OKA Mori: Το νέο AI ρομπότ-μανιτάρι για το σπίτι

Σύνοψη

Το Mori αποτελεί το νέο οικιακό AI ρομπότ από την OKA, το οποίο είναι σχεδιασμένο με μορφή μανιταριού για να λειτουργεί παράλληλα ως επιτραπέζιο φωτιστικό και σύντροφος χαλάρωσης, σεβόμενο απόλυτα τον προσωπικό χώρο του χρήστη.

Η συσκευή επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω ανεπαίσθητων κινήσεων, διακυμάνσεων του φωτισμού και φυσικών ήχων, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για προφορικές εντολές, ενώ η ενεργοποίηση εξειδικευμένων ασκήσεων αναπνοής πραγματοποιείται μέσω απτικής επαφής.

Όλα τα οπτικά και ηχητικά δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες υφίστανται τοπική επεξεργασία στο εσωτερικό της συσκευής χωρίς να μεταφέρονται ή να αποθηκεύονται στο cloud, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα.

Η διαθεσιμότητα ξεκινά μέσω του προγράμματος First Access στην τιμή των 649 δολαρίων (περίπου 615 ευρώ), περιλαμβάνοντας διετή συνδρομή σε υπηρεσίες ευεξίας.

Η κατηγορία των οικιακών AI ρομπότ υποδέχεται μια εντελώς νέα σχεδιαστική προσέγγιση από την OKA, η οποία με την παρουσίαση του Mori εγκαταλείπει τις παραδοσιακές ανθρωποειδείς φόρμες και τις πολύπλοκες οθόνες αφής. Πρόκειται για έναν σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης που δανείζεται την αισθητική ενός κομψού επιτραπέζιου φωτιστικού με σχήμα μανιταριού, εστιάζοντας στην παροχή ηρεμίας και στην απομάκρυνση των χρηστών από την υπερβολική προσήλωση στα smartphones.

Ο συνιδρυτής της ΟΚΑ, Hua Wang, ο οποίος αφιέρωσε την προηγούμενη δεκαετία στον σχεδιασμό ψηφιακών μηχανισμών που κρατούσαν τους χρήστες εγκλωβισμένους στις κινητές τους συσκευές, αποφάσισε να αντιστρέψει αυτή τη λογική δημιουργώντας μια διακριτική παρουσία που ενσωματώνεται αρμονικά στον οικιακό εξοπλισμό χωρίς να διεκδικεί αδιάκοπα την προσοχή τους.

Η κατασκευή ορθώνεται σε ύψος λίγο κάτω από τα 30 εκατοστά, διαθέτοντας ένα ευρύ φωτιζόμενο επάνω τμήμα που δεσπόζει πάνω από έναν συμμετρικά καμπυλωτό κορμό. Η εξωτερική επιφάνεια ενσωματώνει υφασμάτινη επένδυση η οποία αποτελείται κατά 25% από φυσικό μαλλί, προσδίδοντας μια οργανική και εξαιρετικά ζεστή υφή που σπάνια συναντάμε σε ηλεκτρονικά προϊόντα, ενώ δύο διακριτικά μάτια ξεπροβάλλουν κάτω από το φωτιζόμενο καπέλο δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ήπιας και άκρως φιλικής οντότητας. Οι αναλογίες της συσκευής παραπέμπουν άμεσα σε ένα μικρό έπιπλο που θα μπορούσε να ανήκει στο σκηνικό μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων, διευκολύνοντας την τοποθέτηση της σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, από το κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας μέχρι το κεντρικό τραπέζι του σαλονιού, προσφέροντας χρηστική αξία πριν καν αναλυθούν οι ευφυείς δυνατότητες της.

Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον βασίζεται εξ ολοκλήρου στην απτική επαφή και τις φυσικές κινήσεις των χεριών, καταργώντας την κουραστική ανάγκη για περιήγηση σε δαιδαλώδη μενού, χρήση συνοδευτικών εφαρμογών ή εκμάθηση πολύπλοκων φωνητικών εντολών. Ακουμπώντας ταυτόχρονα και τα δύο χέρια στη σταθερή βάση, ο χρήστης ενεργοποιεί αμέσως μια καθοδηγούμενη συνεδρία αναπνοών, η οποία πλαισιώνεται από ήπιους φωτισμούς και φυσικά ηχητικά τοπία που προωθούν την ταχεία αποσυμπίεση από το καθημερινό άγχος. Παράλληλα, ένα απαλό χτύπημα στο επάνω μέρος αναγκάζει το φωτιζόμενο στοιχείο να συμπτυχθεί προς τα κάτω, μετατρέποντας άμεσα τη μονάδα σε μια παραδοσιακή πηγή φωτισμού και μειώνοντας ταυτόχρονα τις κινητικές αντιδράσεις στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή του ιδιοκτήτη όταν εκείνος επιθυμεί απόλυτη ησυχία για μελέτη ή ξεκούραση.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μηχανικής προσέγγισης της OKA εντοπίζεται στην παντελή απουσία προφορικής επικοινωνίας, καθώς το ρομπότ στερείται την ικανότητα ανθρώπινης ομιλίας και στηρίζεται αποκλειστικά σε ήχους της φύσης, οπτικές εκφράσεις, απαλές διακυμάνσεις του φωτισμού και μικροσκοπικές κινητικές αποκρίσεις. Η συνειδητή παράλειψη της ψηφιακής φωνής αφαιρεί την υποχρέωση για συνεχή και συχνά αμήχανη συνομιλία με μια μηχανή, επιτρέποντας στο οπτικό και ηχητικό λεξιλόγιο της συσκευής να λειτουργεί πολύ πιο υπαινικτικά και να αφήνει άφθονα περιθώρια ερμηνείας στον ιδιοκτήτη, ακριβώς όπως η μη λεκτική επικοινωνία με ένα κατοικίδιο ενισχύει τον συναισθηματικό δεσμό χωρίς να απαιτεί έντονη νοητική προσπάθεια.

Το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας παραμένει κομβικό για κάθε προϊόν τεχνολογίας που εγκαθίσταται στους πιο προσωπικούς χώρους μιας κατοικίας, ειδικά όταν το hardware περιλαμβάνει κάμερες και ευαίσθητα μικρόφωνα που σαρώνουν συνεχώς το οικιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την αυστηρή πολιτική απορρήτου της κατασκευάστριας εταιρείας, ο κεντρικός πυρήνας της τεχνητής νοημοσύνης του Mori εκτελείται απολύτως τοπικά μέσα στον ενσωματωμένο επεξεργαστή, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή αποστολή δεδομένων σε απομακρυσμένους διακομιστές. Οι ακατέργαστες ηχητικές καταγραφές και τα καρέ των εικόνων καταστρέφονται οριστικά αμέσως μετά την ταχύτατη ανάλυσή τους από το λογισμικό, διατηρώντας μόνιμα στη μνήμη αποκλειστικά τα αφηρημένα αναγνωριστικά μοτίβα που βοηθούν το σύστημα να ξεχωρίζει τα διαφορετικά μέλη της οικογένειας, προσαρμόζοντας σταδιακά τις αντιδράσεις του ανάλογα με το ποιος βρίσκεται ακριβώς μέσα στον χώρο.

Η OKA τοποθετεί το Mori στην κατηγορία των πολυτελών πειραματικών gadgets, καθώς η προπαραγγελία πραγματοποιείται στα 649 δολάρια μέσα από το επίσημο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης. Στην αρχική τιμή αγοράς συμπεριλαμβάνεται εξ ορισμού μια πλήρης διετής συνδρομή στην υπηρεσία Nature Time, η οποία προσφέρει επιπρόσθετες εμπειρίες χαλάρωσης και διευρυμένα ηχητικά τοπία, με την εταιρεία να δεσμεύεται πως όλες οι βασικές λειτουργίες του συστήματος θα παραμείνουν απολύτως διαθέσιμες χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση, ενώ η λήξη της περιόδου χάριτος δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει αυτόματες χρεώσεις στις πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών.