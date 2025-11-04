Ο Elon Musk υπόσχεται να δείξει ιπτάμενο αυτοκίνητο μέχρι το τέλος του χρόνου

Ο Elon Musk δεν θα ήταν... ο Elon Musk αν δεν πετούσε κάθε τόσο μια νέα «βόμβα» τεχνολογικής φαντασίας. Αυτή τη φορά, ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla και της SpaceX εμφανίστηκε στο podcast του Joe Rogan και άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να παρουσιάσει μέσα στο 2025 ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο.

Η αποκάλυψη έγινε σχεδόν τυχαία, μέσα σε μια κουβέντα για το Tesla Roadster, το πολυαναμενόμενο, αλλά συνεχώς καθυστερημένο, σπορ αυτοκίνητο της Tesla. Ο Musk, με τον γνωστό του αινιγματικό τρόπο, άφησε να εννοηθεί ότι η επόμενη γενιά του Roadster δεν θα είναι απλώς γρηγορότερη ή πιο φουτουριστική, αλλά ενδεχομένως… θα πετάει.

«Πλησιάζουμε στο σημείο που θα δείξουμε το πρωτότυπο», είπε ο Musk, σταματώντας για λίγα δευτερόλεπτα πριν προσθέσει: «Μπορώ να εγγυηθώ ένα πράγμα — ότι αυτή η παρουσίαση θα είναι αξέχαστη». Όταν ο Rogan τον ρώτησε γιατί, ο Musk απάντησε γελώντας: «Είτε είναι καλή, είτε όχι, σίγουρα δεν θα την ξεχάσετε».

Καθώς η συζήτηση συνεχιζόταν, ο Musk αποκάλυψε σταδιακά περισσότερα — χωρίς ποτέ να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ανέφερε τον Peter Thiel, τον παλιό του συνεργάτη από τις μέρες του PayPal, λέγοντας ότι «ο Peter πάντα έλεγε πως το μέλλον θα έπρεπε να έχει ιπτάμενα αυτοκίνητα, και δεν έχουμε».

Ο Rogan προσπάθησε να τον κάνει να μιλήσει πιο ανοιχτά, ρωτώντας αν το όχημα θα έχει πτυσσόμενα φτερά. Ο Musk απάντησε με το κλασικό του μυστήριο: «Δεν μπορώ να κάνω την αποκάλυψη πριν από την αποκάλυψη». Όμως πρόσθεσε ότι πιστεύει πως «αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο αξέχαστο λανσάρισμα προϊόντος στην ιστορία».

Και φυσικά, δεν θα ήταν Musk χωρίς τις υπερβολές: «Έχει τόσο τρελή τεχνολογία που δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς καν να το πεις αυτοκίνητο. Μοιάζει με αυτοκίνητο… αλλά είναι πιο τρελό κι από όλα τα αυτοκίνητα του James Bond μαζί».

Ο Musk μιλά για ιπτάμενα οχήματα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία — ήδη από το 2014 είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις. Όπως και με το περίφημο Hyperloop, το «τρένο του μέλλοντος» που υποσχόταν ταχύτητες 1.000 χιλιομέτρων την ώρα, ή το πιο πρόσφατο Loop του Las Vegas, που κατέληξε να είναι απλώς ένα τούνελ όπου Tesla οχήματα κινούνται αργά με οδηγό, ο Musk έχει τη συνήθεια να ανακοινώνει τεχνολογικά θαύματα που σπάνια γίνονται εμπορικά προϊόντα.

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δούμε σύντομα ένα πρωτότυπο να πετάει. Ο Musk έχει την οικονομική και τεχνολογική υποδομή για να υλοποιήσει demos που τραβούν την προσοχή, έστω κι αν δεν μεταφράζονται σε μαζική παραγωγή. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι παρουσίασε και το αυτόνομο Cybercab, ένα ηλεκτρικό ταξί χωρίς οδηγό, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στην αγορά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Musk φάνηκε να υπαινίσσεται πως το νέο Roadster ίσως δεν θα είναι καν «αυτοκίνητο» με τη συμβατική έννοια. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης όχημα (VTOL), μια τεχνολογία που αναπτύσσουν αρκετές startups ως «ιπτάμενα ταξί». Παρότι τα VTOL συχνά παρουσιάζονται ως ιπτάμενα αυτοκίνητα, λειτουργούν περισσότερο σαν ηλεκτρικά ελικόπτερα και δεν προορίζονται για χρήση στον δρόμο.

Η ιδέα, φυσικά, συνοδεύεται από τεράστιες τεχνικές και ρυθμιστικές προκλήσεις. Η πτήση, ακόμη και με αυτόνομο έλεγχο, παραμένει πολύ πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από την οδήγηση. Κάθε όχημα που μεταφέρει επιβάτες πρέπει να πληροί αυστηρούς κανονισμούς της FAA και να καθοδηγείται από πιλότο — ή, στην περίπτωση των αυτόνομων συστημάτων, να ενταχθεί σε ένα νέο πλαίσιο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η αλήθεια είναι ότι «ιπτάμενα αυτοκίνητα» υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 1950 έχουν παρουσιαστεί δεκάδες πρωτότυπα που υποσχέθηκαν να φέρουν την αεροπορία στην καθημερινή μετακίνηση και όλα απέτυχαν εμπορικά. Οι λόγοι είναι προφανείς: το κόστος, η πολυπλοκότητα και οι κίνδυνοι.

