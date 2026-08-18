Ο κώδικας του macOS Tahoe 26.7 αποκαλύπτει δεκάδες ακυκλοφόρητες συσκευές της Apple

Σύνοψη

Η ανάλυση της έκδοσης Release Candidate του macOS Tahoe 26.7 έφερε στο φως πολυάριθμες κωδικές ονομασίες ακυκλοφόρητων συσκευών της Apple.

Επιβεβαιώνονται οι φήμες για το επερχόμενο αναδιπλούμενο iPhone Ultra και τη σειρά iPhone 18 Pro που αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ τα iPhone 18 και iPhone Air 2 τοποθετούνται την άνοιξη του 2027.

Σημαντική επέκταση στο οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού με νέα οθόνη Home Hub (σε δύο παραλλαγές), νέο HomePod mini και το εξειδικευμένο λειτουργικό σύστημα homeOS.

Εντοπίστηκαν ίχνη για το ανανεωμένο iPad mini με οθόνη τεχνολογίας OLED και πανίσχυρο επεξεργαστή A19 Pro.

Ο κώδικας προδίδει την ανάπτυξη νέων μοντέλων MacBook Pro με τον επεξεργαστή M6, καθώς και αναφορές σε AirPods που ενσωματώνουν κάμερες.

Αποκαλύπτονται νέοι μηχανισμοί περιορισμού και ασφαλείας για το σύστημα Apple Intelligence, προσαρμοσμένοι στις αυστηρές απαιτήσεις της κινεζικής αγοράς.

Η διάθεση της έκδοσης Release Candidate του macOS Tahoe 26.7 στους προγραμματιστές από την Apple δεν αποτελεί απλώς μια συνηθισμένη διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του λογισμικού, αλλά έναν πραγματικό θησαυρό πληροφοριών για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας.

Μέσα από την ενδελεχή ανάλυση του πηγαίου κώδικα της συγκεκριμένης αναβάθμισης, αποκαλύπτεται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια ένας εκτενής κατάλογος συσκευών οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πλήθος αναφορών και διαρροών που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες.

Η εσκεμμένη ή ακούσια ενσωμάτωση αυτών των αναγνωριστικών στον κώδικα προσφέρει την πιο αξιόπιστη απόδειξη για την ύπαρξη προϊόντων που εκτείνονται από την κατηγορία του έξυπνου σπιτιού και τα ασύρματα ακουστικά, μέχρι τους υπολογιστές Mac και την επόμενη γενιά των έξυπνων τηλεφώνων της εταιρείας.

Ποιες νέες συσκευές εντοπίστηκαν στον κώδικα του macOS Tahoe 26.7;

Η ανάλυση του κώδικα στο macOS Tahoe 26.7 Release Candidate αποκαλύπτει δεκάδες ακυκλοφόρητες συσκευές Apple, όπως τα επερχόμενα iPhone 18 Pro (V63) και το αναδιπλούμενο iPhone Ultra (V68) για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται τα νέα Mac με επεξεργαστή M6 (J804), τα έξυπνα οθονάκια Home Hubs (J490/J491), το λειτουργικό homeOS και τα ανανεωμένα AirPods με ενσωματωμένες κάμερες (B790).

Η επέκταση του οικοσυστήματος Smart Home και η πλατφόρμα "Pebble"

Η στρατηγική της Apple για την κυριαρχία στον χώρο του έξυπνου σπιτιού φαίνεται να αποκτά πλέον χειροπιαστή μορφή, καθώς ο κώδικας περιλαμβάνει πολλαπλές αναφορές σε ολοκαίνουργιες κατηγορίες συσκευών. Ειδικότερα, τα αναγνωριστικά J490 και J491 υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός νέου Home Hub, με το πρώτο μοντέλο να αφορά μια επιτραπέζια έκδοση εξοπλισμένη με ειδική βάση και το δεύτερο μια παραλλαγή σχεδιασμένη αποκλειστικά για επιτοίχια τοποθέτηση. Η διαχείριση αυτών των συσκευών θα πραγματοποιείται μέσα από ένα εντελώς νέο λειτουργικό σύστημα με την κωδική ονομασία "Pebble", το οποίο επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αναφορές σχετικά με την ανάπτυξη της πλατφόρμας homeOS.

Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη του κωδικού J229 μαρτυρά την ύπαρξη μιας πολυσύνθετης συσκευής ή ενός προηγμένου αξεσουάρ που σχετίζεται με την αρχιτεκτονική του έξυπνου σπιτιού, πιθανότατα εξοπλισμένου με αισθητήρες για την αναγνώριση ήχων συναγερμού και τη λήψη οπτικού υλικού, υποδηλώνοντας ίσως την πρώτη κάμερα ασφαλείας με την υπογραφή της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, το τρέχον HomePod mini αναμένεται να αποκτήσει έναν άμεσο αντικαταστάτη, ο οποίος φέρει το αναγνωριστικό B525 και το χαρακτηριστικό "Argentium", συνοδευόμενο από μια διευρυμένη χρωματική παλέτα που περιλαμβάνει τις αποχρώσεις Rose Pink, Silver, Space Gray και Starlight. Η παρουσία της μεταβλητής "audio_accessory_visual_reasoning" στον κώδικα ενισχύει την υπόθεση ότι οι επερχόμενες συσκευές ήχου θα ενσωματώνουν εξελιγμένες ικανότητες οπτικής αντίληψης και ανάλυσης δεδομένων στον χώρο.

Η στρατηγική των iPhone 18 και η έλευση του αναδιπλούμενου iPhone Ultra

Οι αποκαλύψεις του macOS Tahoe 26.7 σκιαγραφούν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα πολύπλοκο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία των επόμενων γενεών iPhone. Το αναγνωριστικό V68 αντιστοιχεί στο πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, γνωστό ως iPhone Ultra, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας την είσοδο της Apple σε μια κατηγορία προϊόντων όπου οι ανταγωνιστές δραστηριοποιούνται ήδη με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Μαζί του αναμένονται τα κορυφαία μοντέλα iPhone 18 Pro (V63) και iPhone 18 Pro Max (V64), τα οποία θα πλαισιώσουν την κορυφή της γκάμας για την εορταστική περίοδο.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι ο διαχωρισμός της βασικής σειράς από τα μοντέλα Pro, καθώς τα αναγνωριστικά V62 και V67, τα οποία αντιστοιχούν αντίστοιχα στα iPhone Air 2 και στο βασικό iPhone 18, προγραμματίζονται πλέον για την άνοιξη του 2027. Αυτή η διαφοροποίηση στον κύκλο ανανεώσεων υποδεικνύει μια σημαντική μεταβολή στη στρατηγική διάθεσης των προϊόντων, επιτρέποντας στην εταιρεία να διατηρεί το καταναλωτικό ενδιαφέρον αμείωτο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διαχωρίζοντας σαφώς τις premium συσκευές από τις πιο προσιτές προτάσεις της.

Η μετάβαση στους επεξεργαστές M6 και οι OLED οθόνες στα Mac

Στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών, το macOS Tahoe 26.7 επιβεβαιώνει την ταχύτατη εξέλιξη της αρχιτεκτονικής Apple Silicon, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη γενιά επεξεργαστών. Το αναγνωριστικό J804 αποκαλύπτει την ύπαρξη του βασικού μοντέλου MacBook Pro 14 ιντσών, το οποίο θα ενσωματώνει το ολοκαίνουργιο τσιπ M6, αντικαθιστώντας το τρέχον μοντέλο που βασίζεται στον M5 (J704) πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, τα συστήματα σταθερών υπολογιστών της εταιρείας αναμένεται να ανανεωθούν με τα νέα iMac που φέρουν τις κωδικές ονομασίες J833 και J834.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στα μοντέλα με κωδικούς K114c, K114s, K116c και K116s, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τα επερχόμενα, υψηλών προδιαγραφών MacBook Pro. Οι συγκεκριμένοι φορητοί υπολογιστές αναμένεται να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στην τεχνολογία οθονών OLED, προσφέροντας ανώτερη απόδοση στην αναπαραγωγή χρωμάτων, απόλυτο μαύρο και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σύγκριση με τα υπάρχοντα πάνελ τεχνολογίας Mini-LED που διαθέτει σήμερα ο κατάλογος της εταιρείας.

Φορητός ήχος, Vision Pro και το ανανεωμένο iPad mini με A19 Pro

Οι καινοτομίες δεν σταματούν στους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, καθώς ο κώδικας φανερώνει πειραματισμούς με εντελώς νέες μορφές αλληλεπίδρασης στα ασύρματα ακουστικά. Το μοντέλο με την κωδική ονομασία B790 αντιστοιχεί σε μια έκδοση των AirPods που ενσωματώνει κάμερες, με τις συμβολοσειρές του λογισμικού να αναφέρουν ρητά τεχνικά σφάλματα κατά τη ροή εικόνας από το αριστερό ακουστικό ("start image stream failed for left bud"). Αυτό το project, το οποίο διαφοροποιείται από τα αναμενόμενα AirPods του 2027, αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να επεκτείνει τις λειτουργίες υπολογιστικής όρασης σε περισσότερες φορετές συσκευές. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη της τέταρτης γενιάς AirPods Pro (AirPodsPro1,4) και νέων μοντέλων υπό το brand της Beats.

Στην κατηγορία των tablet, τα αναγνωριστικά J510 και J511 περιγράφουν το επερχόμενο iPad mini, το οποίο φημολογείται πως θα αποτελέσει μια από τις πιο ουσιαστικές αναβαθμίσεις της σειράς, ενσωματώνοντας οθόνη τεχνολογίας OLED και τον εξαιρετικά ισχυρό επεξεργαστή A19 Pro, προσδίδοντας χαρακτηριστικά ναυαρχίδας στη μικρότερη συσκευή της σειράς. Επιπλέον, το λογισμικό περιλαμβάνει το αναγνωριστικό N109, το οποίο σχετίζεται με τη μάσκα μικτής πραγματικότητας της εταιρείας, υποδεικνύοντας είτε τη δεύτερη γενιά του Vision Pro, είτε μια πιο προσιτή οικονομικά έκδοση που θα στοχεύσει σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Τέλος, η ύπαρξη του ATVRemote1,5 επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό ενός αναβαθμισμένου τηλεχειριστηρίου για την πλατφόρμα του Apple TV.

Περιορισμοί του Apple Intelligence στην κινεζική αγορά

Ένα σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την ανάλυση του κώδικα αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου και φιλτραρίσματος περιεχομένου για τη σουίτα εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Οι συμβολοσειρές εντολών αποκαλύπτουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων συστημάτων ασφαλείας για τα Writing Tools στην Κίνα, περιλαμβάνοντας προειδοποιητικά μηνύματα για προσωρινή αναστολή λειτουργίας λόγω επανειλημμένης ενεργοποίησης πρωτοκόλλων ασφαλείας. Η ύπαρξη αυτών των αναφορών καταδεικνύει τις τεχνικές προκλήσεις και τους συμβιβασμούς που καλείται να διαχειριστεί η εταιρεία προκειμένου να διαθέσει τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε αγορές με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο λογοκρισίας και διαχείρισης δεδομένων.