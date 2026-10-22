Κατεβάστε δωρεάν τα Sker Ritual και Home για PC μέσω του Epic Games Store

Σύνοψη

Δύο εξαιρετικά παιχνίδια τρόμου, τα Sker Ritual και Home, διατίθενται εντελώς δωρεάν μέσω της γνωστής πλατφόρμας του Epic Games Store για όλους τους παίκτες υπολογιστών.



Η προσφορά ολοκληρώνεται επίσημα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 17:00 ώρα Ελλάδος,επιτρέποντας στους χρήστες να κρατήσουν τους τίτλους για πάντα στους λογαριασμούς τους.



Το Sker Ritual αποτελεί ένα εξαιρετικά δημοφιλές co-op shooter επιβίωσης με στοιχεία κέλτικης μυθολογίας και σχεδόν 4.000 θετικές κριτικές στο Steam.



Το Home προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία μέσω μιας pixel art περιπέτειας μυστηρίου που κυκλοφόρησε το 2012, διαθέτοντας πολλαπλά φινάλε τα οποία διαμορφώνονται άμεσα από τις επιλογές του παίκτη.

Η σταθερή πρακτική της διανομής δωρεάν games για PC συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό από την πλευρά της Epic Games, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση διαθεσιμότητα δύο ιδιαίτερα αξιόλογων παιχνιδιών που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του τρόμου και του μυστηρίου.

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του Οκτωβρίου, το οποίο παραδοσιακά συνδέεται με τη θεματολογία του Halloween, η προσθήκη των Sker Ritual και Home στον κατάλογο των δωρεάν παροχών του Epic Games Store έρχεται να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες των παικτών που αναζητούν έντονες συγκινήσεις χωρίς να απαιτείται η παραμικρή οικονομική επιβάρυνση. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από την ενέργεια, εξοικονομώντας το πλήρες αντίτιμο που θα κατέβαλλαν υπό κανονικές συνθήκες, αρκεί να συνδεθούν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς και να ολοκληρώσουν την τυπική διαδικασία αγοράς με μηδενικό κόστος μέχρι τις 29 Οκτωβρίου στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Εστιάζοντας αρχικά στο Sker Ritual, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά καλοφτιαγμένο co-op horror shooter το οποίο έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τη συνεργατική δράση και την επιβίωση απέναντι σε ατελείωτα κύματα τρομακτικών αντιπάλων. Η δομή του παιχνιδιού βασίζεται στη λογική των γύρων, απαιτώντας από τους παίκτες να επιδεικνύουν διαρκώς γρήγορα αντανακλαστικά και στρατηγική σκέψη προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και πιο αυξημένες απαιτήσεις των αναμετρήσεων, είτε επιλέξουν να αγωνιστούν μόνοι τους είτε συνεργαστούν διαδικτυακά με έως και τρεις επιπλέον συμπαίκτες.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που διαφοροποιούν τον τίτλο από τον άμεσο ανταγωνισμό του έγκειται στην ενσωμάτωση μηχανισμών αναβάθμισης μέσω των λεγόμενων Miracles, τα οποία παρέχονται από διάφορες θεότητες της Κέλτικης μυθολογίας, προσφέροντας μοναδικές ικανότητες που θυμίζουν έντονα την προσέγγιση επιτυχημένων roguelike τίτλων όπως το Hades.

Από την άλλη πλευρά, το Home προσφέρει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση μεταφέροντας τους παίκτες σε ένα σκοτεινό και άκρως ατμοσφαιρικό περιβάλλον που αποδίδεται μέσα από μινιμαλιστικά pixel art γραφικά. Ο τίτλος που κυκλοφόρησε αρχικά το 2012 από την ομάδα ανάπτυξης BancyCo, τοποθετεί τον πρωταγωνιστή σε μια άγνωστη κατοικία ύστερα από μια μυστηριώδη αφύπνιση, αναθέτοντάς του το δύσκολο έργο της εξιχνίασης μιας αινιγματικής δολοφονίας μέσω της συλλογής στοιχείων και της ενδελεχούς εξερεύνησης.

Η ουσιαστική καινοτομία του παιχνιδιού εντοπίζεται στην απόλυτα διαδραστική φύση της αφήγησης,καθώς κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της ιστορίας, οδηγώντας σε πολλαπλά και συχνά αναπάντεχα φινάλε που καθιστούν την εμπειρία κάθε παίκτη απολύτως μοναδική. Επιπλέον, οι δημιουργοί έχουν ενσωματώσει το ιδιαίτερο Postmortem Mode, το οποίο λειτουργεί ως ένα διαδραστικό ημερολόγιο ανάπτυξης, επιτρέποντας στους λάτρεις του game design να ρίξουν μια αναλυτική ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας και να κατανοήσουν βαθύτερα τις καλλιτεχνικές και τεχνικές επιλογές που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Sker Ritual - [Epic Games Store Link]

Home - [Epic Games Store Link]