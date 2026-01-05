Οι τελευταίες τεχνολογίες της MSI αλλάζουν την εμπειρία 4K QD-OLED

Η MSI ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση στις gaming οθόνες 32 ιντσών 4K QD-OLED, παρουσιάζοντας δύο νέα μοντέλα που μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά προφίλ gamers. Τόσο η MPG 322UR QD-OLED X24 όσο και η MAG 321UP QD-OLED X24 βασίζονται στην τελευταία αρχιτεκτονική Tandem OLED 5 στρωμάτων με τεχνολογία EL Gen 3, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για τη φωτεινή απόδοση και τη μακροζωία στη σειρά 32 ιντσών 4K.

Προηγμένες τεχνολογίες για ανώτερη οπτική απόδοση

Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με τις τελευταίες τεχνολογίες οθόνης της MSI, καλύπτοντας πλήρως τις υψηλές απαιτήσεις των gamers για οπτική ποιότητα και ανθεκτικότητα:

DarkArmor Film: Αυτή η εξειδικευμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την απορρόφηση του φωτός και να εξαλείφει τις ενοχλητικές μοβ ή κοκκινωπές αποχρώσεις που συχνά είναι ορατές στις τυπικές οθόνες QD-OLED υπό το φως του περιβάλλοντος. Αυξάνει τα επίπεδα καθαρού μαύρου έως και 40% , βελτιώνοντας σημαντικά την αντίθεση και προσφέροντας ανώτερη απόδοση εικόνας. Επιπλέον, αναβαθμίζει την ανθεκτικότητα της επιφάνειας της οθόνης από 2H σε 3H , προσφέροντας 2,5 φορές μεγαλύτερη αντοχή στις γρατσουνιές, ενισχύοντας την προστασία από την καθημερινή φθορά.

Uniform Luminance: Για να αντιμετωπιστούν οι ενοχλητικές μεταβολές φωτεινότητας που συχνά παρατηρούνται στο τυπικό HDR, αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν την καμπύλη φωτεινότητας HDR. Συνδέοντας συγκεκριμένα επίπεδα φωτεινότητας με διαφορετικά μεγέθη παραθύρων οθόνης, η λειτουργία εξασφαλίζει σταθερή και ομαλή εμπειρία σε διάφορα σενάρια χρήσης.

MPG 322UR QD-OLED X24: Η κορυφαία επιλογή για έξυπνη προστασία

Για τους παίκτες που απαιτούν τη μέγιστη αξιοπιστία και «ευφυΐα» από τον εξοπλισμό τους, η οθόνη MPG 322UR QD-OLED X24 αποτελεί την ιδανική επιλογή. Αυτό το μοντέλο διαθέτει τον αποκλειστικό αισθητήρα AI Care, ένα IC βασισμένο σε NPU που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προληπτική προστασία της οθόνης. Με την εκτέλεση αλγορίθμων ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας σε πραγματικό χρόνο, το monitor διαχειρίζεται έξυπνα την κατανάλωση ρεύματος και ενεργοποιεί την προστασία της οθόνης με βάση την πραγματική παρουσία του χρήστη. Έτσι, επιτρέπει στους gamers να παίζουν με ηρεμία, χωρίς να διακόπτουν το παιχνίδι τους.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επερχόμενες οθόνες QD-OLED το 2026.