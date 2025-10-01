Opera Neon: Ο πρώτος «έξυπνος» AI browser είναι πλέον διαθέσιμος με μηνιαία συνδρομή

Η Opera κάνει τολμηρό βήμα στον χώρο της περιήγησης στο Internet, με το λανσάρισμα του Opera Neon, τον πρώτο browser της που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα πλατφόρμα, η οποία είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάιο, είναι πλέον διαθέσιμη στους πρώτους χρήστες, υποσχόμενη να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με το διαδίκτυο.

Το Opera Neon δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές λειτουργίες ενός browser όπως το Chrome ή το Edge. Στόχος του είναι να μετατρέψει την πλοήγηση σε μια διαδικασία όπου η AI δεν λειτουργεί απλώς ως βοηθός, αλλά αναλαμβάνει ενεργά να εκτελεί εργασίες και να χειρίζεται πολύπλοκα projects. Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξή του βασίζεται στην ιδέα ότι η κλασική χρήση πολλών tabs για την ενασχόληση με ένα θέμα μπορεί να γίνει πιο απλή και οργανωμένη.

Για τον σκοπό αυτό, η Opera εισάγει τα Tasks: ξεχωριστούς “χώρους εργασίας” μέσα στον ίδιο τον browser. Κάθε Task λειτουργεί σαν ένας μικρός αυτόνομος browser, όπου η AI κατανοεί το πλαίσιο και βοηθά τον χρήστη να αναλύει, να συγκρίνει και να αξιοποιεί πολλές ιστοσελίδες ταυτόχρονα. Έτσι, αντί να χάνεται κανείς σε δεκάδες ανοιχτά tabs, το Neon υπόσχεται ένα πιο εστιασμένο και παραγωγικό περιβάλλον.

Μια ακόμη καινοτομία είναι οι λεγόμενες Cards. Πρόκειται για επαναχρησιμοποιούμενες εντολές, ουσιαστικά prompts, που λειτουργούν σαν μια “τράπουλα” με τις πιο χρήσιμες και αγαπημένες λειτουργίες AI. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του κάρτες, να αξιοποιήσει τις προεγκατεστημένες ή να κατεβάσει συλλογές από την κοινότητα μέσω του ειδικού store. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια βιβλιοθήκη προσωπικών εργαλείων που κάνουν πιο άμεση την αλληλεπίδραση με τον browser.

Η πιο εντυπωσιακή όμως λειτουργία είναι το Neon Do. Πρόκειται για το “ρομπότ” του browser, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελεί ενέργειες σε πραγματικό χρόνο: να ανοίγει ή να κλείνει καρτέλες, να πλοηγείται στο διαδίκτυο, να συγκρίνει πληροφορίες, να συμπληρώνει φόρμες και να συλλέγει δεδομένα. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ίδιο τον browser, χωρίς μεταφορά δεδομένων στο cloud. Η Opera τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, αφού δεν απαιτείται κοινή χρήση κωδικών ή ταυτοποίηση σε εξωτερικές υπηρεσίες. Οι ενέργειες εκτελούνται μπροστά στα μάτια του χρήστη, ο οποίος έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καθοδηγήσει, να παγώσει ή να πάρει πίσω τον έλεγχο.

Αν το Neon Do χρειαστεί την παρέμβαση του χρήστη, διακόπτει τη διαδικασία και περιμένει οδηγίες, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο έλεγχος παραμένει πάντα στον άνθρωπο. Παράλληλα, η Opera δεσμεύεται πως δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα για εκπαίδευση μοντέλων, δεν τα μοιράζεται με τρίτους και τα διαγράφει εντός 30 ημερών.

Η εταιρεία παρουσιάζει το Opera Neon ως το επόμενο άλμα στην εξέλιξη των browsers: έναν πλήρως λειτουργικό πλοηγό που ενσωματώνει προηγμένη αλλά πρακτική τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για επαγγελματίες και χρήστες που περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους online. Η φιλοσοφία του προϊόντος εστιάζει στη μετατροπή του browser σε έναν ενεργό συνεργάτη, ικανό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αυτοματοποιεί διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Opera Neon δεν προσφέρεται δωρεάν. Η εταιρεία το τοποθετεί στην premium κατηγορία, με συνδρομητικό μοντέλο που απευθύνεται πρωτίστως σε power users. Η συνδρομή κοστίζει 19,90 δολάρια τον μήνα, ενώ για την ώρα η διάθεση γίνεται με περιορισμένες προσκλήσεις. Ωστόσο, η Opera διαβεβαιώνει ότι το λανσάρισμα θα επεκταθεί σύντομα σε ευρύτερο κοινό.

[via]