Ο ταχύτερος φωτοανιχνευτής στον κόσμο συλλαμβάνει το φως μέσα σε 125 picoseconds!

Σύνοψη

Ερευνητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Duke κατασκεύασαν τον ταχύτερο πυροηλεκτρικό θερμικό φωτοανιχνευτή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης στα 125 picoseconds (ps).

Η αρχιτεκτονική της συσκευής βασίζεται σε μια υπερλεπτη μετα-επιφάνεια (metasurface) από νανοκύβους αργύρου, η οποία εγκλωβίζει το φως και το μετατρέπει ακαριαία σε τοπική θερμότητα.

Λειτουργεί στη συχνότητα των 2.8 GHz, αποδίδοντας εκατοντάδες έως και χιλιάδες φορές ταχύτερα από τους συμβατικούς θερμικούς αισθητήρες, φτάνοντας τα επίπεδα των παραδοσιακών ψηφιακών καμερών (φωτοδίοδοι ημιαγωγών).

Καταγράφει όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, δεν απαιτεί εξωτερική παροχή ενέργειας για τη λειτουργία του και αποδίδει πλήρως σε θερμοκρασία δωματίου.

Η ανακάλυψη δημιουργεί νέα δεδομένα για την πολυφασματική απεικόνιση, τα συστήματα LIDAR, τη φασματοσκοπία και την ιατρική διάγνωση, επιτρέποντας την ενσωμάτωση προηγμένων αισθητήρων απευθείας σε μικροτσίπ (on-chip integration).

Η τεχνολογία ανίχνευσης φωτός και θερμικής απεικόνισης αντιμετώπιζε πάντα έναν εγγενή φυσικό περιορισμό: η θερμότητα δεν μεταδίδεται γρήγορα. Οι παραδοσιακοί θερμικοί ανιχνευτές, αν και εξαιρετικά χρήσιμοι λόγω της ικανότητάς τους να συλλαμβάνουν φως από όλο το μήκος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος χωρίς να απαιτούν εξωτερική πηγή ενέργειας, υστερούσαν δραματικά σε ταχύτητα.

Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Duke ανατρέπει αυτά τα δεδομένα. Η πρόσφατη δημοσίευση τους στο επιστημονικό περιοδικό Advanced Functional Materials περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πυροηλεκτρικού φωτοανιχνευτή που επιτυγχάνει ταχύτητες επιπέδου Gigahertz, εκμηδενίζοντας το χάσμα επιδόσεων με τους οπτικούς αισθητήρες ημιαγωγών.

Πόσο γρήγορος είναι ο νέος θερμικός φωτοανιχνευτής του Πανεπιστημίου Duke;

Ο νέος πυροηλεκτρικός φωτοανιχνευτής του Πανεπιστημίου Duke λειτουργεί στη συχνότητα ρεκόρ των 2.8 GHz, παράγοντας ηλεκτρικό σήμα σε μόλις 125 picoseconds. Η συσκευή χρησιμοποιεί μετα-επιφάνειες νανοκύβων αργύρου πάνω σε υπερλεπτό φιλμ, επιτρέποντας την ακαριαία μετατροπή της θερμότητας του φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής τροφοδοσίας ενέργειας.

Η Φυσική πίσω από την καθυστέρηση και η λύση των metasurfaces

Οι εμπορικά διαθέσιμοι φωτοδίοδοι, όπως αυτοί που βρίσκονται στις κάμερες των smartphones, βασίζονται σε υλικά ημιαγωγών. Λειτουργούν μέσω της διέγερσης ηλεκτρονίων όταν τα φωτόνια χτυπούν το υλικό, μια διαδικασία σχεδόν ακαριαία. Ωστόσο, οι ημιαγωγοί περιορίζονται από το ενεργειακό τους διάκενο και μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός.

Από την άλλη πλευρά, οι πυροηλεκτρικοί ανιχνευτές καταγράφουν τη μεταβολή της θερμοκρασίας που προκαλείται από την απορρόφηση του φωτός. Αυτό τους καθιστά "αχρωματικούς" (ικανούς να ανιχνεύουν κάθε μήκος κύματος από την υπεριώδη έως την υπέρυθρη ακτινοβολία). Το μειονέκτημά τους έγκειται στη θερμική μάζα: για να λειτουργήσουν αποδοτικά οι συμβατικοί πυροηλεκτρικοί αισθητήρες, απαιτούν παχιά στρώματα απορροφητικού υλικού. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του υλικού, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται η θερμότητα για να διαχυθεί στο εσωτερικό του, περιορίζοντας τους χρόνους απόκρισης στην κλίμακα των micro- ή nanoseconds (εκατομμυριοστά ή δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου).

Η ερευνητική ομάδα του Duke παρέκαμψε το πρόβλημα του όγκου αξιοποιώντας την πλασμονική τεχνολογία και την εφαρμοσμένη νανομηχανική. Δημιούργησαν μια "μετα-επιφάνεια" (metasurface) η οποία αποτελείται από έναν "καθρέφτη" χρυσού στο κάτω μέρος, πάνω στον οποίο εφαρμόστηκε μια εξαιρετικά λεπτή στρώση πυροηλεκτρικού υλικού (Νιτρίδιο του Αργιλίου - AlN). Στην κορυφή αυτής της δομής, τοποθετήθηκαν νανοκύβοι αργύρου. Το κενό μεταξύ των νανοκύβων και του χρυσού καθρέφτη, το οποίο ελέγχεται με ακρίβεια ατόμου, λειτουργεί ως μια πλασμονική κοιλότητα.

Όταν το φως προσπίπτει στην επιφάνεια, εγκλωβίζεται σε αυτές τις νανοσκοπικές κοιλότητες και απορροφάται πλήρως και σχεδόν ακαριαία, παράγοντας εντοπισμένη θερμότητα. Επειδή η απόσταση που πρέπει να διανύσει αυτή η θερμότητα για να φτάσει στο πυροηλεκτρικό υλικό είναι μικρότερη από 10 νανόμετρα, η μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται σε χρόνο μόλις 125 picoseconds (τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου).

Προκλήσεις στη μέτρηση της ταχύτητας

Η πρώτη θεωρητική απόδειξη αυτής της προσέγγισης από το εργαστήριο της καθηγήτριας Mikkelsen έγινε το 2019. Το τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο, ήταν πως τα υφιστάμενα πειραματικά εργαλεία για τη μέτρηση θερμικών αισθητήρων ήταν απλώς πολύ αργά για να καταγράψουν την ταχύτητα της νέας διάταξης. Όπως δήλωσε η ίδια η ερευνήτρια, το γεγονός ότι ένας θερμικός ανιχνευτής λειτουργούσε τόσο γρήγορα προκάλεσε την έκπληξη της επιστημονικής κοινότητας.

Για να επιβεβαιώσουν τη συχνότητα λειτουργίας των 2.8 GHz, οι ερευνητές ανέπτυξαν βελτιστοποιημένα κυκλώματα ανάγνωσης του ηλεκτρικού σήματος και χρησιμοποίησαν παλμικά λέιζερ εξαιρετικά υψηλής συχνότητας. Μάλιστα, προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων που πραγματοποίησε η ομάδα, δείχνουν ότι η θεωρητική θερμική απόκριση της διάταξης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 picoseconds, εφόσον μειωθούν περαιτέρω οι περιορισμοί από τη σταθερά χρόνου αντίστασης-χωρητικότητας (RC) των συνοδευτικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Εφαρμογές και βιομηχανικός αντίκτυπος

Η ικανότητα δημιουργίας αισθητήρων που συνδυάζουν το ευρύ ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (από UV έως Long-Wave Infrared) με ταχύτητες εμπορικών φωτοδιόδων ανοίγει τεράστιες προοπτικές. Η απουσία ανάγκης για εξωτερική τροφοδοσία ή πολύπλοκα συστήματα ψύξης σημαίνει ότι τέτοιοι αισθητήρες μπορούν να σμικρυνθούν και να ενσωματωθούν απευθείας σε εμπορικά μικροτσίπ (CMOS).

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δραστική αναβάθμιση συστημάτων πολυφασματικής απεικόνισης. Τεχνολογίες που απαιτούν ακαριαία αναγνώριση υλικών και θερμικών υπογραφών – όπως τα αυτόνομα οχήματα (μέσω βελτιωμένων LIDAR), οι δορυφορικές κάμερες για την παρακολούθηση καλλιεργειών στην αγροτική παραγωγή, ή τα εργαλεία επιτόπιας χημικής και ιατρικής φασματοσκοπίας – αποκτούν ένα κατασκευαστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η δυνατότητα ρύθμισης του μήκους κύματος απορρόφησης απλώς μεταβάλλοντας το μέγεθος των νανοκύβων αργύρου κατά την κατασκευή, προσφέρει απόλυτη ευελιξία στις εταιρείες σχεδιασμού οπτοηλεκτρονικών συστημάτων.

Με τη ματιά του Techgear

Όταν εξετάζουμε τις καινοτομίες στην επιστήμη των υλικών, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο η απόδοση στο χαρτί, αλλά το πώς η διάταξη συμπεριφέρεται στον πραγματικό, φυσικό κόσμο. Οι θερμικοί ανιχνευτές υπερύθρων, με τα ογκώδη συστήματα ψύξης και το αυξημένο βάρος τους, αποτελούν "εφιάλτη" για τους μηχανικούς που προσπαθούν να σχεδιάσουν συμπαγή drones ή φορητές ιατρικές συσκευές.

Η υλοποίηση του Πανεπιστημίου Duke εξαλείφει εντελώς την υποκειμενική "ακαταστασία" της θερμικής διαχείρισης. Μια επιφάνεια μερικών νανομέτρων, η οποία δεν παράγει θερμότητα λόγω μπαταρίας διότι λειτουργεί απολύτως παθητικά, σημαίνει πως το hardware των μελλοντικών πολυφασματικών καμερών μπορεί να είναι εντελώς επίπεδο.

Η μετάβαση της τεχνολογίας metasurfaces από τα ερευνητικά εργαστήρια στις γραμμές παραγωγής θα απαιτήσει αυστηρό έλεγχο στην εναπόθεση των νανοκύβων αργύρου (quality control στην κατασκευή), αλλά η προσέγγιση της παραγωγής χωρίς να απαιτείται λιθογραφία αφήνει σοβαρές υποσχέσεις ότι σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε αυτούς τους αισθητήρες σε εξοπλισμό ευρείας κυκλοφορίας, μειώνοντας δραματικά το κόστος της προηγμένης θερμικής απεικόνισης.