Σύνοψη

Κυκλοφορία των GPT-6.2 Astra (high-complexity) και GPT-6.2 Sol (efficiency) στις 17 Νοεμβρίου 2026.

Άμεση διαθεσιμότητα για τους συνδρομητές των πακέτων Plus, Pro, Enterprise και Edu μέσω των πλατφορμών ChatGPT Work και Codex.

Το κόστος του API για το Astra ανέρχεται σε 8$/40$ (input/output) ανά εκατομμύριο tokens, ενώ το Sol παραμένει στα 2$/10$ αντίστοιχα.

Εισαγωγή του νέου συστήματος ασφαλείας Control Room λόγω εντοπισμού προηγμένων δυνατοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Προσθήκη επιλογής EU Data Residency για συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων (GDPR).

Η OpenAI προχώρησε στην επίσημη διάθεση των νέων της γλωσσικών μοντέλων GPT-6.2 Astra και GPT-6.2 Sol, τα οποία βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των τεχνολογικών συζητήσεων λόγω των βελτιωμένων επιδόσεών τους σε απαιτητικές εργασίες συλλογισμού. Οι μηχανικοί της εταιρείας επέλεξαν να ακολουθήσουν μια στρατηγική διπλού λανσαρίσματος, προσφέροντας στην αγορά δύο διακριτές επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες επεξεργαστικής ισχύος και κόστους, διευκολύνοντας έτσι τους προγραμματιστές και τις επιχειρήσεις να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο για τα συστήματα τους.

Το GPT-6.2 Astra αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας σειράς και προορίζεται αποκλειστικά για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων που απαιτούν πολλά στάδια σκέψης, την επιστημονική έρευνα και τον προηγμένο προγραμματισμό. Στον αντίποδα, το GPT-6.2 Sol έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την ταχύτητα και την αποδοτικότητα, στοχεύοντας στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών όπου ο χρόνος απόκρισης έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόλυτη αναλυτική ικανότητα. Αμφότερα τα μοντέλα υπόσχονται καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, εξάγοντας πιο στοχευμένα αποτελέσματα με τη χρήση λιγότερων output tokens, γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε μειωμένο κόστος για όσους χρησιμοποιούν το API της πλατφόρμας σε ευρεία κλίμακα.

Η πρόσβαση στα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παρέχεται σταδιακά στους χρήστες που διατηρούν ενεργές συνδρομές στα πακέτα Plus, Pro, Business, Enterprise και Edu. Οι χρήστες μπορούν να τα επιλέξουν μέσα από το περιβάλλον του ChatGPT Work, ενώ οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουν μέσω του Codex, διευκολύνοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων (debugging) σε πολλαπλές υπηρεσίες και την αναθεώρηση κώδικα. Οι συνδρομητές της βαθμίδας Pro 500 εξασφαλίζουν επιπλέον τη δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση Ultrafast και για τα δύο μοντέλα, προσφέροντας ελάχιστους χρόνους καθυστέρησης (latency), ενώ οι χρήστες του πακέτου Pro 200 αποκτούν αντίστοιχη ταχύτητα αρχικά αποκλειστικά για το μοντέλο Sol.

Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται για τις κλήσεις μέσω API, οι προγραμματιστές καλούνται να πληρώσουν 8 δολάρια ανά εκατομμύριο input tokens και 40 δολάρια ανά εκατομμύριο output tokens για την αξιοποίηση του GPT-6.2 Astra. Το μικρότερο και ταχύτερο GPT-6.2 Sol διατηρεί τη δομή κόστους του προκατόχου του (GPT-6.1 Sol), με τις χρεώσεις να διαμορφώνονται στα 2 δολάρια για τα input tokens και στα 10 δολάρια για τα output tokens.

Παράλληλα, οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την ισχύ των νέων συστημάτων, με τον δείκτη Intelligence Index της Artificial Analysis να κατατάσσει το Astra στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ακριβώς πίσω από το ανταγωνιστικό μοντέλο Claude Fable 5.2 της εταιρείας Anthropic. Οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικές επιδόσεις σε κατηγορίες που αφορούν τον τρισδιάστατο σχεδιασμό, τις επιστήμες και τη ρομποτική, αν και ορισμένοι δοκιμαστές αναφέρουν πως σε ορισμένα σενάρια αυτοματοποίησης η νέα έκδοση απαιτεί περισσότερο χρόνο εκτέλεσης σε σύγκριση με παλαιότερες, μικρότερες εκδόσεις όπως το GPT-5.4 mini.

Η κατακόρυφη αύξηση των ικανοτήτων των μοντέλων συνοδεύεται αναπόφευκτα από νέες προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η OpenAI ανακοίνωσε επίσημα ότι τα GPT-6.2 Astra και Sol έφτασαν στο όριο Critical, σύμφωνα με το εσωτερικό πλαίσιο αξιολόγησης Preparedness Framework, αναπτύσσοντας λειτουργικούς κώδικες εκμετάλλευσης ευπαθειών πολύ πιο αποτελεσματικά από τους προκατόχους τους. Προκειμένου να αποτραπεί η κακόβουλη χρήση, η εταιρεία αναγκάστηκε να ενισχύσει σημαντικά τους προεπιλεγμένους περιορισμούς, καθιστώντας υποχρεωτικό τον ενδελεχή έλεγχο ταυτοποίησης για την παροχή πιο ελεύθερης πρόσβασης σε εργαλεία προγραμματισμού.

Ακόμη, ενεργοποιήθηκε ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης με την ονομασία Control Room, το οποίο επιβλέπει διαρκώς τον φόρτο εργασίας των μοντέλων στις ερευνητικές υποδομές και μπορεί να διακόψει αυτόματα κάθε διαδικασία μόλις ανιχνευθεί πιθανός κίνδυνος ασφαλείας.