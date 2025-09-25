Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ετοιμάζουν το δικό τους stablecoin με «πλάτη» το ευρώ

Μια πρωτοβουλία που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη των ψηφιακών συναλλαγών στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη. Εννέα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, ανάμεσά τους οι ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank και Raiffeisen Bank International, ενώνουν δυνάμεις για να δημιουργήσουν το πρώτο πλήρως ρυθμιζόμενο stablecoin που θα είναι συνδεδεμένο με το ευρώ. Η κυκλοφορία του τοποθετείται προς τα τέλη του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο κεφάλαιο στις ψηφιακές πληρωμές.

Το πλαίσιο του MiCA και η ανάγκη για ευρωπαϊκή απάντηση

Η νέα προσπάθεια έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), το κανονιστικό πλαίσιο που από τα μέσα του 2024 καθορίζει τους κανόνες για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το MiCA απαγορεύει τα αλγοριθμικά stablecoins και απαιτεί πλήρη κάλυψη με αποθεματικά για όσα συνδέονται με νομίσματα, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη σταθερότητά τους. Το υπό δημιουργία stablecoin θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με αυτούς τους κανόνες, παρέχοντας στους χρήστες την ασφάλεια που λείπει συχνά από την αγορά των crypto.

Η κίνηση αυτή έρχεται να καλύψει μια εμφανή ανισορροπία. Μέχρι σήμερα, οι κυρίαρχοι παίκτες στα stablecoins ήταν εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, όπως η Tether με το USDT και η Circle με το USDC. Ακόμη και οι προσπάθειες για stablecoins συνδεδεμένα με άλλα νομίσματα, όπως η έκδοση του GBPT από την Tether, είχαν αμερικανική προέλευση. Αυτό έχει ανησυχήσει τους Ευρωπαίους νομοθέτες, οι οποίοι βλέπουν την εξάρτηση από εξωευρωπαϊκές λύσεις ως απειλή για την οικονομική ανεξαρτησία της ηπείρου.

Το όραμα πίσω από το νέο stablecoin

Ο Floris Lugt, επικεφαλής του τμήματος Digital Assets στην ING και εκπρόσωπος του κοινού εγχειρήματος, τόνισε σε δήλωσή του ότι οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν κλειδί για το μέλλον των συναλλαγών σε ευρώ. Χάρη στην τεχνολογία blockchain, οι νέες λύσεις μπορούν να προσφέρουν ταχύτητα, χαμηλό κόστος, αλλά και διαφάνεια, με δυνατότητες προγραμματισμού που ανοίγουν τον δρόμο για πιο έξυπνες συναλλαγές. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ανάπτυξη αυτή απαιτεί μια κοινή βιομηχανική προσέγγιση και είναι κρίσιμο οι τράπεζες να κινηθούν με ενιαίους κανόνες.

Το stablecoin θα υποστηρίζεται από blockchain και θα δίνει τη δυνατότητα για πληρωμές και διακανονισμούς σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με ελάχιστα έξοδα. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε 24ωρη διαθεσιμότητα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είναι δεδομένο στις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα μπορούν να αξιοποιήσουν προγραμματιζόμενες πληρωμές, όπως για μισθοδοσίες ή πληρωμές προμηθευτών, αλλά και να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές χωρίς την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων διαδικασιών.

Τα οφέλη για τράπεζες και καταναλωτές

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο εγχείρημα σχεδιάζουν να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες γύρω από το stablecoin, όπως ασφαλή ψηφιακά πορτοφόλια και custody services, ώστε οι χρήστες να αποθηκεύουν με ασφάλεια τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους καταναλωτές, αλλά και σε επιχειρήσεις που θα μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες δυνατότητες διακανονισμού, μειώνοντας κόστος και χρόνο στις συναλλαγές τους.

Για τις ίδιες τις τράπεζες, η ανάπτυξη ενός stablecoin με ρίζες στην Ευρώπη σημαίνει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις ροές κεφαλαίων, αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους απέναντι σε τεχνολογικούς κολοσσούς που έχουν μπει δυναμικά στον χώρο των πληρωμών. Πρόκειται για ένα βήμα στρατηγικής σημασίας που δείχνει πως οι τράπεζες δεν σκοπεύουν να μείνουν πίσω στη μετάβαση προς το ψηφιακό χρήμα.

Το επόμενο βήμα: ρυθμιστικές εγκρίσεις και επέκταση

Το consortium των τραπεζών βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Στόχος τους είναι το νέο stablecoin να τεθεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, γεγονός που θα του δώσει μεγαλύτερη θεσμική βαρύτητα. Παράλληλα, σχεδιάζεται η πρόσκληση και άλλων τραπεζών να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης.

Μέσα στους επόμενους μήνες, οι ιδρυτές της προσπάθειας θα προχωρήσουν στον διορισμό διευθύνοντος συμβούλου που θα ηγηθεί του εγχειρήματος. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια πιλοτική προσπάθεια, αλλά για ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει να καθιερωθεί μακροπρόθεσμα.

Μια νέα εποχή για τα ψηφιακά ευρώ;

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού stablecoin θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς την ψηφιοποίηση του ευρώ. Ήδη, οι συζητήσεις γύρω από την έκδοση ενός «ψηφιακού ευρώ» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν πυροδοτήσει μεγάλο ενδιαφέρον και αντιπαραθέσεις. Το stablecoin που σχεδιάζουν οι τράπεζες δεν έρχεται να το αντικαταστήσει, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας μια άμεση και πρακτική λύση για τη νέα εποχή των συναλλαγών.

