οικιακών εργασιών και την αντιμετώπιση σουρεαλιστικών καταστάσεων που προκαλούν έντονη δυσφορία. Η συνεχής προσπάθεια του πρωταγωνιστή να διατηρήσει μια επίφαση κανονικότητας μέσα σε ένα απολύτως παράλογο και απειλητικό περιβάλλον, καθιστά τον τίτλο ιδιαίτερα βαρύ σε συναισθηματικό επίπεδο, προσεγγίζοντας θεματικές όπως η ενδοοικογενειακή κακοποίηση και το τραύμα μέσω του πρίσματος του horror.

Agent A: A puzzle in disguise - [Epic Games Store Link]

Bad Cheese - [Epic Games Store Link]