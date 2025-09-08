Ο Elon Musk φέρνει το Starlink στα smartphones: Ιστορική συμφωνία 17 δισ. με την EchoStar

Η SpaceX έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς τον στόχο της παγκόσμιας δορυφορικής συνδεσιμότητας. Η εταιρεία του Elon Musk υπέγραψε συμφωνία-μαμούθ ύψους 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την EchoStar, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε κρίσιμο τμήμα του ραδιοφάσματος που θα ενισχύσει το φιλόδοξο πρόγραμμα «Direct to Cell» του Starlink. Πρόκειται για μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, φέρνοντας το δορυφορικό ίντερνετ απευθείας στα smartphones.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση 50 MHz συχνοτήτων από τις ζώνες AWS-4 και H-block. Το ποσό κατανέμεται σε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 8,5 δισεκατομμύρια σε μετοχές της SpaceX, ενώ επιπλέον 2 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τόκων του χρέους της EchoStar. Η οικονομική διάσταση είναι εντυπωσιακή, αλλά η στρατηγική αξία αυτών των συχνοτήτων είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δίνουν στη SpaceX τη δυνατότητα να αναπτύξει ανεξάρτητες υπηρεσίες, πέρα από τις συνεργασίες που είχε μέχρι σήμερα.

Μέχρι τώρα, το «Direct to Cell» στηριζόταν κυρίως στην εταιρική σχέση με την T-Mobile. Με το νέο φάσμα, όμως, η SpaceX αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία, μειώνοντας την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Το όραμα είναι ξεκάθαρο: πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού παντού στον κόσμο, ακόμα και στις πιο απομονωμένες περιοχές που δεν καλύπτονται από χερσαία δίκτυα.

Η τεχνολογική διάσταση της συμφωνίας είναι εξίσου σημαντική. Η SpaceX σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις νέες συχνότητες για την ανάπτυξη βελτιστοποιημένων πρωτοκόλλων 5G στα επόμενα δορυφορικά μοντέλα Starlink. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών κινητού διαδικτύου με ταχύτητες συγκρίσιμες –ή και ανώτερες– από τις χερσαίες υποδομές. Αν όλα εξελιχθούν όπως σχεδιάζεται, ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί με το κινητό του απευθείας σε δορυφόρο, χωρίς μεσολάβηση τοπικού παρόχου.

Ένα ακόμα στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά τους συνδρομητές της Boost Mobile, θυγατρικής της EchoStar. Μέσω της συμφωνίας, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δορυφορικό σήμα του Starlink, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση χρηστών της υπηρεσίας. Για την EchoStar, η κίνηση αυτή αποτελεί επίσης διέξοδο από πιέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) είχε ανοίξει τον Μάιο έρευνα σχετικά με τη χρήση των αδειών φάσματος από την εταιρεία. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο ίδιος ο Donald Trump φέρεται να παρότρυνε προσωπικά τον CEO Charlie Ergen να προχωρήσει σε πώληση συχνοτήτων. Η EchoStar είχε ήδη ολοκληρώσει τον Αύγουστο συμφωνία ύψους 23 δισ. με την AT&T και τώρα, με αυτή τη δεύτερη μεγάλη συναλλαγή, ελπίζει να βάλει οριστικό τέλος στην ομοσπονδιακή διερεύνηση.

Για τη SpaceX, η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή όπου το Starlink έχει ήδη καταφέρει να εδραιωθεί ως ο πιο διαδεδομένος πάροχος δορυφορικού ίντερνετ, με περισσότερους από 7.000 δορυφόρους σε τροχιά. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας και η πλήρης ενσωμάτωσή της στην καθημερινή χρήση των smartphones.

