Ο Δράκουλας του Luc Besson: Έπος, Έρωτας και Αίμα στο πρώτο trailer

Η επιστροφή του Luc Besson στη μεγάλη οθόνη φέρνει μαζί της έναν από τους πιο εμβληματικούς μύθους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αλλά αυτή τη φορά, το σκοτάδι έχει μια διαφορετική, σχεδόν ονειρική απόχρωση.

Το πρώτο trailer για την ταινία Dracula: A Love Tale κυκλοφόρησε, προσφέροντας μια πρώτη, χορταστική ματιά στο γοτθικό σύμπαν που οραματίστηκε ο Γάλλος δημιουργός, και όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια κινηματογραφική εμπειρία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει το είδος του ρομαντικού τρόμου.

Ο σκηνοθέτης που μας χάρισε οπτικά αριστουργήματα όπως το Πέμπτο Στοιχείο και το Leon, αποφάσισε να καταπιαστεί με το «ιερό τέρας» των βρικολάκων, τον Κόμη Δράκουλα. Αν και η ιστορία του Bram Stoker έχει μεταφερθεί αμέτρητες φορές στο πανί, από τον Nosferatu μέχρι την οπερατική εκδοχή του Coppola, ο Besson υπόσχεται κάτι διαφορετικό. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος, στο επίκεντρο αυτής της αφήγησης δεν βρίσκεται μόνο ο τρόμος, αλλά μια τραγική, διαχρονική ιστορία αγάπης.

Το trailer μας μεταφέρει αρχικά στον 15ο αιώνα. Εκεί συναντάμε τον Caleb Landry Jones στον ρόλο του καταραμένου Πρίγκιπα. Η αφήγηση ξεκινά με μια βάναυση απώλεια: τη δολοφονία της συζύγου του, την οποία υποδύεται η Zoë Bleu. Είναι η στιγμή που ο ήρωας απαρνείται τον Θεό, καταριέται τον Παράδεισο και αγκαλιάζει το αιώνιο σκοτάδι, μεταμορφωμένος στο θρυλικό τέρας που όλοι γνωρίζουμε.

Η επιλογή του Caleb Landry Jones για τον πρωταγωνιστικό ρόλο αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον στοίχημα του Besson. Ο Jones, γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει πολύπλοκους, συχνά διαταραγμένους χαρακτήρες (όπως είδαμε στο πρόσφατο Dogman, επίσης του Besson, αλλά και στο Get Out), φαίνεται να προσδίδει στον Δράκουλα μια εύθραυστη αλλά ταυτόχρονα τρομακτική ποιότητα. Δεν είναι απλώς ένα τέρας, αλλά μια βασανισμένη ψυχή παγιδευμένη στην αιωνιότητα.

Απέναντί του, ως το απαραίτητο αντίβαρο, στέκεται ο Christoph Waltz. Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο ενός αδίστακτου ιερέα, ορκισμένου να τερματίσει την κυριαρχία του απέθαντου πολέμαρχου. Η δυναμική μεταξύ των δύο ανδρών αναμένεται να αποτελέσει τον δραματικό πυρήνα της ταινίας. Το καστ συμπληρώνουν οι Matilda de Angelis, Guillaume de Tonquedec, Ewens Abid και Raphael Luce, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό σύνολο που ταιριάζει στην ευρωπαϊκή αισθητική της παραγωγής.

Αυτό που ξεχωρίζει αμέσως στο trailer είναι η εικαστική προσέγγιση. Ο Besson, πιστός στο πληθωρικό του στυλ, δεν τσιγκουνεύεται στα σκηνικά και τα κοστούμια. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, γεμάτη θρησκευτικούς συμβολισμούς, κεριά που τρεμοπαίζουν και, φυσικά, αίμα. Ωστόσο, υπάρχει μια αίσθηση «πολυτέλειας» στην εικόνα, που θυμίζει πίνακες της Αναγέννησης που ζωντανεύουν.

Η έμφαση στο ρομάντζο είναι εμφανής. Σε αντίθεση με τις πιο «creature feature» προσεγγίσεις του παρελθόντος, εδώ ο τρόμος υπηρετεί το συναίσθημα. Ο Δράκουλας παρουσιάζεται ως ένας αθάνατος πολέμαρχος που αψηφά τη μοίρα σε μια αιματοβαμμένη σταυροφορία για να φέρει πίσω τη χαμένη του αγάπη. Η ιδέα της μετενσάρκωσης, ένα μοτίβο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην εκδοχή του 1992, φαίνεται να παίζει και εδώ κυρίαρχο ρόλο, με τον ήρωα να αναζητά τη γυναίκα του στους αιώνες που ακολουθούν.

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 6 Φεβρουαρίου 2026.