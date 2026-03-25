OnePlus 15T: Επίσημα η νέα compact ναυαρχίδα με Snapdragon 8 Elite Gen 5 και μπαταρία 7.500mAh!

Σύνοψη

Το OnePlus 15T ανακοινώθηκε επίσημα στην Κίνα, τοποθετούμενο στην κατηγορία των premium compact smartphones με οθόνη 6,32 ιντσών.

Ενσωματώνει το κορυφαίο SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, κατασκευασμένο στα 3nm, σε συνδυασμό με έως 16GB LPDDR5X RAM.

Ξεχωρίζει για την μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon) χωρητικότητας 7.500mAh, υποστηρίζοντας ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη 50W.

Ο φωτογραφικός τομέας περιλαμβάνει διπλό σύστημα 50MP στο πίσω μέρος, με κύριο αισθητήρα Sony και τηλεφακό οπτικού ζουμ 3.5x.

Προσφέρει κορυφαία ανθεκτικότητα με πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K, διατηρώντας το βάρος στα 194 γραμμάρια.

Η τιμή εκκίνησης στην κινεζική αγορά ορίζεται στα 4.299 yuan (περίπου 550 ευρώ), με την ευρωπαϊκή διαθεσιμότητα να παραμένει προς το παρόν στον αέρα.

Το OnePlus 15T αποτελεί τη νέα πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των compact high-end smartphones, ενσωματώνοντας τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 και flat οθόνη OLED 6,32 ιντσών. Το ισχυρότερο τεχνικό του πλεονέκτημα εντοπίζεται στη μπαταρία χωρητικότητας 7.500mAh, η οποία υποστηρίζει φόρτιση 100W, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό βάρος της συσκευής στα 194 γραμμάρια χάρη στην τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα.

Σχεδιασμός, ανθεκτικότητα και οθόνη

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του OnePlus 15T εστιάζει στην εργονομία και τη χρήση με το ένα χέρι. Με διαστάσεις που προσεγγίζουν αυτές των βασικών μοντέλων του ανταγωνισμού, η συσκευή προσφέρει βάρος 194 γραμμαρίων και συμμετρική κατανομή μάζας (50:50). Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ενώ η πλάτη καλύπτεται από ανθεκτικό γυαλί (διαθέσιμο στα χρώματα Pure Cocoa, Relaxing Matcha και Healing White Chocolate). Το στοιχείο που διαφοροποιεί το μοντέλο είναι το πλήθος των πιστοποιήσεων ανθεκτικότητας. Πέραν του καθιερωμένου IP68, η συσκευή φέρει πιστοποιήσεις IP66, IP69 και IP69K. Αυτό μεταφράζεται σε πλήρη στεγανότητα απέναντι σε σκόνη και αντοχή σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας.

Στο μπροστινό μέρος, δεσπόζει η επίπεδη οθόνη OLED 6,32 ιντσών. Η ανάλυση ανέρχεται στα 2640 x 1216 pixels (1.5K), εξασφαλίζοντας υψηλή πυκνότητα εικονοστοιχείων. Το panel τεχνολογίας LTPO επιτρέπει δυναμικό ρυθμό ανανέωσης που φτάνει τα 165Hz, προσφέροντας απόλυτη ομαλότητα στο gaming και την πλοήγηση. Η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα 3.600 nits, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ανάγνωση κάτω από έντονο ηλιακό φως, ενώ υποστηρίζονται τα πρότυπα HDR10+ και Dolby Vision.

Αρχιτεκτονική επεξεργαστή και σύστημα ψύξης

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται το chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) της Qualcomm, κατασκευασμένο με τη λιθογραφική μέθοδο των 3nm. Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή περιλαμβάνει οκτώ πυρήνες Oryon V3, κατανεμημένους σε 2 πυρήνες υψηλών επιδόσεων χρονισμένους στα 4.6GHz και 6 πυρήνες αποδοτικότητας στα 3.62GHz. Η διαχείριση των γραφικών ανατίθεται στην GPU Adreno 840.

Για την υποστήριξη του hardware, η OnePlus έχει ενσωματώσει μνήμη RAM LPDDR5X (με επιλογές 12GB και 16GB) και αποθηκευτικό χώρο τεχνολογίας UFS 4.1 (από 256GB έως 1TB), εξασφαλίζοντας ταχύτατους χρόνους ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων. Προκειμένου να διατηρούνται οι θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια απαιτητικών διεργασιών (όπως το 3D gaming στα 165fps), το σύστημα ψύξης βασίζεται σε έναν εκτεταμένο θάλαμο ατμού (Vapor Chamber). Παράλληλα, το αποκλειστικό τσιπ αφής Lingxi αναλαμβάνει τη μείωση του input lag, βελτιώνοντας την ακρίβεια των καταχωρήσεων στην οθόνη.

Μπαταρία πυριτίου-άνθρακα: Νέα δεδομένα στην αυτονομία

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί το κύριο τεχνικό επίτευγμα του OnePlus 15T. Η συσκευή ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 7.500mAh, ένα μέγεθος που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε ογκώδη gaming phones ή tablets. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω της τεχνολογίας ανόδου πυριτίου-άνθρακα, η οποία αυξάνει δραματικά την ενεργειακή πυκνότητα χωρίς να αυξάνει τον φυσικό όγκο της μπαταρίας.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συσκευή προσφέρει έως και 10,3 ώρες συνεχούς gaming ή 22,8 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Το σύστημα φόρτισης SuperVOOC αποδίδει 100W ενσύρματα και 50W ασύρματα. Σημαντική προσθήκη για τους gamers αποτελεί η λειτουργία bypass charging, η οποία τροφοδοτεί απευθείας τη μητρική πλακέτα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρακάμπτοντας τη μπαταρία για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και τη φθορά των κελιών.

Σύστημα καμερών LUMO Imaging

Αποφεύγοντας την τάση των πολλαπλών, αλλά συχνά αχρείαστων αισθητήρων, το OnePlus 15T υιοθετεί ένα διπλό, πλήρως λειτουργικό σύστημα καμερών στο πίσω μέρος, το οποίο υποστηρίζεται από τη μηχανή επεξεργασίας εικόνας LUMO της μητρικής Oppo.

Ο κύριος αισθητήρας έρχεται στα 50MP (Sony Ultra Vision) με φυσικό μέγεθος 1/1.56 ιντσών, διάφραγμα f/1.8, εστιακή απόσταση 24mm, και Οπτικό Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας (OIS). Ο δεύτερος αισθητήρας είναι ένας περισκοπικός τηλεφακός 50MP, με διάφραγμα f/2.8. Προσφέρει οπτικό ζουμ 3.5x και λειτουργία 7x in-sensor lossless zoom, διαθέτοντας επίσης OIS. Η απουσία ultrawide φακού αποτελεί μια συνειδητή σχεδιαστική επιλογή για την εξοικονόμηση χώρου, εστιάζοντας στην ποιότητα του βασικού και του τηλεφακού.

Η συσκευή καταγράφει βίντεο 8K στα 30fps και 4K έως τα 120fps, με υποστήριξη Dolby Vision. Η εμπρόσθια κάμερα στεγάζεται σε ένα διακριτικό punch-hole, φέρει αισθητήρα 32MP και υποστηρίζει εγγραφή 4K στα 60fps.

Συνδεσιμότητα και λογισμικό

Στον τομέα της δικτύωσης, το OnePlus 15T κάνει χρήση του G2 Wi-Fi Chip. Υποστηρίζει τα πρότυπα Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0, παρέχοντας αυξημένο εύρος ζώνης και μειωμένη καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων. Το λογισμικό της συσκευής, για την κινεζική αγορά, βασίζεται στο ColorOS 16 (Android 16), το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της μπαταρίας και την επεξεργασία εικόνας.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η ανακοίνωση του OnePlus 15T αφορά, σε πρώτη φάση, την κινεζική αγορά, με τις προπαραγγελίες να έχουν ξεκινήσει. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

12GB RAM / 256GB Storage: 4.299 yuan (περίπου 550€)

16GB RAM / 256GB Storage: 4.599 yuan (περίπου 588€)

12GB RAM / 512GB Storage: 4.899 yuan (περίπου 626€)

16GB RAM / 512GB Storage: 5.199 yuan (περίπου 665€)

16GB RAM / 1TB Storage: 5.699 yuan (περίπου 728€)

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, καθότι ακούγονται πολλά περί ριζικών αλλαγών στο μοντέλο λειτουργίας της OnePlus.

Η άποψη του Techgear

Η τεχνική προσέγγιση της OnePlus στο 15T αποτελεί ξεκάθαρη απάντηση στο σημαντικότερο πρόβλημα των σύγχρονων compact smartphones: τη διάρκεια μπαταρίας. Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας 7.500mAh σε σασί 194 γραμμαρίων καταρρίπτει τον συμβιβασμό μεταξύ φορητότητας και αυτονομίας. Επιπλέον, η προσθήκη του Snapdragon 8 Elite Gen 5, της φόρτισης 100W και της ακραίας αδιαβροχοποίησης (IP69K), καθιστούν το 15T ένα εργαλείο υψίστης αντοχής, σχεδιασμένο αυστηρά με γνώμονα τα μαθηματικά της απόδοσης και όχι τα τεχνάσματα του marketing.