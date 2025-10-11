Ο Google Chrome βάζει τέλος στον καταιγισμό ειδοποιήσεων

Η Google φαίνεται αποφασισμένη να επαναφέρει την ησυχία στους χρήστες του διαδικτύου, βάζοντας φρένο στις ατελείωτες ειδοποιήσεις που «πετάγονται» κάθε φορά που ανοίγουμε το Chrome.

Η εταιρεία ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία για τον δημοφιλέστερο web browser στον κόσμο, η οποία θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις από ιστοσελίδες με τις οποίες ο χρήστης δεν έχει αλληλεπιδράσει πρόσφατα. Με απλά λόγια, το Chrome θα αναγνωρίζει ποιες ιστοσελίδες έχουν μείνει ανενεργές και θα σταματά να επιτρέπει τα ενοχλητικά pop-ups, τα οποία συχνά κατακλύζουν την οθόνη μας χωρίς πραγματικό λόγο.

Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη τόσο για την έκδοση του Chrome σε Android συσκευές όσο και για υπολογιστές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επέκταση του υπάρχοντος συστήματος ασφαλείας του browser, του λεγόμενου Safety Check, που ήδη ανακαλεί αυτόματα δικαιώματα πρόσβασης στην κάμερα ή την τοποθεσία από ιστοσελίδες που ο χρήστης δεν επισκέπτεται πια. Με τη νέα προσθήκη, η Google επιδιώκει να προσφέρει μια πιο «καθαρή» και ελεγχόμενη εμπειρία πλοήγησης, απαλλαγμένη από τις συνεχείς διακοπές ειδοποιήσεων.

Η ίδια η εταιρεία παραδέχεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι οι ειδοποιήσεις όπως τις γνωρίζουμε ίσως να ήταν ένα ατυχές πείραμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε, οι χρήστες λαμβάνουν έναν τεράστιο όγκο ειδοποιήσεων, ωστόσο αλληλεπιδρούν με λιγότερο από το 1% αυτών. Με άλλα λόγια, σχεδόν όλες οι ειδοποιήσεις αγνοούνται, κάτι που δείχνει πως το σύστημα έχει χάσει τον αρχικό του σκοπό: την έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση.

Παρόλα αυτά, η Google δεν σκοπεύει να καταργήσει εντελώς τις ειδοποιήσεις. Αναγνωρίζει ότι ορισμένες από αυτές μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμες — ειδικά για εγκατεστημένες web εφαρμογές, οι οποίες θεωρούνται πιο αξιόπιστες και συνήθως παρέχουν ενημερώσεις που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Έτσι, η αυτόματη ανάκληση αδειών θα αφορά κυρίως ιστοσελίδες που στέλνουν μαζικά μηνύματα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή χωρίς να έχουν συχνή αλληλεπίδραση από τους επισκέπτες τους.

Αυτή η αλλαγή, όπως εκτιμάται, θα λειτουργήσει και ως «καμπανάκι» για πολλές ιστοσελίδες που έχουν μετατραπεί σε πηγές spam. Καθώς θα βλέπουν ότι οι ειδοποιήσεις τους απενεργοποιούνται αυτόματα από το Chrome, ίσως αναθεωρήσουν τη στρατηγική τους και περιορίσουν την υπερβολική αποστολή ειδοποιήσεων, ώστε να διατηρήσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους χρήστες τους.

Το πρόβλημα των ανεπιθύμητων ειδοποιήσεων δεν είναι φυσικά καινούργιο. Εδώ και χρόνια, οι χρήστες σε διάφορες πλατφόρμες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον καταιγισμό ειδοποιήσεων που συχνά διακόπτουν την εργασία ή την ψυχαγωγία τους. Η Apple, για παράδειγμα, είχε αντιμετωπίσει παρόμοια παράπονα από τους χρήστες του iPhone, αναγκάζοντας την εταιρεία να προσθέσει εργαλεία ελέγχου που επιτρέπουν τη σίγαση, τη συνοπτική παρουσίαση ή και την πλήρη απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, απευθείας από το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Google διευκρινίζει ότι οι χρήστες θα ενημερώνονται όταν το Chrome αφαιρεί δικαιώματα ειδοποιήσεων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επαναφέρουν τη ρύθμιση αν το επιθυμούν. Παράλληλα, για όσους προτιμούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο των επιλογών τους, θα υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης ανάκλησης, ώστε το Chrome να μην επεμβαίνει καθόλου.

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η Google είχε ήδη δοκιμάσει τη νέα λειτουργία σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν αποκαλυπτικά: η απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων δεν επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των κλικ που γίνονταν σε αυτές.

[via]