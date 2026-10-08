Ένα χαλαρωτικό city-builder και ένα καινοτόμο horror game εντελώς δωρεάν από την Epic Games

Σύνοψη

Το ψηφιακό κατάστημα της Epic Games προσφέρει εντελώς δωρεάν τους τίτλους TerraScape και Out of Sight από τις 8 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, αντικαθιστώντας το System Shock 2: 25th Anniversary Remaster της προηγούμενης εβδομάδας.

Το TerraScape αποτελεί ένα εξαιρετικά χαλαρωτικό puzzle παιχνίδι κατασκευής μεσαιωνικών πόλεων, το οποίο απαλλάσσει τον παίκτη από το άγχος της διαχείρισης πόρων και εστιάζει στη στρατηγική τοποθέτηση κτιρίων για τη συγκέντρωση πόντων.

Το Out of Sight προσεγγίζει την κατηγορία του stealth τρόμου με έναν μοναδικό μηχανισμό δεύτερου προσώπου, αναθέτοντας στους παίκτες τον έλεγχο μιας τυφλής κοπέλας που προσπαθεί να αποδράσει βλέποντας τον χώρο αποκλειστικά μέσα από τα μάτια του λούτρινου αρκούδου της.

Η προσθήκη των παιχνιδιών στη βιβλιοθήκη του χρήστη εντός της καθορισμένης προθεσμίας εξασφαλίζει την εφόρου ζωής κατοχή τους, χωρίς καμία απολύτως κρυφή χρέωση ή απαίτηση συνδρομής.

Η καθιερωμένη παράδοση της διανομής δωρεάν παιχνιδιών από το ψηφιακό κατάστημα της Epic Games συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό καθώς διανύουμε το φθινόπωρο του 2026, διατηρώντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας του PC gaming σε υψηλά επίπεδα.

Η εταιρεία ανανέωσε τον κατάλογο των προσφορών της την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω τον εμβληματικό τίτλο System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες δύο εντελώς διαφορετικές και άκρως ενδιαφέρουσες indie εμπειρίες. Μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2026, οι PC gamers έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και να προσθέσουν μόνιμα στην ψηφιακή τους βιβλιοθήκη το χαλαρωτικό παιχνίδι κατασκευής πόλεων TerraScape και το εξαιρετικά πρωτότυπο παιχνίδι τρόμου Out of Sight, δημιουργώντας μια αξιοσημείωτη αντίθεση συναισθημάτων για όσους αποφασίσουν να ασχοληθούν και με τα δύο δημιουργήματα.

TerraScape

Το TerraScape επαναπροσδιορίζει τη λογική των παιχνιδιών διαχείρισης και κατασκευής πόλεων, απομακρύνοντας εντελώς στοιχεία όπως ο πόλεμος, η εξαντλητική μικροδιαχείριση των οικονομικών πόρων και ο παράγοντας του χρόνου. Ο gamer αναλαμβάνει την ανάπτυξη μεσαιωνικών οικισμών μέσω ενός συστήματος τοποθέτησης κτιρίων πάνω σε έναν χάρτη που χωρίζεται σε εξάγωνα, μετατρέποντας την εμπειρία σε ένα τρισδιάστατο επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής και επίλυσης γρίφων.

Οι μηχανισμοί του παιχνιδιού βασίζονται έντονα στις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κατασκευών που τοποθετούνται στον χώρο. Για παράδειγμα, η δημιουργία μιας φάρμας δίπλα σε έναν μύλο ή η τοποθέτηση κατοικιών κοντά σε μια ταβέρνα αποφέρει πολλαπλασιαστικούς πόντους, επιβραβεύοντας τον προσεκτικό σχεδιασμό και την ορθολογική ανάπτυξη του οικισμού. Αντίθετα, η τοποθέτηση ασύμβατων δομών στον ίδιο χώρο μειώνει την τελική βαθμολογία, αναγκάζοντας τους παίκτες να σκέφτονται στρατηγικά κάθε τους κίνηση. Η απουσία οποιασδήποτε χρονικής πίεσης επιτρέπει στον χρήστη να μελετήσει προσεκτικά την τοπολογία του εδάφους και να λάβει τις αποφάσεις του με απόλυτη ηρεμία.

Η αισθητική του παιχνιδιού διακρίνεται για τα ζεστά χρώματα και τα εξαιρετικά λεπτομερή μοντέλα των κτιρίων, ενώ το ηχητικό περιβάλλον συνοδεύει ιδανικά τη ροή του παιχνιδιού με μελωδίες που ηρεμούν το νευρικό σύστημα μετά από μια απαιτητική ημέρα. Πρόκειται για έναν τίτλο που απευθύνεται ξεκάθαρα στους λάτρεις των cozy παιχνιδιών, οι οποίοι αναζητούν μια δημιουργική διέξοδο χωρίς τις τεχνητές εντάσεις που συναντάμε στους παραδοσιακούς εκπροσώπους της κατηγορίας 4X.

Out of Sight

Στον αντίποδα της απόλυτης χαλάρωσης, το Out of Sight παραδίδει ένα εξαιρετικά έντονο μάθημα στον τομέα του stealth τρόμου χρησιμοποιώντας έναν εντυπωσιακά καινοτόμο μηχανισμό απεικόνισης. Ο τίτλος απομακρύνεται από τα τετριμμένα jump scares και επικεντρώνεται στην ψυχολογική πίεση και τον φόβο του αγνώστου, δημιουργώντας ένα κλειστοφοβικό περιβάλλον μέσα σε μια τεράστια, σκοτεινή έπαυλη.

Η κεντρική ηρωίδα είναι η Sophie, μια νεαρή κοπέλα με πλήρη απώλεια όρασης που προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από τους μυστηριώδεις απαγωγείς της. Η ιδιοφυής προσέγγιση της εταιρείας ανάπτυξης έγκειται στο γεγονός ότι ο παίκτης βλέπει τον κόσμο του παιχνιδιού αποκλειστικά μέσω των ματιών του λούτρινου αρκούδου της ηρωίδας. Η συγκεκριμένη συνθήκη δημιουργεί μια εμπειρία δεύτερου προσώπου με τεράστιες δυσκολίες στην πλοήγηση. Ο χρήστης καλείται να τοποθετεί τον αρκούδο σε στρατηγικά σημεία μέσα στα δωμάτια ώστε να αποκτά οπτική επαφή με τον χώρο, και στη συνέχεια να καθοδηγεί στα τυφλά τη Sophie προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο σκοτάδι. Εάν η ηρωίδα βγει εκτός του οπτικού πεδίου του λούτρινου παιχνιδιού, η πλοήγηση γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη και βασίζεται καθαρά στην αντίληψη του ήχου.

Η παλέτα χρωμάτων κυριαρχείται από ψυχρές αποχρώσεις του μπλε και του μωβ, τονίζοντας την αίσθηση της απομόνωσης και του εγκλωβισμού. Οι παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν όλες τους τις αισθήσεις, να απομνημονεύσουν τη διάταξη των επίπλων και να κινηθούν αθόρυβα, προσφέροντας στον εαυτό τους μια πρωτόγνωρη δόση αδρεναλίνης που σπάνια συναντάμε ακόμα και σε παραγωγές πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού.

TerraScape - [Epic Games Store Link]

Out of Sight - [Epic Games Store Link]