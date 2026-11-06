Ο Sam Altman προειδοποιεί για τους δύο μεγάλους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνοψη

Ο CEO της OpenAI εντοπίζει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου της τεχνολογίας, καθώς η ασύλληπτη ταχύτητα ανάπτυξης ενδέχεται να ξεπεράσει την ικανότητα της ανθρωπότητας να παρεμβαίνει και να κατανοεί τις διεργασίες.

Εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο δημιουργίας ισχυρών μονοπωλίων, όπου η απόλυτη εξουσία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συγκεντρωθεί στα χέρια ελάχιστων τεχνολογικών κολοσσών.

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του, παραμένει βαθιά αισιόδοξος για την προσαρμοστικότητα της κοινωνίας και τη χρήση αυτών των μοντέλων προκειμένου να επιτευχθούν επαναστατικές επιστημονικές, ιατρικές και ενεργειακές ανακαλύψεις.

Ο Sam Altman, ηγετική φυσιογνωμία πίσω από την OpenAI, προχώρησε πρόσφατα σε μια σειρά από εξαιρετικά βαρυσήμαντες δηλώσεις που αποτυπώνουν το διττό πρόσωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, εστιάζοντας με πρωτοφανή ειλικρίνεια στους υπαρξιακούς και συστημικούς κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διαδικασία της εξέλιξής της.

Σε συνέντευξη του στο podcast Figuring Out With Raj Shamani, περιέγραψε τα ακραία σενάρια που τον κρατούν σε εγρήγορση, αποσαφηνίζοντας ότι οι απειλές δεν αφορούν μόνο την τεχνική αστοχία, αλλά κυρίως τις κοινωνικοοικονομικές δομές και την αδυναμία του ανθρώπου να ακολουθήσει τους ρυθμούς των δικών του δημιουργημάτων.

Ο CEO της OpenAI προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει είτε να χάσει πλήρως τον έλεγχο του μέλλοντός της εξαιτίας της ραγδαίας ταχύτητας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε να δει την τεχνολογία να συγκεντρώνεται σε ελάχιστους πανίσχυρους παίκτες. Παρά τους κινδύνους, θεωρεί βέβαιη την προσαρμογή των ανθρώπων και την έλευση τεράστιων επιστημονικών ανακαλύψεων.

Ο πρώτος και ίσως πιο δυσοίωνος κίνδυνος αφορά τον ίδιο τον ρυθμό της καινοτομίας, ο οποίος αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο ξεπερνώντας συχνά τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης και νομοθετικής παρέμβασης. Εάν η τεχνολογία κινηθεί με ταχύτητες που οι ρυθμιστικές αρχές, οι επιστήμονες και το ευρύ κοινό δεν μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν, προκύπτει το ενδεχόμενο να αδυνατούμε να παρέμβουμε διορθωτικά στα συστήματα που ελέγχουν κρίσιμες υποδομές. Το σημείο αυτό τονίζει την αναγκαιότητα να παραμείνει ο άνθρωπος στον πυρήνα των αποφάσεων, λειτουργώντας ως αυστηρός επόπτης και όχι ως παθητικός παρατηρητής μιας νοημοσύνης που αυτοβελτιώνεται με τρόπους αδιαφανείς ή εξαιρετικά περίπλοκους.

Παράλληλα, ο Altman έθεσε το ζήτημα της υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας. Η δημιουργία κορυφαίων μοντέλων απαιτεί αδιανόητους πόρους σε υπολογιστική ισχύ και κεφάλαια, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί στη δημιουργία ολιγοπωλίων. Ο έλεγχος αυτής της τεχνολογίας από έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό πανίσχυρων οργανισμών αποτελεί ευθεία απειλή για τις δημοκρατικές διαδικασίες, τον υγιή ανταγωνισμό και την παγκόσμια αγορά. Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη αποστροφή του προς αυτή την προοπτική, υποστηρίζοντας πως ένα οικοσύστημα που κατευθύνεται αποκλειστικά από τρεις ή τέσσερις παγκόσμιους παίκτες δεν αποτελεί βιώσιμο ή ασφαλές μοντέλο για την πορεία της ανθρωπότητας.

Βεβαίως, θα ήταν λανθασμένο να ερμηνευθούν οι τοποθετήσεις του αποκλειστικά υπό το πρίσμα της καταστροφολογίας. Ο ισχυρός άνδρας της OpenAI φροντίζει συστηματικά να αντιπαραβάλλει αυτούς τους προβληματισμούς με ένα βαθιά αισιόδοξο όραμα, υπογραμμίζοντας την ιστορικά αποδεδειγμένη προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου είδους. Μέσα από το πρίσμα της προσαρμογής, υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες θα βρουν τελικά τους μηχανισμούς για να ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα τους, προστατεύοντας τους θεσμούς και αναδιαμορφώνοντας την εργασία. Το βλέμμα του είναι στραμμένο στην ικανότητα της τεχνολογίας να λειτουργήσει ως ο απόλυτος επιταχυντής για την επιστημονική έρευνα, θεωρώντας σχεδόν νομοτελειακή τη στιγμή που τα μοντέλα αυτά θα βοηθήσουν στην κατανόηση βαθύτερων εννοιών της φυσικής, στην ανακάλυψη πρωτοποριακών ιατρικών θεραπειών και στον σχεδιασμό νέων πηγών καθαρής ενέργειας.