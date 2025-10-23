Netflix: Ετοιμάζει πολλαπλές παραγωγές βασισμένες στο Catan

Η επόμενη μεγάλη έμπνευση του Netflix δεν προέρχεται από κάποιο μυθιστόρημα ή κόμικ, αλλά από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη. Το Catan, το θρυλικό board game όπου οι παίκτες ανταγωνίζονται για να εποικίσουν ένα φανταστικό νησί γεμάτο ξύλα, σιτηρά, πρόβατα και λίγη ίντριγκα, ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική του κινηματογραφική και τηλεοπτική ζωή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλατφόρμας, το Netflix σχεδιάζει μια ολόκληρη «σειρά» από projects εμπνευσμένα από το Catan — από live action παραγωγές μέχρι animation και πιθανότατα και reality formats. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη συγκεκριμένα έργα, η εταιρεία υπόσχεται πως ό,τι έρχεται θα κάνει τους φανς του παιχνιδιού «να χάσουν το μυαλό τους».

Το Catan, δημιουργία του Klaus Teuber, κυκλοφόρησε το 1995 με τον τίτλο Settlers of Catan και θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια στρατηγικής όλων των εποχών. Η απλή αλλά βαθιά μηχανική του — όπου οι παίκτες συλλέγουν πόρους, διαπραγματεύονται μεταξύ τους και επεκτείνουν τους οικισμούς τους στο νησί του Catan — το καθιέρωσε ως ένα από τα «gateway games» που εισήγαγαν εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο των μοντέρνων board games.

«Εκατομμύρια παίκτες απολαμβάνουν το Catan από τότε που δημιουργήθηκε και για πολλούς υπήρξε η είσοδος στο σύγχρονο επιτραπέζιο gaming», δήλωσε ο Thomas Koegler, CEO της Asmodee, εκδότριας εταιρείας του παιχνιδιού. «Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε το σύμπαν του Catan να ανοίγεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό μέσω του Netflix. Αποδεικνύει ότι το board gaming αποτελεί πλέον μέρος της ποπ κουλτούρας και της ψυχαγωγίας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά μέσα στα σπίτια τους».

Αν και το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ακόμη καμία συγκεκριμένη παραγωγή, οι πιθανότητες είναι πολλές. Ένα live action δράμα που ακολουθεί αποίκους καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν στο αφιλόξενο νησί του Catan; Μια animated σειρά που εξερευνά τη μυθολογία του κόσμου του; Ή ίσως ένα reality show όπου παίκτες αναμετρώνται σε πραγματικές συνθήκες επιβίωσης και διαπραγμάτευσης;

Η ιδέα δεν είναι τόσο απίθανη όσο ακούγεται. Το Netflix έχει ήδη δοκιμάσει με επιτυχία την προσαρμογή παιχνιδιών και ψηφιακών εμπειριών σε τηλεοπτικό περιεχόμενο, από διαδραστικές ταινίες όπως το Bandersnatch μέχρι τις μεταφορές video games όπως το The Witcher και το Arcane. Το Catan, με τη στρατηγική του φύση και τον έντονο κοινωνικό του χαρακτήρα, μοιάζει ιδανικό για ένα πολυμορφικό franchise που θα περιλαμβάνει σειρές, animation, ακόμη και διαδραστικά παιχνίδια στην ίδια την πλατφόρμα.

Η Jinny Howe, επικεφαλής του τμήματος scripted σειρών για ΗΠΑ και Καναδά στο Netflix, εξήγησε γιατί η συνεργασία αυτή έχει τόση σημασία.

Όποιος έχει παίξει Catan γνωρίζει πως η ένταση της στρατηγικής και της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται στην καρδιά του παιχνιδιού κρύβει απεριόριστες ευκαιρίες για πραγματικό δράμα. Ξέραμε ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είναι τόσο καθοριστική όσο και μια καλοτοποθετημένη αποικία στο παιχνίδι, γι’ αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας σε επίπεδο σειρών, animation, ταινιών και gaming για να δείξουμε στην Asmodee τι μπορεί να πετύχει το Netflix όταν δουλεύουμε μαζί.

Σύμφωνα με την Howe, η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τη νοσταλγία των παλιών παικτών, αλλά και το πώς η κουλτούρα του board gaming μπορεί να αποκτήσει νέο κοινό μέσα από την αφήγηση και το storytelling. «Οι hardcore fans του Catan θα ενθουσιαστούν, και οι νέοι θεατές θα καταλάβουν επιτέλους γιατί μια ανταλλαγή προβάτων μπορεί να είναι τόσο κρίσιμη στιγμή», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η Asmodee, που τα τελευταία χρόνια επεκτείνει συστηματικά τα πιο δημοφιλή της παιχνίδια σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας, φαίνεται αποφασισμένη να μετατρέψει το Catan σε ένα διαχρονικό franchise. Η συνεργασία με το Netflix μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για αυτόν τον στόχο, ειδικά καθώς η πλατφόρμα επενδύει όλο και περισσότερο σε περιεχόμενο που βασίζεται σε ήδη καθιερωμένες κοινότητες θαυμαστών.

Η επιτυχία του Catan είναι άλλωστε διαχρονική: παίζεται σε πάνω από 40 γλώσσες, έχει πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει από τα πρώτα επιτραπέζια που προτείνουν οι λάτρεις του είδους σε νέους παίκτες. Αν το Netflix καταφέρει να μεταφέρει το πνεύμα του παιχνιδιού —το πλέγμα στρατηγικής, συνεργασίας και ήπιας προδοσίας που το χαρακτηρίζει— τότε ίσως δούμε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μεταφορά. Ίσως δούμε ένα νέο είδος «κοινωνικής τηλεόρασης» όπου το δράμα γεννιέται από την ίδια τη λογική του παιχνιδιού.

