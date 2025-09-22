Οι κρυφοί κωδικοί του Netflix που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε ταινίες και σειρές

Αν έχετε περάσει αρκετές ώρες μπροστά στην οθόνη χαζεύοντας στο Netflix, μάλλον θα έχετε διαπιστώσει ότι η πλατφόρμα φροντίζει να εμφανίζει περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις συνήθειες σας. Με βάση ό,τι παρακολουθείτε, ο αλγόριθμος προτείνει ταινίες και σειρές που «πιστεύει» ότι θα σας ενδιαφέρουν. Όμως, όταν οι επιλογές φιλτραρίσματος περιορίζονται σε γενικές κατηγορίες όπως Action, Comedy ή Horror, το ψάξιμο μπορεί να αποδειχθεί απογοητευτικά δύσκολο.

Κι όμως, πίσω από την απλή διεπαφή που όλοι γνωρίζουμε, το Netflix κρύβει έναν αχανή θησαυρό εξειδικευμένων κατηγοριών, που ξεκλειδώνονται με τη βοήθεια «μυστικών» κωδικών. Δεν πρόκειται για κάποια νέα δυνατότητα που εμφανίστηκε ξαφνικά. Αντίθετα, πρόκειται για έναν μυστικό κατάλογο που οι πιο έμπειροι χρήστες της πλατφόρμας έχουν συλλέξει και καταγράψει με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας λίστες με χιλιάδες «genre IDs».

Οι κωδικοί αυτοί αποκαλύπτουν υποκατηγορίες που δεν θα βρίσκατε ποτέ από μόνοι σας, αν απλώς βασιζόσασταν στον αλγόριθμο ή στις τυπικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, αντί για το γενικό Action, μπορείτε να αναζητήσετε επιλογές όπως Action with a Side of Romance (81647318) ή Classic Action & Adventure (46576). Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κρυφή είσοδο στη βιβλιοθήκη του Netflix, που δίνει στους χρήστες μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση.

Πώς λειτουργούν οι κωδικοί

Η χρήση τους είναι εξαιρετικά απλή. Όσοι συνδέονται από εφαρμογή κινητού, smart TV ή συσκευή streaming, μπορούν να πληκτρολογήσουν απλώς τον αριθμό στην αναζήτηση. Αν όμως βρίσκεστε σε browser, αρκεί να γράψετε στη γραμμή διευθύνσεων netflix.com/browse/genre/[κωδικός]. Στην πράξη, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξεδιπλώνεται μπροστά σας μια εξειδικευμένη συλλογή ταινιών και σειρών που δύσκολα θα βρίσκατε αλλιώς.

Σήμερα, η λίστα των genre codes αριθμεί πάνω από 36.000 καταχωρήσεις και συνεχίζει να επεκτείνεται. Όπως έχει αποκαλύψει η Mary Bertone, μέλος της ομάδας evidence του Netflix, οι κωδικοί αυτοί έχουν ρίζες στην παλιά εποχή της εταιρείας, τότε που λειτουργούσε ακόμα με DVD. Στην τότε ιστοσελίδα υπήρχε αναλυτική λίστα με όλα τα είδη και τους αντίστοιχους κωδικούς τους. Ένας χρήστης αντέγραψε όλους αυτούς τους αριθμούς, και έτσι, ακόμα και όταν η πλατφόρμα αφαίρεσε τη δημόσια προβολή τους, οι πληροφορίες συνέχισαν να κυκλοφορούν.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι «παλιοί» κωδικοί εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Παράλληλα, οι προγραμματιστές του Netflix προσθέτουν νέες κατηγορίες, διαμορφώνοντας ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο σύστημα. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κατηγορίες 90-Minute Movies (81466194), Cyberpunk (1964512), Family Movie Night (2013975) και Nostalgic '90s (2691941).

Γιατί να χρησιμοποιήσετε genre codes

Οι περισσότεροι χρήστες έχουν διαπιστώσει ότι ο αλγόριθμος του Netflix «σπρώχνει» συστηματικά τα πιο δημοφιλή, τις νέες κυκλοφορίες και τα Top 10 κάθε εβδομάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουν θαμμένα αρκετά λιγότερο γνωστά αλλά συχνά εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα. Χάρη στους genre codes, οι θεατές μπορούν να παρακάμψουν αυτή την προγραμματισμένη προβολή και να ανακαλύψουν πιο στοχευμένα υλικό που τους ταιριάζει.

Η χρησιμότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής σε δύο κατηγορίες θεατών. Πρώτον, στους γονείς, που μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους κωδικούς για να φιλτράρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια παιδικό και οικογενειακό περιεχόμενο. Δεύτερον, στους σινεφίλ που θέλουν να αναζητήσουν ταινίες με βάση την εποχή, το είδος ή ακόμα και τον σκηνοθέτη. Για παράδειγμα, η κατηγορία Award-Winning Directors (2787344) ανοίγει τον δρόμο σε μια εντυπωσιακή συλλογή έργων που έχουν αναγνωριστεί διεθνώς.

Το μέλλον των κωδικών

Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η Netflix θα αποφασίσει κάποτε να αποκαλύψει επίσημα αυτούς τους κωδικούς στους χρήστες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι σκοπεύει να το κάνει. Αντίθετα, η δύναμη της κοινότητας των χρηστών και η «πειραματική» διάθεση του διαδικτύου έχουν κρατήσει ζωντανή αυτή τη γνώση, που λειτουργεί σαν κρυφή πόρτα προς την καρδιά της τεράστιας βιβλιοθήκης της πλατφόρμας.

Όπως κι αν έχει, για τους θεατές που νιώθουν ότι ο αλγόριθμος περιορίζει τις επιλογές τους, οι genre codes είναι ένα εργαλείο που μετατρέπει την εμπειρία του binge-watching. Στην εποχή όπου οι πλατφόρμες streaming μονοπωλούν τη διασκέδαση μας, το να ανακαλύπτουμε ξανά την κρυμμένη ποικιλία του περιεχομένου ίσως είναι η πιο απλή αλλά και πιο απολαυστική επανάσταση.

Δείτε εδώ πολλούς από τους χρήσιμους «μυστικούς» κωδικούς.