Ρομποτικό χέρι εκτελεί ταχυδακτυλουργικά κόλπα με απίστευτη επιδεξιότητα [Video]

Σύνοψη

Η κινεζική startup LinkerBot παρουσίασε το ρομποτικό χέρι LinkerHand O30, το οποίο μπορεί να εκτελέσει περίπλοκα ταχυδακτυλουργικά κόλπα χάρη στην πρωτοφανή του ακρίβεια.

Το σύστημα ενσωματώνει 20 ενεργούς βαθμούς ελευθερίας που ελέγχονται ανεξάρτητα, ζυγίζει μόλις 730 γραμμάρια και υποστηρίζει φορτία έως 30 κιλά.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν ρυθμό ανανέωσης ελέγχου 500 φορές το δευτερόλεπτο και ακρίβεια επαναληψιμότητας τοποθέτησης ±0,20 χιλιοστά.

Πέρα από τον εντυπωσιασμό του κοινού μέσω της μαγείας, οι πραγματικές εφαρμογές αφορούν τη συναρμολόγηση μικροηλεκτρονικών, τον χειρισμό ευαίσθητων υλικών και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.

Η λεπτή κινητικότητα του ανθρώπινου χεριού αποτελεί διαχρονικά μια από τις μεγαλύτερες μηχανικές και προγραμματιστικές προκλήσεις για τους ερευνητές που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνητών άκρων και αυτοματοποιημένων συστημάτων υψηλής απόδοσης. Μπορεί για έναν έμπειρο ταχυδακτυλουργό ο χειρισμός μιας τράπουλας ή η οπτική εξαφάνιση ενός νομίσματος να βασίζονται αποκλειστικά στη μυϊκή μνήμη και τη μακροχρόνια νευρολογική προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού, για ένα μηχανικό κατασκεύασμα οι ίδιες ακριβώς ενέργειες απαιτούν έναν εξαιρετικά περίπλοκο συντονισμό κινητήρων, μικροαισθητήρων και προηγμένων αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Πρόσφατα, η αναπτυσσόμενη κινεζική startup LinkerBot δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό demo του νέου ρομποτικού χεριού LinkerHand O30, αποδεικνύοντας το τεχνολογικό άλμα που έχει συντελεστεί παγκοσμίως στον τομέα της λεπτής μηχανικής χειραγώγησης μικρών αντικειμένων. Το ουσιαστικό ενδιαφέρον γύρω από αυτή την αποκάλυψη δεν εστιάζεται φυσικά στην καθαυτή εκτέλεση ταχυδακτυλουργικών τρικ για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά στην επιβεβαίωση ότι η σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή μπορεί πλέον να βασίζεται με ασφάλεια σε αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία αποδεικνύονται απόλυτα ικανά να χειρίζονται μικροσκοπικά και εύθραυστα αντικείμενα με πρωτοφανή φυσικότητα και χιλιομετρική ακρίβεια που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Το LinkerHand O30 είναι σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ακρίβειας, ζυγίζει μόλις 730 γραμμάρια, διαθέτει 20 ενεργούς βαθμούς ελευθερίας μέσω κινητήρων χωρίς ψήκτρες, ικανότητα ανύψωσης φορτίων 30 κιλών, ρυθμό ανανέωσης ελέγχου 500Hz και επαναληψιμότητα τοποθέτησης ±0,20 χιλιοστών.

Βάρος και αντοχή: Συνολικό βάρος κατασκευής 730 γραμμάρια με αντοχή σε ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τα 30 κιλά.

Συνολικό βάρος κατασκευής 730 γραμμάρια με αντοχή σε ωφέλιμο φορτίο που αγγίζει τα 30 κιλά. Κινηματική αρχιτεκτονική: Ενσωμάτωση 20 ανεξάρτητα ελεγχόμενων ενεργών βαθμών ελευθερίας για απόλυτο συντονισμό της κίνησης των δακτύλων.

Ενσωμάτωση 20 ανεξάρτητα ελεγχόμενων ενεργών βαθμών ελευθερίας για απόλυτο συντονισμό της κίνησης των δακτύλων. Ακρίβεια συστήματος: Επαναληψιμότητα θέσης με απόκλιση ±0,20 χιλιοστά και ανανέωση των εντολών ελέγχου 500 φορές το δευτερόλεπτο (500Hz).

Επαναληψιμότητα θέσης με απόκλιση ±0,20 χιλιοστά και ανανέωση των εντολών ελέγχου 500 φορές το δευτερόλεπτο (500Hz). Μηχανικά μέρη: Χρήση προηγμένων ηλεκτροκινητήρων τύπου brushless (χωρίς ψήκτρες) και συστήματος μετάδοσης κίνησης υπερυψηλής ακρίβειας για ομαλή λειτουργία.

Μέσα από το επίσημο video παρατηρούμε με σαφήνεια την τεχνητή χείρα να εκτελεί τρεις διακριτές ασκήσεις δεξιοτεχνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ομαλή και αθόρυβη αλλαγή μιας κάρτας, την εξαγωγή ενός μικροσκοπικού αυτοκινήτου-παιχνιδιού μέσα από μια τράπουλα, καθώς και την εντυπωσιακή οπτική εξαφάνιση ενός νομίσματος μπροστά στην κάμερα. Αυτές οι φαινομενικά απλές ή διασκεδαστικές κινήσεις απαιτούν πρακτικά την ολιστική και ταχύτατη συνεργασία όλων των επιμέρους αρθρώσεων της συσκευής, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα χωρίς να ασκηθεί υπερβολική μηχανική πίεση στα αντικείμενα ή να χαθεί η ισορροπία κατά τον χειρισμό αυτών των εξαιρετικά λεπτών επιφανειών.

Οι περισσότεροι συμβατικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα συνήθως περιορίζονται στο απλό άνοιγμα και κλείσιμο της παλάμης μέσω κεντρικών αξόνων ελέγχου, γεγονός που περιορίζει δραματικά το εύρος των πολύπλοκων εργασιών που μπορούν να αναλάβουν αυτόνομα σε ένα πραγματικό εργοστασιακό περιβάλλον. Αντιθέτως, η καινοτόμος αρχιτεκτονική της νέας πρότασης της LinkerBot επιτρέπει την ανεξάρτητη και συνεχή ρύθμιση κάθε μεμονωμένου δακτύλου, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι η κατανομή της ασκούμενης δύναμης γίνεται εντελώς δυναμικά και με τρόπο που προσομοιάζει άριστα την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ανατομίας.

Από την ανάλυση των εσωτερικών εξαρτημάτων αποκαλύπτεται μια εξαιρετικά μελετημένη προσέγγιση από τους μηχανικούς γύρω από την κρίσιμη σχέση μεγέθους και απόδοσης, καθώς η διατήρηση του συνολικού βάρους πολύ κάτω από το όριο του ενός κιλού ελαχιστοποιεί σημαντικά την αναπόφευκτη αδράνεια κατά τη διάρκεια των απαιτούμενων γρήγορων κινήσεων.

Παράλληλα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ευελιξίας, η εντυπωσιακή ικανότητα διαχείρισης ωφέλιμων φορτίων έως τριάντα κιλά προσδίδει στο όλο σύστημα έναν ξεκάθαρα διττό χαρακτήρα, αφού το χέρι μπορεί ταυτόχρονα να μεταφέρει βαριά και ογκώδη βιομηχανικά εξαρτήματα και αμέσως μετά να τοποθετεί τα πλέον εύθραυστα ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα (όπως τα εξαρτήματα SMD) επάνω σε πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων χωρίς να υφίσταται ο παραμικρός κίνδυνος καταστροφής τους.

Οι ταχύτατοι ρυθμοί ανανέωσης των ψηφιακών πληροφοριών κατεύθυνσης, οι οποίοι μεταφράζονται σε 500 μικροπροσαρμογές ανά δευτερόλεπτο, λειτουργούν ως μια αξιόπιστη δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε τυχόν απρόβλεπτες μικροδονήσεις ή εξωτερικές παρεμβολές στο χώρο που ενδέχεται να προκαλέσουν απόκλιση της κατασκευής από την αυστηρά προγραμματισμένη διαδρομή της.

Προφανώς, οι δυνητικές εφαρμογές επεκτείνονται πολύ πέραν της ψυχαγωγίας εισχωρώντας πλέον βαθιά στους νευραλγικούς τομείς της κατασκευής προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών, των πλήρως αυτοματοποιημένων γραμμών συσκευασίας τροφίμων και της ευαίσθητης ιατρικής έρευνας, όπου η παντελής απουσία κραδασμών κρίνεται απολύτως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος. Οι ερευνητές του κλάδου της ρομποτικής μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την προηγμένη υλοποίηση ως μια ιδανική πλατφόρμα εκπαίδευσης για τα μελλοντικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τροφοδοτώντας συνεχώς τους πολύπλοκους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης με αναρίθμητα και λεπτομερή δεδομένα θέσης και αναπτυσσόμενης ροπής που προκύπτουν από τις συνεχείς μετρήσεις των ενσωματωμένων προηγμένων αισθητήρων.

Επιπλέον, καθώς οι παγκόσμιες βιομηχανίες αναζητούν αξιόπιστους τρόπους για την αντικατάσταση των ανθρώπινων εργατών σε εξαιρετικά επικίνδυνες, ανθυγιεινές ή εξαντλητικά μονότονες εργασίες χωρίς να θυσιάζουν ούτε στο ελάχιστο την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, προτάσεις μηχανικής υψηλής ακρίβειας όπως αυτή της κινεζικής εταιρείας αποκτούν άμεσα τεράστιο ενδιαφέρον.

Φυσικά, οφείλουμε πάντα να διαχωρίζουμε αυστηρά την απόλυτα ελεγχόμενη εκτέλεση μιας τέλεια προγραμματισμένης ρουτίνας, όπως συμβαίνει ακριβώς στο βίντεο της εταιρείας με τα μαγικά κόλπα, από την εντελώς αυτόνομη λειτουργία σε αχαρτογράφητα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται αναπόφευκτα από λειτουργικό χάος και δεκάδες απρόβλεπτες φυσικές μεταβλητές.

Το πραγματικό και μεγαλύτερο στοίχημα για τις εταιρείες ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας εστιάζεται πλέον στην ικανότητα όλων αυτών των μηχανικών χεριών να αναγνωρίζουν δυναμικά εντελώς άγνωστα αντικείμενα μέσω των ενσωματωμένων οπτικών αισθητήρων τους, να υπολογίζουν με ακρίβεια τη δομική τους ακεραιότητα σε πραγματικό χρόνο επεξεργασίας και να προσαρμόζουν ακαριαία τη λαβή τους χωρίς απολύτως καμία προηγούμενη ανθρώπινη εκπαίδευση για το εκάστοτε επιλεγμένο προϊόν.

Μόνο όταν καταφέρει η επιστημονική κοινότητα να ξεπεράσει οριστικά αυτό το τεράστιο τεχνολογικό εμπόδιο της αντίληψης του χώρου, θα μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για πλήρη και απρόσκοπτη αυτοματοποίηση σε ευαίσθητους τομείς όπως η καθημερινή οικιακή βοήθεια και η νοσοκομειακή περίθαλψη, όπου η συνεχής μεταβλητότητα των αντικειμένων καθιστά τον παραδοσιακό προκατασκευασμένο προγραμματισμό απόλυτα ανεπαρκή.