Κατεβάστε το Flotsam εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store

Σύνοψη

Το παιχνίδι στρατηγικής και επιβίωσης Flotsam διατίθεται χωρίς χρέωση στο Epic Games Store.

Οι χρήστες μπορούν να το προσθέσουν μόνιμα στη βιβλιοθήκη τους έως τις 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Παράλληλα, η πλατφόρμα προσφέρει ένα δωρεάν πακέτο ψηφιακού περιεχομένου αξίας άνω των 100 δολαρίων για το παιχνίδι Idle Champions of the Forgotten Realms.

Το Flotsam συνδυάζει μηχανισμούς city building με τη διαχείριση πόρων σε έναν ωκεανό καλυμμένο από σκουπίδια, απαιτώντας στρατηγική σκέψη για την επιβίωση.

Η Epic Games συνεχίζει την καθιερωμένη παράδοση της προσφοράς δωρεάν βιντεοπαιχνιδιών κάθε Πέμπτη, δίνοντας την ευκαιρία στους εγγεγραμμένους χρήστες να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους με αξιόλογους τίτλους χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Αυτή την εβδομάδα, η προσοχή στρέφεται στο Flotsam, ένα ιδιαίτερο και οπτικά γοητευτικό παιχνίδι στρατηγικής και επιβίωσης, το οποίο αναλαμβάνει τη σκυτάλη των δωρεάν παροχών προσφέροντας μια φρέσκια προσέγγιση στο είδος των city builders.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά παιχνίδια διαχείρισης πόλεων που τοποθετούν τον παίκτη σε στέρεο έδαφος με άφθονους φυσικούς πόρους, το Flotsam υιοθετεί μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση θέτοντας τον παίκτη υπεύθυνο μιας πλωτής κοινότητας επιζώντων. Ο κόσμος του παιχνιδιού έχει πλημμυρίσει πλήρως και η επιφάνεια του ωκεανού είναι γεμάτη με κάθε λογής απορρίμματα, πλαστικά, ξύλα και παλιοσίδερα. Ο κύριος στόχος είναι η περισυλλογή αυτών των επιπλεόντων υλικών μέσω μικρών σκαφών ή χειρωνακτικής εργασίας από τους επιζώντες (drifters), προκειμένου να κατασκευαστούν νέες υποδομές, πλατφόρμες διαβίωσης και μηχανισμοί συλλογής πόρων.

Η διαχείριση της κοινότητας αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, καθώς οι βασικές ανάγκες των κατοίκων για πόσιμο νερό και τροφή δεν σταματούν ποτέ να υφίστανται. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού και το ψάρεμα αποτελούν κρίσιμες δραστηριότητες που απαιτούν προσεκτικό προγραμματισμό και καταμερισμό εργασιών, ώστε κανένα μέλος της πλωτής πόλης να μην οδηγηθεί στην εξάντληση ή την ασιτία. Παράλληλα, το ίδιο το περιβάλλον παρουσιάζει συνεχείς προκλήσεις και ευκαιρίες. Εξοπλίζοντας την πλωτή εγκατάσταση με πανιά ή κινητήρες, οι παίκτες μπορούν να μετακινήσουν ολόκληρη την πόλη προς νέες περιοχές αναζητώντας πλούσια κοιτάσματα σκουπιδιών, διασώζοντας παράλληλα νέους ναυαγούς που θα προσφέρουν πολύτιμα εργατικά χέρια στην κοινότητα. Η αισθητική του τίτλου, με τα έντονα χρώματα και την καρτουνίστικη απεικόνιση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κατά τα άλλα δυστοπικό σενάριο ενός βυθισμένου πλανήτη, προσφέροντας μια χαλαρωτική αλλά βαθιά στρατηγική εμπειρία που έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές από την κοινότητα των παικτών της πλατφόρμας του Steam.

Πέραν της κεντρικής προσφοράς του Flotsam, η κίνηση της Epic Games να συμπεριλάβει στο εβδομαδιαίο της πακέτο και ψηφιακό περιεχόμενο για το Idle Champions of the Forgotten Realms αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ για τους φίλους των παιχνιδιών στρατηγικής και διαχείρισης χρόνου. Το Idle Champions είναι ένας τίτλος επίσημα αδειοδοτημένος από την Dungeons & Dragons, ο οποίος συγκεντρώνει αγαπημένους χαρακτήρες από ολόκληρο το πολυσύμπαν του διάσημου επιτραπέζιου παιχνιδιού ρόλων. Το δωρεάν πακέτο, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε περισσότερα από 100 δολάρια, προσφέρει στους παίκτες ισχυρούς ήρωες, σπάνιο εξοπλισμό και αποκλειστικά ψηφιακά αντικείμενα που επιταχύνουν δραματικά την πρόοδο μέσα στο παιχνίδι, εξαλείφοντας την ανάγκη για μικροσυναλλαγές στα αρχικά στάδια της ενασχόλησης.

Η διαδικασία για την απόκτηση του παιχνιδιού παραμένει εξαιρετικά απλή και απόλυτα γνώριμη για όσους χρησιμοποιούν συχνά την πλατφόρμα της Epic Games. Αρκεί η δημιουργία ενός δωρεάν λογαριασμού ή η σύνδεση σε έναν ήδη υπάρχοντα, η μετάβαση στην κεντρική σελίδα του καταστήματος και η αναζήτηση της ειδικής ενότητας με τα δωρεάν παιχνίδια της εβδομάδας. Επιλέγοντας το Flotsam, η τιμή αγοράς μηδενίζεται και ο χρήστης καλείται απλώς να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, προσθέτοντας τον τίτλο οριστικά και αμετάκλητα στον λογαριασμό του, χωρίς να απαιτείται άμεση εγκατάσταση στον υπολογιστή του. Αξίζει να σημειωθεί πως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να ζητηθεί η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ένα μέτρο ασφαλείας που έχει εφαρμόσει η Epic Games για την προστασία των λογαριασμών των χρηστών της.

Flotsam - [Epic Games Store Link]