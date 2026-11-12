Epic Games Store: Διαθέσιμο δωρεάν το Knightica για PC έως τις 19 Νοεμβρίου

Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει το παιχνίδι Knightica εντελώς δωρεάν από τις 12 έως τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για ένα turn-based roguelike autobattler, ανεπτυγμένο από την Mad Mango Games και εκδομένο από την Goblinz Publishing.

Οι παίκτες καλούνται να στρατολογήσουν μονάδες, να βρουν τα κατάλληλα synergies και να δημιουργήσουν τον δικό τους στρατό για να αντιμετωπίσουν ολοένα και πιο δύσκολους εχθρούς.

Η προσφορά συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου επί πληρωμή expansion με τίτλο "Faraway Tales", το οποίο προσθέτει νέους διοικητές και μονάδες.

Μετά την προσθήκη του στη βιβλιοθήκη σας, το παιχνίδι παραμένει δικό σας για πάντα.

Η Epic Games διατηρεί την παράδοση των εβδομαδιαίων δωρεάν παιχνιδιών, προσφέροντας στους χρήστες της πλατφόρμας της ακόμα έναν αξιόλογο τίτλο. Αυτή την εβδομάδα, τα φώτα στρέφονται στο Knightica, ένα ιδιαίτερο turn-based roguelike autobattler που έκανε την εμφάνισή του στην αγορά τον Αύγουστο του 2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προσθέσουν στη ψηφιακή τους συλλογή χωρίς κανένα κόστος, αρκεί να το διεκδικήσουν μέχρι τις 19 Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα έχει αποδείξει την ικανότητά της να προσελκύει σταθερά νέους παίκτες μέσω αυτής της τακτικής, ενισχύοντας παράλληλα την προβολή μικρότερων και ανεξάρτητων στούντιο ανάπτυξης.

Το Knightica αποτελεί δημιούργημα της Mad Mango Games, ενώ η έκδοση του έχει αναληφθεί από την Goblinz Publishing. Ο τίτλος συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά είδη, δημιουργώντας ένα κράμα στρατηγικής, αυτοματοποιημένων μαχών και διαχείρισης πόρων. Στον πυρήνα του, το παιχνίδι ζητά από τους παίκτες να αναλάβουν τον ρόλο ενός ηγέτη, ο οποίος προσπαθεί να απελευθερώσει διάφορα βασίλεια από σκοτεινές δυνάμεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται η στρατολόγηση διαφορετικών μονάδων, καθεμία από τις οποίες διαθέτει μοναδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά. Η σωστή τοποθέτηση αυτών των μονάδων στο πεδίο της μάχης αποτελεί το κλειδί για την επιβίωση, καθώς η δράση εκτυλίσσεται αυτόματα με βάση τις επιλογές που έχουν προηγηθεί.

Η στρατηγική διάσταση του τίτλου δεν περιορίζεται απλώς στην επιλογή των στρατιωτών. Οι παίκτες καλούνται να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν ισχυρά synergies μεταξύ των μονάδων τους, συνδυάζοντας φυλές και κλάσεις για να ξεκλειδώσουν παθητικά μπόνους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση στοιχείων roguelike εξασφαλίζει ότι κάθε προσπάθεια (run) διαφέρει από την προηγούμενη. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, θα κληθείτε να λάβετε κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την πορεία σας, επιλέγοντας αν θα ρισκάρετε μια μάχη με ένα ισχυρό elite τέρας για καλύτερες ανταμοιβές ή αν θα επισκεφθείτε έναν έμπορο για να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό σας. Η διαχείριση της οικονομίας, η αγορά μαγικών φίλτρων και η αναβάθμιση των μονάδων προσθέτουν βάθος στην εμπειρία, απαιτώντας προσεκτικό σχεδιασμό.

Από τεχνικής άποψης, το Knightica διακρίνεται για τον καρτουνίστικο, πολύχρωμο οπτικό του τομέα, ο οποίος διατηρεί την καθαρότητά του ακόμα και όταν το πεδίο της μάχης γεμίζει με δεκάδες χαρακτήρες και οπτικά εφέ. Οι απαιτήσεις συστήματος παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, επιτρέποντας την ομαλή εκτέλεση του παιχνιδιού σε παλαιότερα ή λιγότερο ισχυρά συστήματα. Ένας επεξεργαστής κατηγορίας Intel Core i3 ή αντίστοιχος AMD, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε βασική κάρτα γραφικών που υποστηρίζει DirectX 11, επαρκούν για να απολαύσετε τον τίτλο χωρίς τεχνικά προβλήματα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κυρίως μέσω του ποντικιού, καθιστώντας την αλληλεπίδραση άμεση και κατανοητή, ενώ υποστηρίζεται πλήρως και η χρήση χειριστηρίου για όσους προτιμούν εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού. Η υποστήριξη Cloud Saves μέσω της πλατφόρμας της Epic διασφαλίζει ότι η πρόοδός σας αποθηκεύεται με ασφάλεια.

Knightica - [Epic Games Store Link]