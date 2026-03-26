Ντεμπούτο του Samsung Browser στα PC: Πώς η Samsung προκαλεί τον Chrome μέσω της Perplexity

Σύνοψη

Επίσημη κυκλοφορία: Ο Samsung Browser βγαίνει από τη φάση beta και είναι πλέον διαθέσιμος για συστήματα με Windows 10 (έκδοση 1809 και άνω) και Windows 11.

Ο Samsung Browser βγαίνει από τη φάση beta και είναι πλέον διαθέσιμος για συστήματα με Windows 10 (έκδοση 1809 και άνω) και Windows 11. Απόλυτη διασύνδεση (Continuity): Επιτρέπει την ακριβή συνέχιση της περιήγησης (pick up where you left off) μεταξύ Galaxy smartphones και υπολογιστών, ξεπερνώντας τον απλό συγχρονισμό σελιδοδεικτών.

Επιτρέπει την ακριβή συνέχιση της περιήγησης (pick up where you left off) μεταξύ Galaxy smartphones και υπολογιστών, ξεπερνώντας τον απλό συγχρονισμό σελιδοδεικτών. Ενσωμάτωση Agentic AI: Σε συνεργασία με την Perplexity, ο browser αναλύει το περιεχόμενο της οθόνης, συνοψίζει πολλαπλές καρτέλες και εκτελεί πολύπλοκες έρευνες.

Σε συνεργασία με την Perplexity, ο browser αναλύει το περιεχόμενο της οθόνης, συνοψίζει πολλαπλές καρτέλες και εκτελεί πολύπλοκες έρευνες. Αναζήτηση σε video: Η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει συγκεκριμένα χρονικά σημεία (moments) σε βίντεο χωρίς χειροκίνητη αναζήτηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει συγκεκριμένα χρονικά σημεία (moments) σε βίντεο χωρίς χειροκίνητη αναζήτηση. Samsung Pass: Υποστήριξη αυτόματης συμπλήρωσης κωδικών και βιομετρικών δεδομένων στο περιβάλλον των Windows.

Υποστήριξη αυτόματης συμπλήρωσης κωδικών και βιομετρικών δεδομένων στο περιβάλλον των Windows. Τοπική διαθεσιμότητα: Ενώ η εφαρμογή είναι διαθέσιμη παγκοσμίως, οι λειτουργίες AI περιορίζονται αρχικά σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Η Samsung προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία του Samsung Browser για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταφέροντας το οικοσύστημα περιήγησης των Galaxy συσκευών στο περιβάλλον των Windows. Μετά από μια εκτεταμένη δοκιμαστική περίοδο (beta), η τελική έκδοση του λογισμικού δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα εργαλείο πλοήγησης στον ιστό, αλλά μια στρατηγική πλατφόρμα ενσωμάτωσης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Agentic AI) και απόλυτης σύγκλισης μεταξύ φορητών συσκευών και προσωπικών υπολογιστών. Η εταιρεία επιχειρεί να δημιουργήσει μια ευθεία εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του Google Chrome, ποντάροντας στις αποκλειστικές λειτουργίες που αφορούν τους κατόχους συσκευών του οικοσυστήματος Galaxy.

Τι νέο φέρνει ο Samsung Browser στα Windows 10 και 11;

Ο Samsung Browser για Windows προσφέρει απρόσκοπτη μεταφορά συνεδρίας (cross-device continuity) από συσκευές Galaxy σε υπολογιστές, ξεπερνώντας τον απλό συγχρονισμό σελιδοδεικτών. Διαθέτει ενσωματωμένο Agentic AI, το οποίο τροφοδοτείται από την Perplexity, παρέχοντας δυνατότητες όπως σύνοψη πολλαπλών καρτελών, αναζήτηση με φυσική γλώσσα στο ιστορικό και αυτόματη εύρεση συγκεκριμένων χρονικών σημείων σε βίντεο.

Η μετάβαση στο Agentic AI μέσω της Perplexity

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση του νέου browser είναι η ενσωμάτωση του αποκαλούμενου "Agentic AI". Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά generative μοντέλα που λειτουργούν αυστηρά ως συνομιλητές (chatbots), το agentic AI σχεδιάζεται για να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους του χρήστη. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Perplexity, ο Samsung Browser κατανοεί το ευρύτερο πλαίσιο (context) των ανοιχτών καρτελών και του περιεχομένου που προβάλλεται στην οθόνη.

Αυτό μεταφράζεται σε άμεσα εκτελέσιμες λειτουργίες. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον browser να αναλύσει και να συνοψίσει άμεσα τα δεδομένα από πολλαπλές ανοιχτές καρτέλες, εξάγοντας κρίσιμες πληροφορίες σε δευτερόλεπτα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πολυμεσικό περιεχόμενο: η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να "διαβάσει" ένα βίντεο και να κατευθύνει τον χρήστη στο ακριβές δευτερόλεπτο που αναφέρεται μια συγκεκριμένη πληροφορία, καταργώντας τη χειροκίνητη αναζήτηση στην μπάρα αναπαραγωγής. Παράλληλα, η αναζήτηση στο ιστορικό του browser γίνεται πλέον με φυσική γλώσσα (π.χ. "ποιο ήταν εκείνο το άρθρο για επεξεργαστές που διάβαζα την περασμένη εβδομάδα;").

Cross-Device Continuity και Samsung Pass

Η μετάβαση μεταξύ smartphone και υπολογιστή αποτελεί τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής του νέου λογισμικού. Η Samsung δηλώνει ότι το νέο εργαλείο υπερβαίνει τον βασικό συγχρονισμό δεδομένων (bookmarks και history) που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Η λειτουργία Continuity επιτρέπει την ακριβή ανάληψη της περιήγησης στο ίδιο ακριβώς σημείο μιας ιστοσελίδας κατά την εναλλαγή από την οθόνη του Galaxy smartphone στο monitor του PC.

Για να επιτευχθεί αυτή η ομαλή μετάβαση, απαιτείται η χρήση του Samsung Account και η εγκατάσταση των αντίστοιχων υπηρεσιών continuity της εταιρείας. Προς το παρόν, η απόλυτη συμβατότητα αυτών των λειτουργιών εξασφαλίζεται στα οικοσυστήματα υπολογιστών της ίδιας της Samsung, και συγκεκριμένα στις σειρές Galaxy Book 3, 4, 5 και 6, με την εταιρεία να υπόσχεται μελλοντική επέκταση. Επιπρόσθετα, το Samsung Pass μεταφέρεται αυτούσιο στα Windows, λειτουργώντας ως ένας κεντρικός διαχειριστής κωδικών πρόσβασης (Password Manager) και επιτρέποντας την αυτόματη συμπλήρωση διαπιστευτηρίων και προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες.

Με τη ματιά του Techgear

Η είσοδος της Samsung στην αγορά των desktop browsers με μια ολοκληρωμένη πρόταση αποκαλύπτει μια ξεκάθαρη στρατηγική στόχευση: τη δημιουργία ενός κλειστού, «περιτοιχισμένου» οικοσυστήματος στα πρότυπα της Apple. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι το hardware από μόνο του δεν αρκεί για να διατηρήσει το πελατολόγιο της. Με τον νέο Samsung Browser, η εταιρεία μετατρέπει το PC —ακόμα και αν δεν είναι κατασκευασμένο από την ίδια— σε προέκταση του Galaxy smartphone.

Η στρατηγική επιλογή ενσωμάτωσης της Perplexity δείχνει τα αντανακλαστικά της Samsung απέναντι στη Google. Ενώ ο Chrome παραμένει το απόλυτο μεγαθήριο, το ενσωματωμένο Agentic AI χτυπά τον Chrome στο πιο ευαίσθητο σημείο του την παρούσα στιγμή: τη δυσκίνητη πολλές φορές ενσωμάτωση AI εργαλείων λόγω ρυθμιστικών περιορισμών ή εσωτερικών ανταγωνισμών προϊόντων. Το γεγονός ωστόσο ότι οι λειτουργίες AI περιορίζονται γεωγραφικά σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα κατά το λανσάρισμα, μετριάζει τον άμεσο αντίκτυπο για τους Ευρωπαίους —και κατ' επέκταση Έλληνες— χρήστες.

Για το ελληνικό κοινό, η διαθεσιμότητα της βασικής εφαρμογής στα Windows δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες Galaxy συσκευών να ομογενοποιήσουν την εμπειρία τους σε επίπεδο διαχείρισης κωδικών μέσω του Samsung Pass, απεμπλεκόμενοι σε έναν βαθμό από τον Password Manager της Google. Το στοίχημα για τη Samsung είναι η γρήγορη επέκταση των δυνατοτήτων του Agentic AI στην ευρωπαϊκή επικράτεια, πριν οι ανταγωνιστές καλύψουν το τεχνολογικό κενό.