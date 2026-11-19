Σύνοψη

Το Epic Games Store προσφέρει εντελώς δωρεάν τον τίτλο Mark of the Deep της Mad Mimic.

Η προσφορά ισχύει από τις 19 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος, επιτρέποντας στους παίκτες να διατηρήσουν το παιχνίδι μόνιμα στη συλλογή τους.

Ο τίτλος συνδυάζει στοιχεία από τα είδη Metroidvania και Souls-like, μεταφέροντας τους παίκτες σε ένα καταραμένο πειρατικό νησί γεμάτο απαιτητικές μάχες, αφεντικά και χωρικούς γρίφους.

Το παιχνίδι τρόμου Alien: Isolation, το οποίο αρχικά είχε συμπεριληφθεί στις ανακοινώσεις για τη δωρεάν διανομή της τρέχουσας εβδομάδας, αφαιρέθηκε αθόρυβα από το πρόγραμμα για άγνωστους λόγους.

Το Epic Games Store ανανέωσε την εβδομαδιαία παροχή της, διαθέτοντας εντελώς δωρεάν προς όλους τους κατόχους λογαριασμού τον indie τίτλο Mark of the Deep της Mad Mimic.

Το Mark of the Deep επιχειρεί να αναμείξει δύο από τα πιο δημοφιλή και ταυτόχρονα απαιτητικά είδη βιντεοπαιχνιδιών που μονοπωλούν το ενδιαφέρον της αγοράς τα τελευταία χρόνια, παντρεύοντας τη δαιδαλώδη χωρική εξερεύνηση των παιχνιδιών Metroidvania με το αμείλικτο σύστημα αναμετρήσεων που χαρακτηρίζει τα έργα της κατηγορίας Souls-like. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Marcus "Rookie" Ramsey, ενός νεαρού και φιλόδοξου μέλους πληρώματος πειρατικού πλοίου, ο οποίος έπειτα από μια σφοδρή θαλασσοταραχή ναυαγεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στις αφιλόξενες ακτές ενός απομονωμένου νησιού. Ο πρωταρχικός στόχος του πρωταγωνιστή περιστρέφεται γύρω από τον εντοπισμό των υπόλοιπων επιζώντων του ναυαγίου, ωστόσο η πορεία του ανακόπτεται διαρκώς από την παρουσία απόκοσμων τεράτων της αβύσσου και εχθρικών οντοτήτων που απαιτούν αναλυτική στρατηγική προσέγγιση και άψογο συγχρονισμό στις κινήσεις.

Η συνολική αρχιτεκτονική του κόσμου ανταποκρίνεται με εξαιρετική πιστότητα στους αυστηρούς κανόνες των Metroidvania τίτλων, προσφέροντας έναν τεράστιο, διασυνδεδεμένο χάρτη γεμάτο κρυφές περιοχές και μυστικά περάσματα που παραμένουν αρχικά απροσπέλαστα, επιτρέποντας την είσοδο μόνο όταν ο χαρακτήρας αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες και τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσω της σταδιακής του εξέλιξης. Οι μάχες υιοθετούν την τιμωρητική φιλοσοφία των Souls-like εμπειριών, όπου η σωστή διαχείριση της αντοχής, η έγκαιρη αποφυγή των εχθρικών επιθέσεων και η ακριβής μελέτη των επιθετικών μοτίβων των αντιπάλων αποτελούν τις μοναδικές οδούς προς την επιβίωση. Παράλληλα, οι αναμετρήσεις με τα επιβλητικά bosses που φρουρούν τα κομβικά σημεία του νησιού προσφέρουν επικές προκλήσεις που δεν συγχωρούν την απροσεξία, επιβραβεύοντας όμως απλόχερα την υπομονή και την επιμονή των παικτών έπειτα από επανειλημμένες προσπάθειες. Το αναλυτικό σύστημα προόδου επιτρέπει την αναβάθμιση των στατιστικών του Marcus, δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες να προσαρμόσουν το στυλ παιχνιδιού τους σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις, επιλέγοντας ανάμεσα σε γρήγορες επιθέσεις ακριβείας ή πιο αργά και καταστροφικά χτυπήματα.

Η διαδικασία απόκτησης παραμένει ταχύτατη και απαιτεί αποκλειστικά την είσοδο στον ενεργό λογαριασμό σας και την επιβεβαίωση της μηδενικής χρέωσης μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας, χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή άλλων μέσων πληρωμής. Αφού ολοκληρωθεί το παραπάνω βήμα, το έργο της Mad Mimic μεταβιβάζεται οριστικά στην ιδιοκτησία σας, επιτρέποντας την απεριόριστη πρόσβαση και εγκατάσταση στο μέλλον, ανεξάρτητα από τη λήξη της τρέχουσας προωθητικής καμπάνιας. Το χρονικό περιθώριο για την κατοχύρωση του παιχνιδιού λήγει επίσημα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Mark of the Deep - [Epic Games Store Link]