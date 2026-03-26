Οι νέοι δωρεάν τίτλοι του Epic Games Store έως τις 2 Απριλίου

Η πλατφόρμα της Epic Games συνεχίζει την παράδοση της δωρεάν διάθεσης ψηφιακών τίτλων κάθε Πέμπτη, ανανεώνοντας τη λίστα της με δύο ανεξάρτητες (indie) δημιουργίες που καλύπτουν διαφορετικά γούστα.

Από σήμερα, 26 Μαρτίου 2026, και μέχρι τις 2 Απριλίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδος, οι χρήστες του Epic Games Store μπορούν να προσθέσουν εντελώς δωρεάν στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη το Havendock και το Hyper Echelon. Η συνολική αξία των δύο παιχνιδιών ξεπερνά τα 30 ευρώ στο ψηφιακό κατάστημα, καθιστώντας την τρέχουσα προσφορά μια ιδανική ευκαιρία για τον εμπλουτισμό της προσωπικής σας συλλογής. Το μόνο που απαιτείται είναι η διατήρηση ενός ενεργού λογαριασμού στην πλατφόρμα.

Havendock

Το Havendock είναι ένα παιχνίδι προσομοίωσης ανάπτυξης οικισμού (colony sim) που δημιουργήθηκε από την YYZ Studio. Απαιτεί από τον παίκτη να επιβιώσει και να χτίσει μια λειτουργική κοινότητα στη μέση του ωκεανού. Ξεκινώντας από μια μικρή σχεδία, οι παίκτες καλούνται να συλλέξουν πόρους από το νερό, να χτίσουν βασικές εγκαταστάσεις διύλισης και σταδιακά να υποδεχτούν νέους ναυαγούς.

Η βασική φιλοσοφία του Havendock βασίζεται στην αυτοματοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Ο παίκτης αναλαμβάνει τη δημιουργία συστημάτων άντλησης νερού, την καλλιέργεια τροφίμων και την έρευνα νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ναυαγών. Η επιβίωση μεταφράζεται στη σωστή κατανομή εργασιών στους κατοίκους του οικισμού. Κάθε ναυαγός διαθέτει τις δικές του ανάγκες για τροφή, νερό, υγεία και ευτυχία. Εάν αυτές οι ανάγκες δεν καλυφθούν, η παραγωγικότητα μειώνεται αισθητά.

Για την εξέλιξη του οικισμού, απαιτείται η εξερεύνηση του βυθού και των γύρω περιοχών. Ο τίτλος επιτρέπει την κατασκευή υποβρύχιων δομών και σκαφών, ανοίγοντας το δρόμο για αναζήτηση σπάνιων υλικών και νέων νησιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη θεματολογία της επιβίωσης, το Havendock χαρακτηρίζεται ως "cozy" παιχνίδι. Η απουσία έντονου άγχους ή θανατηφόρων κινδύνων που καταστρέφουν άμεσα τον οικισμό, επιτρέπει στον παίκτη να προσεγγίσει τον τίτλο με χαλαρό ρυθμό και στρατηγική ηρεμία.

Το Havendock κυκλοφόρησε επίσημα τον Απρίλιο του 2025, μετά από μια επιτυχημένη περίοδο πρώιμης πρόσβασης (Early Access) που διήρκεσε έναν χρόνο. Με την υποστήριξη των εκδοτριών εταιρειών Pretty Soon και IndieArk, ο τίτλος έλαβε εκτεταμένες ενημερώσεις που εμπλούτισαν ουσιαστικά το περιεχόμενό του. Η επέκταση Wizard Island πρόσθεσε νέα νησιά, κτίρια, καθώς και βοηθητικούς NPCs (Wisp). Στην πλατφόρμα του Steam, το παιχνίδι διατηρεί εξαιρετικά θετικές αξιολογήσεις (Very Positive), συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1.400 κριτικές χρηστών. Η μετάβασή του στο Epic Games Store αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τη βάση των παικτών του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Hyper Echelon

Το Hyper Echelon, αναπτυγμένο από το ελβετικό στούντιο GangoGames, αποτελεί ένα κάθετης κύλισης shoot 'em up παιχνίδι που αντλεί έμπνευση από κλασικά arcade, ενσωματώνοντας παράλληλα μοντέρνα συστήματα τακτικής και αναβαθμίσεων. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον έλεγχο του μαχητικού σκάφους Titan, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τις εχθρικές δυνάμεις της EXODON.

Το βασικό campaign του Hyper Echelon εκτείνεται σε 10 διαφορετικούς κόσμους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά arcade shooters όπου η απλή επιβίωση αρκεί, εδώ η πρόοδος εξαρτάται από την ολοκλήρωση συγκεκριμένων στόχων. Οι παίκτες καλούνται να εξοντώσουν όλα τα εχθρικά σκάφη, να συλλέξουν αντικείμενα ή να φέρουν εις πέρας ειδικές αποστολές που διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των στόχων ανταμείβει με μετάλλια, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για το ξεκλείδωμα των επόμενων, πιο απαιτητικών αποστολών.

Μια θεμελιώδης μηχανική του παιχνιδιού αφορά το σύστημα των Wingmen. Ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να καλέσει ένα βοηθητικό σκάφος στο πλευρό του, διπλασιάζοντας την ισχύ πυρός. Ωστόσο, η ταυτόχρονη παρουσία δύο σκαφών στην οθόνη αυξάνει τον όγκο του στόχου, απαιτώντας μεγαλύτερη ακρίβεια στους ελιγμούς αποφυγής πυρών. Μέσα από το campaign ξεκλειδώνονται 3 διαφορετικοί τύποι Wingmen, ο καθένας με τα δικά του μοναδικά πλεονεκτήματα.

Πέραν των βασικών όπλων, το σκάφος Titan διαθέτει ειδικές ικανότητες (Special Abilities), όπως η ενεργοποίηση προστατευτικών ασπίδων και η προσωρινή επιβράδυνση του χρόνου. Η χρήση αυτών των ικανοτήτων καταναλώνει Πλάσμα (Plasma), το οποίο οι παίκτες συλλέγουν καταστρέφοντας ειδικούς κρυστάλλους στο πεδίο της μάχης ή αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένους εχθρούς.

Η δυσκολία του Hyper Echelon κλιμακώνεται σταδιακά, καθιστώντας τις αναβαθμίσεις επιβεβλημένες. Συλλέγοντας χρυσά εξαρτήματα (Golden Parts) κατά τη διάρκεια των μαχών, οι παίκτες μπορούν να βελτιώσουν 8 διαφορετικά υποσυστήματα του σκάφους τους μέσα από το υπόστεγο (hangar). Αυτό το σύστημα προόδου εξασφαλίζει ότι η προσπάθεια επιβραβεύεται, επιτρέποντας στους λιγότερο έμπειρους παίκτες να ξεπεράσουν τα δύσκολα σημεία απλώς αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό τους. Η οπτική απεικόνιση των αναβαθμίσεων στο σκάφος προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ικανοποίησης στην όλη διαδικασία.

Διαδικασία απόκτησης από το Epic Games Store

Η διαδικασία προσθήκης των δύο τίτλων στη συλλογή σας παραμένει απλή και ξεκάθαρη. Οι χρήστες πρέπει να επισκεφθούν την κεντρική σελίδα του Epic Games Store, να εντοπίσουν την ενότητα "Free Games" και να επιλέξουν διαδοχικά τα Havendock και Hyper Echelon. Πατώντας το κουμπί "Get" (Απόκτηση), το σύστημα θα μεταφέρει τους τίτλους στο ψηφιακό καλάθι με μηδενικό κόστος.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα παιχνίδια δεσμεύονται μόνιμα στον λογαριασμό σας, χωρίς περιορισμούς χρόνου παιξίματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγκατάσταση του Epic Games Launcher για τη λήψη και εκτέλεση των αρχείων εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι το Epic Games Store δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τον τίτλο που θα διαδεχθεί τα παιχνίδια αυτά στις 2 Απριλίου, διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης για την επόμενη εβδομάδα.

