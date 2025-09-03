Ο Superman επιστρέφει! Το Man of Tomorrow φέρνει ξανά τον Lex Luthor στη μάχη

Η DC Studios επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Superman θα επιστρέψει με νέα ταινία το 2027, με τον τίτλο Man of Tomorrow. Πρόκειται για το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας Superman (2025), η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office, ξεπερνώντας τα 560 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Η ανακοίνωση έγινε από τον James Gunn, σκηνοθέτη και επικεφαλής της DC Studios, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από ένα εντυπωσιακό εικαστικό του Jim Lee, προέδρου της DC Comics.

Στο επίκεντρο του νέου φιλμ φαίνεται πως θα βρίσκεται η επιστροφή του Lex Luthor, αυτή τη φορά με τη θρυλική του Warsuit. Η εικονογράφηση που μοιράστηκε ο Gunn δείχνει τον Superman πλάι στον αιώνιο αντίπαλό του, προϊδεάζοντας για μια αναμέτρηση που δεν θα περιοριστεί στη στρατηγική και στα παρασκήνια, αλλά θα εξελιχθεί σε απευθείας μάχη σώμα με σώμα.

Στην πρώτη ταινία, ο Luthor είχε επιλέξει να βάλει άλλους να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά», χρησιμοποιώντας τον Ultraman για να αναμετρηθεί με τον ήρωα της Metropolis. Τώρα, όμως, όλα δείχνουν πως θα μπει ο ίδιος στο προσκήνιο, αξιοποιώντας την τεχνολογία της πανοπλίας του για να σταθεί αντιμέτωπος στον Man of Steel. Στα κόμικς, η Warsuit δίνει στον Luthor υπερφυσικές δυνατότητες, φέρνοντάς τον σε θέση να ανταγωνιστεί τον Superman επί ίσοις όροις. Η απόφαση να ενταχθεί το στοιχείο αυτό στην ταινία αναμένεται να προσφέρει σκηνές μεγάλης θεαματικότητας.

Δεν είναι μόνο ο Superman και ο Luthor που θα βρεθούν στο επίκεντρο. Η Isabela Merced ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα με την επίσημη παρουσίαση ότι θα επιστρέψει στον ρόλο της Hawkgirl. Η συμμετοχή της επιβεβαιώνει την πρόθεση του Gunn να συνεχίσει να χτίζει ένα σύμπαν γεμάτο από διαφορετικούς ήρωες, όπως έχει κάνει με επιτυχία και στα Marvel projects του, αλλά και στην πρώτη του δουλειά με τη DC. Το ευρύ ensemble χαρακτήρων φαίνεται να αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν του δημιουργικού του στυλ.

Η Warner Bros. Discovery είχε ήδη αποκαλύψει από τον Αύγουστο του 2025 ότι ο Gunn εργαζόταν πάνω στη συνέχεια της ιστορίας του Superman, μέσα από επιστολή προς τους μετόχους της εταιρείας. Η ανακοίνωση εκείνη συνδυάστηκε με τον πανηγυρισμό για τα οικονομικά αποτελέσματα της πρώτης ταινίας, που σηματοδότησε την επιτυχημένη έναρξη του νέου DC Universe.

Το Man of Tomorrow έρχεται να συμπληρώσει ένα πυκνό κινηματογραφικό πρόγραμμα για το στούντιο. Το 2026 θα προηγηθούν δύο ιδιαίτερα φιλόδοξες παραγωγές: το Supergirl του Craig Gillespie, με πρωταγωνίστρια τη Milly Alcock, και το Clayface, μια ταινία με στοιχεία body horror, σε σκηνοθεσία James Watkins, σενάριο Mike Flanagan και πρωταγωνιστή τον Tom Rhys Harries. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η νέα περιπέτεια του Superman, σε μια ταχύτητα παραγωγής που δεν έχει συνηθίσει το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Superman, παρά την εμβληματική του θέση στο σύμπαν της DC, δεν είχε απολαύσει ποτέ ένα άμεσο κινηματογραφικό sequel στη σύγχρονη εποχή. Η εκδοχή του Henry Cavill έμεινε χωρίς συνέχεια, ενώ η τελευταία φορά που το κοινό είδε τον ήρωα σε δεύτερη ταινία της ίδιας σειράς ήταν το μακρινό 1987, με το Superman IV: The Quest for Peace. Το Man of Tomorrow έρχεται, λοιπόν, να καλύψει αυτό το κενό δεκαετιών, δίνοντας επιτέλους στο κοινό την αίσθηση μιας πλήρους κινηματογραφικής συνέχειας.

Το Superman: Man of Tomorrow αναμένεται στους κινηματογράφους στις 9 Ιουλίου 2027.