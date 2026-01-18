Netflix: Δέσμευση για 45 μέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες της Warner

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε την κινηματογραφική βιομηχανία και έρχεται να καθησυχάσει τους φόβους των ιδιοκτητών αιθουσών, το Netflix ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διατηρήσει το παραδοσιακό «παράθυρο» κυκλοφορίας για τις ταινίες της Warner Bros. Ο Τεντ Σαράντος, co-CEO του κολοσσού του streaming, έβαλε τέλος στη φημολογία, ξεκαθαρίζοντας πως εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, οι ταινίες του ιστορικού στούντιο θα παραμένουν αποκλειστικά στους κινηματογράφους για 45 ημέρες πριν γίνουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Το τέλος της αβεβαιότητας

Η δήλωση αυτή, η οποία έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης στους New York Times, αποτελεί ίσως την πιο σαφή ένδειξη μέχρι σήμερα για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το Netflix την κληρονομιά της Warner Bros. Discovery. Με την εξαγορά να βρίσκεται προ των πυλών, υπήρχε έντονη ανησυχία ότι η στρατηγική του streaming θα «κατάπινε» τη θεατρική εμπειρία, μειώνοντας το διάστημα αποκλειστικότητας στις 17 ημέρες ή και καταργώντας το εντελώς.

Ο Σαράντος, ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός:

Όταν κλείσει αυτή η συμφωνία, θα έχουμε στα χέρια μας έναν μηχανισμό θεατρικής διανομής που είναι φαινόμενο και παράγει δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων, τα οποία δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Θα τρέξουμε αυτή την επιχείρηση σχεδόν όπως είναι σήμερα, με παράθυρα 45 ημερών.

«Θέλουμε να κερδίσουμε το Box Office»

Η τοποθέτηση αυτή δεν είναι απλώς μια παραχώρηση, αλλά μια στρατηγική παραδοχή. Το Netflix φαίνεται να αναγνωρίζει πλέον την οικονομική δύναμη του box office, όχι ως ανταγωνιστή, αλλά ως απαραίτητο συμπλήρωμα για παραγωγές μεγάλου βεληνεκούς.

Αν πρόκειται να είμαστε στον χώρο του κινηματογράφου, και επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί άνθρωποι – θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλω να κερδίσω το πρώτο σαββατοκύριακο. Θέλω να κερδίσω το box office.

Αυτή η αλλαγή πλεύσης είναι αξιοσημείωτη για μια εταιρεία που έχτισε την αυτοκρατορία της πάνω στην άμεση πρόσβαση περιεχομένου από τον καναπέ του σπιτιού. Δείχνει πως, παρά την κυριαρχία του streaming, η αίγλη και τα έσοδα της μεγάλης οθόνης παραμένουν ακαταμάχητα, ειδικά για franchises όπως αυτά της DC ή του Harry Potter που διαθέτει η Warner.

Διαψεύδοντας τις φήμες

Το προηγούμενο διάστημα, ρεπορτάζ ήθελαν το Netflix να εξετάζει πιο επιθετικά σενάρια, με δραστική μείωση του χρόνου παραμονής των ταινιών στις αίθουσες. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε καίριο πλήγμα για τις αλυσίδες κινηματογράφων, οι οποίες βασίζονται στα blockbusters για την επιβίωσή τους. Η δέσμευση για 45 ημέρες έρχεται ως «ανάσα» για την αγορά, στέλνοντας το μήνυμα πως η συνύπαρξη είναι εφικτή και μάλιστα κερδοφόρα.

Ο Σαράντος προσπάθησε επίσης να ανασκευάσει παλαιότερες δηλώσεις που είχαν παρερμηνευθεί, όπου φαινόταν να χαρακτηρίζει το μοντέλο του κινηματογράφου «ξεπερασμένο». Διευκρίνισε πως η εμπειρία της αίθουσας δεν ανταγωνίζεται το streaming, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Η επιτυχία ταινιών στο σινεμά συχνά μεταφράζεται σε αυξημένο ενδιαφέρον όταν αυτές φτάνουν στην πλατφόρμα, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο εσόδων και δημοσιότητας.

Η επόμενη μέρα για το Χόλιγουντ

Η κίνηση αυτή αναμένεται να αναδιατάξει τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ. Αν το deal προχωρήσει, το Netflix δεν θα είναι απλώς μια πλατφόρμα, αλλά ένας κυρίαρχος παίκτης και στη παραδοσιακή διανομή. Η διατήρηση του παραθύρου των 45 ημερών εξασφαλίζει ότι οι δημιουργοί και οι σκηνοθέτες, που συχνά προτιμούν τη μεγάλη οθόνη για τα έργα τους, θα δουν στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη έναν σύμμαχο και όχι έναν εχθρό της τέχνης τους.