Now and Then: Βραβείο Grammy για το τραγούδι των Beatles που έλαβε βοήθεια από την AI

Οι Beatles κέρδισαν το βραβείο καλύτερης ροκ ερμηνείας στα βραβεία Grammy 2025 με το Now and Then, ένα τραγούδι που ολοκληρώθηκε το 2023 χάρη στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το κομμάτι, που βασίζεται σε μια παλιά ηχογράφηση του John Lennon, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα τραγούδι που έλαβε βοήθεια από την AI παίρνει μια υποψηφιότητα και κερδίζει ένα Grammy σε μια ανταγωνιστική κατηγορία.

Το Now and Then έχει μια μακρά και αρθρωτή ιστορία. Το τραγούδι προέρχεται από ένα demo που ηχογράφησε ο John Lennon στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το οποίο ο Paul McCartney, ο Ringo Starr και ο George Harrison προσπάθησαν να ολοκληρώσουν τη δεκαετία του 1990 για το The Beatles Anthology. Ωστόσο, οι τεχνικοί περιορισμοί της εποχής δεν επέτρεψαν να διαχωριστεί η φωνή του Lennon από την υπόλοιπη ηχογράφηση, εμποδίζοντας τη δημοσίευση του κομματιού.

Η τεχνολογία επέτρεψε την ανάκτηση του project μόλις το 2021, χάρη στη συνεργασία με τον Peter Jackson και την ηχητική του ομάδα. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαχωρισμού στελεχών, μια τεχνική μηχανικής μάθησης, κατέστη δυνατό να απομονωθεί η φωνή του Lennon και να αφαιρεθεί ο θόρυβος του περιβάλλοντος από την αρχική ηχογράφηση. Αυτό κατέστησε δυνατή την ολοκλήρωση του τραγουδιού με νέες συνεισφορές του McCartney και του Starr.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική παραγωγή έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά τα όρια μεταξύ τεχνολογικής βοήθειας και τεχνητής δημιουργίας. Στην περίπτωση του Now and Then, δεν χρησιμοποιήθηκε παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη για την αναδημιουργία της φωνής του Lennon, αλλά μια μέθοδος για τη βελτίωση της ποιότητας μιας υπάρχουσας ηχογράφησης .

Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν απέτρεψε την πρόκληση διαδικτυακών συζητήσεων για το τραγούδι. Ορισμένοι είχαν υποθέσει ότι ο McCartney και η Starr είχαν χρησιμοποιήσει εργαλεία deepfake για να ανακατασκευάσουν τη φωνή του πρώην συμπαίκτη τους, κάτι που αρνήθηκαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες .



«Για να είμαστε σαφείς, τίποτα δεν δημιουργήθηκε τεχνητά ή συνθετικά. Είναι όλα αληθινά και παίζουμε όλοι πάνω σε αυτά», δήλωσε ο McCartney το 2023, τονίζοντας ότι η διαδικασία καθαρισμού της ηχογράφησης του Lennon κράτησε αρκετά χρόνια.

