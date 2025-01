New Glenn: Εκτοξεύθηκε με επιτυχία ο ανταγωνιστής της SpaceX!

Ο αγώνας των δισεκατομμυριούχων για το Διάστημα πέρασε σε μια νέα φάση σήμερα, καθώς η Blue Origin του Jeff Bezos εκτόξευσε με επιτυχία τον πύραυλο New Glenn ύψους 97 μέτρων σήμερα το πρωί από το Cape Canaveral στη Φλόριντα. Στις 9:03 π.μ. ώρα Ελλάδας σήμερα το πρωί, οι επτά επαναχρησιμοποιήσιμοι κινητήρες BE-4 του New Glenn αναφλέχθηκαν για να προωθήσουν τον πύραυλο NG-1 στο διάστημα, με το δεύτερο στάδιο και το ωφέλιμο φορτίο να μπαίνουν σε τροχιά για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της αποστολής της Blue Origin.

Παράλληλα, ο εκτοξευτήρας του πρώτου σταδίου - με την ονομασία «So You're Telling Me There's A Chance» - κατέβηκε αυτόνομα στην πλατφόρμα προσγείωσής του που βρίσκεται αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο κάτω στον Ατλαντικό. Καθώς πλησίαζε τη φορτηγίδα Jacklyn, ο εκτοξευτής έχασε την επαφή με τον έλεγχο και σταμάτησε να στέλνει δεδομένα. Η Blue Origin επιβεβαίωσε ότι ο εκτοξευτής χάθηκε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης .

Παρ' όλα αυτά, ο στόχος της Blue Origin για τη σημερινή μη επανδρωμένη εκτόξευση ήταν το New Glenn να μπει σε τροχιά . Οτιδήποτε πέρα από αυτό θα ήταν ένα μπόνους - όπως η ενεργοποίηση ενός πρωτοτύπου του οχήματος ωφέλιμου φορτίου Blue Ring Pathfinder ή η προσγείωση του επαναχρησιμοποιήσιμου προωθητικού πυραύλου. «Ό,τι και να γίνει, θα μάθουμε πολλά», δήλωσε ο CEO της Blue Origin, Dave Limp, πριν από τη σημερινή εκτόξευση.

Η εκτόξευση έρχεται μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξης και θέτει την SpaceX του Elon Musk σε επιφυλακή. Το New Glenn έχει περίπου την ίδια μεταφορική ικανότητα με το Falcon Heavy της SpaceX και προορίζεται να μεταφέρει φορτία στο Διάστημα με την επαναχρησιμοποιήσιμη πλατφόρμα εκτόξευσης. Αυτό περιλαμβάνει δορυφόρους για τον αντίπαλο της Blue Origin στην υπηρεσία υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης του διαδικτύου Starlink. Οι πρώτοι από αυτούς τους 3.236 δορυφόρους του Project Kuiper αναμένεται να εκτοξευθούν σύντομα σε χαμηλή γήινη τροχιά, με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, προτού αναλάβει το βαρύ φορτίο το New Glenn.