Ο Grabber επιστρέφει: Το Black Phone 2 φέρνει τον Ethan Hawke σε νέα υπερφυσική εκδίκηση

Η Universal Pictures και η Blumhouse άναψαν ξανά τη σπίθα του τρόμου, παρουσιάζοντας το πρώτο επίσημο trailer για το πολυαναμενόμενο Black Phone 2. Ο Ethan Hawke επιστρέφει στον εφιαλτικό ρόλο του Grabber, αυτή τη φορά με υπερφυσικές δυνάμεις που τον καθιστούν ακόμη πιο τρομακτικό αντίπαλο για τον Finney και τους φίλους του. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2022 και βασίστηκε σε σύντομη ιστορία του Joe Hill, γιου του Stephen King, κατάφερε να μετατρέψει ένα σχετικά μικρό μπάτζετ σε τεράστια επιτυχία. Με προϋπολογισμό 18 εκατομμυρίων δολαρίων, συγκέντρωσε παγκοσμίως πάνω από 161 εκατομμύρια, καθιερώνοντας το Black Phone ως μία από τις πιο απρόσμενες επιτυχίες τρόμου της δεκαετίας.

Στην ταινία παρακολουθήσαμε την ιστορία του Finney (Mason Thames), ενός αγοριού που απήχθη από τον μασκοφόρο Grabber και βρέθηκε παγιδευμένο στο υπόγειό του. Με μοναδικό μέσο επικοινωνίας ένα παλιό μαύρο τηλέφωνο, ο Finney μπόρεσε να μιλήσει με τα φαντάσματα των προηγούμενων θυμάτων του δολοφόνου και να σχεδιάσει την απόδρασή του. Ο τρόμος, όμως, δεν τελείωσε εκεί.

Στο Black Phone 2 η ιστορία παίρνει μια απρόσμενη στροφή. Ο Grabber επιστρέφει, όχι πια ως ένας απλός άνθρωπος-θηρευτής, αλλά ως υπερφυσική οντότητα με δυνάμεις που τον φέρνουν πιο κοντά στον κινηματογραφικό τρόμο του Freddy Krueger. Αντίστοιχα με τον τρόπο που τα θύματά του χρησιμοποιούσαν το τηλέφωνο για να επικοινωνούν με τον κόσμο των πνευμάτων, τώρα και εκείνος φαίνεται να αξιοποιεί το ίδιο υπερφυσικό κανάλι για να στοιχειώνει τον Finney στην εφηβεία του, αλλά και τους εφήβους του Alpine Lake Youth Camp στο Κολοράντο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η ταινία ακολουθεί τον Finney και τη μικρότερη αδελφή του Gwen (Madeleine McGraw), που έπειτα από ένα μυστηριώδες τηλεφώνημα αρχίζουν να έχουν οράματα παιδιών που καταδιώκονται στην κατασκήνωση. Μαζί προσπαθούν να αποτρέψουν την εκπλήρωση αυτών των προφητικών εικόνων και να αντιμετωπίσουν μια ακόμη πιο επικίνδυνη εκδοχή του Grabber.

Ο Scott Derrickson, που σκηνοθέτησε και συνυπογράφει το σενάριο της πρώτης ταινίας, επιστρέφει και στο sequel. Μιλώντας στο CCXP Mexico, κράτησε σκόπιμα χαμηλούς τόνους γύρω από το πώς ακριβώς επιστρέφει ο Grabber, όμως ξεκαθάρισε ότι η ταινία θα ακολουθήσει διαφορετική τροχιά: «Στην πρώτη ταινία, όλα τα φαντάσματα ήταν θύματα, κάτι που συνάδει με μια κλασική ιστορία τρόμου. Αυτή τη φορά, όμως, το φάντασμα είναι ο ίδιος ο κακός».

Η έμπνευση για το sequel ήρθε από τον ίδιο τον Joe Hill, ο οποίος πρότεινε στον Derrickson να εξετάσει την ιστορία των χαρακτήρων σε μια νέα φάση της ζωής τους, αυτή της εφηβίας. Η αλλαγή ηλικίας των πρωταγωνιστών επέτρεψε και μια αλλαγή ύφους: το Black Phone 2 υπόσχεται πιο σκληρές και γραφικές σκηνές τρόμου, σε αντίθεση με το υπερφυσικό θρίλερ του πρώτου μέρους.

Η Blumhouse έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στο χαμηλό κόστος παραγωγής και τα μεγάλα κέρδη. Το Black Phone αποδείχτηκε χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής και το sequel φιλοδοξεί να ακολουθήσει την ίδια πορεία. Ο Derrickson είχε αρχικά δηλώσει ότι δεν είχε σκοπό να συνεχίσει την ιστορία, αλλά η εμπορική επιτυχία και η δημιουργική πρόκληση μιας νέας εκδοχής του Grabber έκαναν την επιστροφή αναπόφευκτη.

Το trailer αφήνει υποσχέσεις για μια εμπειρία γεμάτη ανατριχίλες και σκοτεινή ατμόσφαιρα, ενώ η ατάκα «Dead is just a word» που ακούγεται, προϊδεάζει για τη νέα υπερφυσική διάσταση που αποκτά η ιστορία. Οι θεατές που αγάπησαν το πρωτότυπο φιλμ και τρόμαξαν με τον αδίστακτο Grabber έχουν τώρα έναν ακόμη λόγο να επιστρέψουν στις αίθουσες.