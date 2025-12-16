Οι μισοί από τους κωδικούς που παραβιάστηκαν μέσα στο 2025 είχαν ήδη διαρρεύσει

Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι στην πλειονότητά τους, οι κωδικοί που παραβιάζονται όχι μόνο δεν είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες ασφαλείας, αλλά επίσης παραμένουν αμετάβλητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που μειώνει δραστικά την ασφάλειά τους. Για να προσφέρει στους χρήστες πιο εξελιγμένους και σύγχρονους τρόπους διασύνδεσης, το Kaspersky Password Manager έχει ενισχυθεί με την τεχνολογία Passkey, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση στους λογαριασμούς με απρόσκοπτο συγχρονισμό μεταξύ συσκευών.

Παρόλο που οι κωδικοί πρόσβασης παραμένουν μία από τις κύριες μεθόδους ταυτοποίησης, δεν βρίσκονται πλέον στην κορυφή των μεθόδων ασφαλείας. Οι κωδικοί, συχνά επινοημένοι από τους ίδιους τους χρήστες, επηρεάζονται έντονα από ανθρώπινους παράγοντες, γεγονός που τους καθιστά δυνητικά ευάλωτους. Οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν τις σημαντικότερες διαρροές κωδικών από το 2023 έως το 2025 και εντόπισαν αρκετά επαναλαμβανόμενα μοτίβα:

Οι χρήστες συχνά προσθέτουν προβλέψιμα στοιχεία, όπως αριθμούς, ημερομηνίες και προσωπικούς αναγνωριστικούς δείκτες στους κωδικούς τους. Για παράδειγμα, το 10% των κωδικών από το σύνολο δεδομένων που αναλύθηκαν περιέχει έναν αριθμό που μοιάζει με ημερομηνία (από το 1990 έως το 2025), ενώ το 0,5% όλων των παραβιασμένων κωδικών καταλήγει στον αριθμό 2024 — δηλαδή ένας στους 200!

Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος συνδυασμός κωδικού είναι το «12345», γεγονός που μειώνει δραστικά την κρυπτογραφική ισχύ και συντομεύει τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να πετύχουν οι brute-force επιθέσεις. Ανάμεσα σε άλλα δημοφιλή στοιχεία κωδικών περιλαμβάνονται η λέξη «love», τα ονόματα των χρηστών, καθώς και ονόματα χωρών, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται συχνά σε κωδικούς.

Επιπλέον, οι κωδικοί που χακάρονται, στην πλειονότητά τους, παραμένουν οι ίδιοι για χρόνια. Μέσα στο 2025, το 54% από αυτούς είχε ήδη αποτελέσει μέρος προηγούμενων παραβιάσεων δεδομένων, γεγονός που υπογραμμίζει τη μαζική επαναχρησιμοποίηση παρωχημένων κωδικών. Σύμφωνα με την ανάλυση δεδομένων, ο μέσος «χρόνος ζωής» των κωδικών που εντοπίστηκαν σε αυτές τις διαρροές είναι 3,5–4 χρόνια.

Τι κάνει τα Passkeys πιο ασφαλή;

Όλα αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν την κρίσιμη επισφάλεια της ταυτοποίησης που βασίζεται σε κωδικούς πρόσβασης, όταν δεν ακολουθούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα της δημιουργίας, διαχείρισης και αποθήκευσής τους. Σαν ανταπόκριση στην αυξανόμενη ανάγκη για ισχυρή ασφάλεια, η βιομηχανία στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τις λύσεις νέας γενιάς, όπως τα Passkeys, που προσφέρουν ισχυρότερη προστασία απέναντι στις εξελισσόμενες απειλές.

Η τεχνολογία Passkey βασίζεται σε κλειδιά κρυπτογράφησης και βιομετρικά στοιχεία και δεν επηρεάζεται από απειλές όπως το phishing ή οι διαρροές δεδομένων. Ένα passkey δημιουργείται για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα και αποθηκεύεται απευθείας στη συσκευή του χρήστη ή σε έναν διαχειριστή κωδικών.

Νέα λειτουργία Passkey στο Kaspersky Password Manager

Όταν ένας χρήστης εγγράφεται σε πλατφόρμα που υποστηρίζει Passkey, η συσκευή δημιουργεί ένα ιδιωτικό κλειδί και μοιράζεται ένα δημόσιο κλειδί με την υπηρεσία. Το ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύεται απευθείας στη συσκευή, κάτι που είναι θετικό από πλευράς ασφάλειας, αλλά δυσκολεύει τη διαδικασία εξουσιοδότησης από άλλες συσκευές.

Τώρα τα Passkeys μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν απευθείας στο Kaspersky Password Manager, επιτρέποντας στους χρήστες όχι μόνο να συνδέονται σε υποστηριζόμενες υπηρεσίες με το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά και να έχουν πρόσβαση στα Passkeys από όλες τις συσκευές τους χάρη στον ασφαλή συγχρονισμό.

«Από την εμπειρία μας, έχουμε δει ότι η διαρκής διαχείριση συνδέσεων και κωδικών πρόσβασης για εργασία, μελέτη κι ακόμη και ψυχαγωγία μπορεί να υπονομεύσει τόσο τον χρόνο όσο και την ασφάλειά μας. Το Kaspersky Password Manager έχει εδώ και καιρό απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία με εργαλεία όπως με εργαλεία όπως η λύση αυτόματης δημιουργίας ισχυρών κωδικών πρόσβασης και η λειτουργία αυτόματης συμπλήρωσης – διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν θυσιάζουν ποτέ την ασφάλεια για την ταχύτητα. Επιπλέον, είμαστε χαρούμενοι που προσφέρουμε στους πελάτες μας μια νέα λειτουργία Passkey – ένα ενισχυμένο επίπεδο προστασίας λογαριασμών που καθιστά την ταυτοποίηση ακόμη πιο απλή και, το σημαντικότερο, πιο ασφαλή», σχολιάζει η Marina Titova, Αντιπρόεδρος Consumer Business στην Kaspersky.

Η λειτουργία Passkey είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες στην τελευταία έκδοση του Kaspersky Password Manager. Για να δημιουργήσετε ένα passkey στο Kaspersky Password Manager, ενημερώστε πρώτα την εφαρμογή στην τελευταία της έκδοση και παραχωρήστε όλες τις απαραίτητες άδειες. Στη συνέχεια, ανοίξτε τον ιστότοπο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το passkey και απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στην εφαρμογή για να το καταχωρήσετε και να το αποθηκεύσετε.