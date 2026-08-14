Τέλος υποστήριξης για τα iPhone X και MacBook Pro 2018

Σύνοψη

Το ιστορικό iPhone X, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017, χαρακτηρίστηκε επίσημα ως παρωχημένο (obsolete) από την Apple.

Το MacBook Pro 15 ιντσών του 2018 προστέθηκε επίσης στην ίδια κατηγορία συσκευών που δεν υποστηρίζονται πλέον κατασκευαστικά.

Οι κάτοχοι των συγκεκριμένων συσκευών δεν θα μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν από τα επίσημα και εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα με γνήσια ανταλλακτικά.

Ο κύκλος ζωής του λογισμικού έχει επίσης ολοκληρωθεί, με το iPhone X να σταματά στο iOS 16.7.16 και το MacBook Pro στο macOS 15.7.7.

Η επίσημη προσθήκη του iPhone X και του MacBook Pro 15’’ του 2018 στη λίστα των παρωχημένων προϊόντων της Apple αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική, πλην όμως εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη βιομηχανία, η οποία σηματοδοτεί τον οριστικό τερματισμό της υποστήριξης υλικού για δύο συσκευές που καθόρισαν τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης του κύκλου ζωής των συσκευών που ακολουθεί η κατασκευάστρια εταιρεία, ένα προϊόν μεταβαίνει σε αυτό το καθεστώς ακριβώς επτά χρόνια μετά την οριστική διακοπή της επίσημης διάθεσης του στα καταστήματα λιανικής, διακόπτοντας ταυτόχρονα και αμετάκλητα την παροχή εξαρτημάτων στα πιστοποιημένα δίκτυα εξυπηρέτησης.



Το iPhone X, το οποίο παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 για να γιορτάσει τη δέκατη επέτειο της δημοφιλούς σειράς smartphones, εισήγαγε μια σειρά από κορυφαία σχεδιαστικά στοιχεία που υιοθετήθηκαν ταχύτατα από το σύνολο της βιομηχανίας. Η συσκευή εξοπλίστηκε με την εντυπωσιακή οθόνη Super Retina OLED των 5,8 ιντσών, προχώρησε στην οριστική αφαίρεση του φυσικού πλήκτρου αφετηρίας, ενσωμάτωσε τον επεξεργαστή A11 Bionic με την πρωτοποριακή νευρωνική μηχανή για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και παρουσίασε για πρώτη φορά την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου Face ID μέσω της χαρακτηριστικής εγκοπής στο άνω μέρος της οθόνης. Η συσκευή αυτή ολοκλήρωσε τον μεγάλο κύκλο αναβαθμίσεων του λειτουργικού της συστήματος με την έκδοση iOS 16.7.16, προσφέροντας στους χρήστες ένα αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα λογισμικής ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο παραμένει εντυπωσιακό όταν αξιολογείται συγκριτικά με τις αντίστοιχες προσεγγίσεις των κατασκευαστών του οικοσυστήματος Android εκείνης της χρονικής περιόδου.

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο στρατηγικής απαξίωσης παλαιότερων συστημάτων, το MacBook Pro 15 ιντσών που κυκλοφόρησε το 2018 εντάσσεται εξίσου στη λίστα των παρωχημένων υπολογιστών, αποτυπώνοντας την ολοκλήρωση της εμπορικής πορείας μιας γενιάς φορητών σταθμών εργασίας που βασίζονταν αποκλειστικά στους πανίσχυρους επεξεργαστές Core i7 και i9 όγδοης γενιάς της Intel. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ενσωμάτωνε τον καινοτόμο, αλλά ιστορικά αμφιλεγόμενο μηχανισμό πληκτρολογίου τύπου butterfly τρίτης γενιάς, τη διαδραστική γραμμή αφής Touch Bar και το υπεύθυνο για την κρυπτογράφηση δεδομένων τσιπ ασφαλείας T2. Το μοντέλο σταμάτησε να λαμβάνει νεότερες μεγάλες ενημερώσεις λογισμικού μετά την κυκλοφορία του macOS 15.7.7, αφήνοντας το λειτουργικό σύστημα σε μια σταθερή μεν, αλλά μη εξελισσόμενη κατάσταση που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους χρήστες όσον αφορά την ψηφιακή τους προστασία κατά την καθημερινή περιήγηση στο διαδίκτυο και την εγκατάσταση σύγχρονων επαγγελματικών εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών.

Για την ελληνική αγορά, η οποία παραδοσιακά διατηρεί τις premium συσκευές της Apple σε ενεργή λειτουργία για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσω της μεταπώλησης σε πλατφόρμες αγγελιών και της μεταβίβασης σε νεότερα μέλη των οικογενειών, αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται ότι τα επίσημα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα στη χώρα μας δεν θα έχουν πλέον την παραμικρή δυνατότητα να παραγγείλουν γνήσια ανταλλακτικά από τα κεντρικά της εταιρείας.

Οι καταναλωτές στην Ελλάδα που επιθυμούν στο εξής να αντικαταστήσουν την εξαντλημένη μπαταρία, την ραγισμένη οθόνη ή οποιοδήποτε άλλο προβληματικό εσωτερικό εξάρτημα του iPhone X, θα πρέπει πλέον να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ανεξάρτητα καταστήματα επισκευών που χρησιμοποιούν ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών, επιλέγοντας με δική τους ευθύνη την ποιότητα και την αξιοπιστία της τελικής τεχνικής παρέμβασης.