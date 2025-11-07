NotebookLM: Αποκτά Flashcards και Quizzes για πιο «έξυπνη μελέτη» στο κινητό

Η Google επεκτείνει τις δυνατότητες του NotebookLM για Android και iOS, προσθέτοντας δύο εργαλεία που υπόσχονται να μεταμορφώσουν τον τρόπο μελέτης: flashcards και quizzes. Οι λειτουργίες αυτές, που εμφανίστηκαν πρώτα στην web έκδοση της πλατφόρμας τον Σεπτέμβριο, έρχονται τώρα και στις φορητές συσκευές, κάνοντας την εφαρμογή πολύ πιο δυναμική και χρηστική για φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώσουν και να αφομοιώσουν πληροφορίες.

Από την αρχή, το NotebookLM είχε σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο παραγωγικότητας που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν “notebooks” με αποσπάσματα, πηγές και αυτόματα Audio Overviews, συνοπτικές αφηγήσεις που εξηγούν με φυσικό λόγο τα βασικά σημεία ενός θέματος. Μέχρι σήμερα, η mobile εμπειρία επικεντρωνόταν κυρίως σε αυτή την ακουστική διάσταση. Με την τελευταία αναβάθμιση, όμως, η Google προσθέτει πιο διαδραστικές μορφές μάθησης, φέρνοντας το NotebookLM πιο κοντά σε ένα προσωπικό ψηφιακό φροντιστήριο.

Στο ανανεωμένο Studio tab, δίπλα στα Audio Overviews, οι χρήστες θα βρίσκουν πλέον δύο νέες επιλογές: Flashcards και Quiz. Οι πρώτες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη γρήγορη απομνημόνευση βασικών όρων, ημερομηνιών και εννοιών που προέρχονται απευθείας από τις πηγές του εκάστοτε notebook. Το Quiz, από την άλλη, επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν την κατανόησή τους μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής — μια λειτουργία που μετατρέπει τη μελέτη σε ένα είδος παιχνιδιού γνώσεων.

Η Google έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμοστικότητα. Μέσα από το εικονίδιο με το μολύβι, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τον αριθμό των καρτών (Fewer, Standard ή More), το επίπεδο δυσκολίας (Easy, Medium ή Hard) και τη γλώσσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να προσθέσουν ένα δικό τους Prompt, ώστε η παραγωγή των flashcards ή των ερωτήσεων να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες θεματικές. Με αυτόν τον τρόπο, το NotebookLM προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες του φοιτητή που διαβάζει για εξετάσεις, όσο και του επαγγελματία που θέλει να απομνημονεύσει βασικές πληροφορίες ενός project.

Αφού δημιουργηθούν, οι flashcards εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη, σε κατακόρυφη προβολή, και η απάντηση αποκαλύπτεται με ένα απλό tap. Με τα βέλη στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί κανείς να μετακινηθεί ανάμεσα στις κάρτες, όπως θα έκανε με ένα φυσικό σετ. Αντίστοιχα, στα Quiz οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνοδεύονται από προαιρετικά hints, ενώ κάθε απάντηση —σωστή ή λάθος— προσφέρει μια σύντομη εξήγηση, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση του περιεχομένου.

Μια άλλη νέα δυνατότητα που προστίθεται είναι η επιλογή προσωρινού αποκλεισμού πηγών από τις απαντήσεις του Chat και του Studio. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το NotebookLM να βασιστεί μόνο σε συγκεκριμένες πηγές, εστιάζοντας έτσι σε ό,τι τους ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή. Πρόκειται για μια μικρή αλλά σημαντική αλλαγή που ενισχύει τον έλεγχο των χρηστών πάνω στη διαδικασία παραγωγής περιεχομένου.

Παράλληλα, η Google φέρνει και στο mobile app τις πρόσφατες βελτιώσεις του Chat που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Η νέα έκδοση υπόσχεται 50% καλύτερη ποιότητα απαντήσεων, ένα context window τετραπλάσιου μεγέθους και εξαπλάσια διάρκεια μνήμης συνομιλίας. Με πιο απλά λόγια, οι συζητήσεις πλέον διατηρούνται στο ιστορικό, ακόμη κι αν ο χρήστης κλείσει και ξανανοίξει την εφαρμογή, προσφέροντας μια πιο «ζωντανή» και συνεκτική εμπειρία.

Η αναβάθμιση με τα flashcards και τα quizzes διανέμεται αυτή την εβδομάδα μέσω server-side update για Android και iOS, οπότε οι χρήστες δεν χρειάζεται απαραίτητα να κατεβάσουν νέα έκδοση από το Play Store ή το App Store, αρκεί να είναι ενημερωμένοι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.

Το NotebookLM έχει γνωρίσει ταχύτατη εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Πέρα από τα νέα εργαλεία μελέτης, η Google έχει προσθέσει και τη δυνατότητα εύρεσης πηγών απευθείας από τον ιστό, καθώς και ένα πλήρως ανανεωμένο Studio tab που επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών Audio Overviews μέσα στο ίδιο notebook.

