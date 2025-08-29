Όταν το Όρος Fuji «ξυπνά»: Το σενάριο που τρομάζει το Τόκιο [Video]

Μόλις 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας υψώνεται το Όρος Fuji, το εμβληματικό ηφαίστειο που αποτελεί σύμβολο της χώρας και πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Παρά τη γοητεία του, το Fuji παραμένει ένα ενεργό ηφαίστειο και αυτό σημαίνει ότι η απειλή μιας νέας έκρηξης είναι υπαρκτή, ακόμα κι αν η τελευταία φορά που ξέσπασε ήταν το 1707. Η ιαπωνική κυβέρνηση, θέλοντας να προετοιμάσει τους κατοίκους του Τόκιο για το χειρότερο σενάριο, επιστράτευσε την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει με γλαφυρό τρόπο πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί η ζωή στην πρωτεύουσα μέσα σε λίγες ώρες.

Το σενάριο της καταστροφής σε λίγες ώρες

Στο ενημερωτικό βίντεο που παρουσίασε η κυβέρνηση, γίνεται σαφές ότι μια ενδεχόμενη έκρηξη δεν θα αφήσει περιθώρια για πολλές αντιδράσεις. Ανάλογα με την ένταση της έκρηξης, την κατεύθυνση του ανέμου και τις καιρικές συνθήκες, ηφαιστειακή τέφρα θα μπορούσε να φτάσει στην πρωτεύουσα μέσα σε μία με δύο ώρες. Οι κάτοικοι ενδεχομένως να λάβουν ειδοποιήσεις στα κινητά τους, όμως η άφιξη της τέφρας θα είναι τόσο γρήγορη που δεν θα υπάρχει χρόνος για ουσιαστική προετοιμασία της τελευταίας στιγμής.

Η εικόνα που δίνει το βίντεο είναι καθηλωτική: ουρανός που σκοτεινιάζει, σωματίδια που πέφτουν ασταμάτητα και μια πόλη που παραλύει. Η χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε την αληθοφανή απεικόνιση του φαινομένου, καθιστώντας το μήνυμα ακόμα πιο άμεσο.

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την καθημερινότητα

Η τέφρα που εκτοξεύεται σε μια ηφαιστειακή έκρηξη δεν είναι απλώς σκόνη. Πρόκειται για μικροσκοπικά, αιχμηρά σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ερεθισμοί στα μάτια, στη μύτη και στο λαιμό θεωρούνται δεδομένοι, ενώ οι ασθενείς με άσθμα ή άλλες αναπνευστικές παθήσεις κινδυνεύουν περισσότερο. Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων, αφού η τέφρα μπορεί να καταλήξει στα αποθέματα πόσιμου νερού ή να επηρεάσει τις εγκαταστάσεις καθαρισμού.

Οι υποδομές της πόλης θα δεχτούν ακαριαίο πλήγμα. Αρκεί ένα λεπτό στρώμα τέφρας για να καθηλώσει αεροσκάφη και να σταματήσει τα τρένα. Μια εναπόθεση τριών εκατοστών θα καταστήσει επικίνδυνη ακόμα και την οδήγηση, καθώς η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και οι δρόμοι ολισθηροί. Όσοι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους θα βρεθούν να περπατούν σε μια πόλη όπου η αναπνοή γίνεται δύσκολη και η κίνηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η καθημερινότητα θα διαταραχθεί σε πολλά επίπεδα. Οι παραδόσεις σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα θα σταματήσουν, ενώ το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτροδότησης μπορεί να καταρρεύσει. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, η τέφρα θα συσσωρευτεί στους υπονόμους, προκαλώντας φράγματα και υπερχειλίσεις. Ξύλινα κτίρια, που είναι συνηθισμένα στην Ιαπωνία, ενδέχεται να καταρρεύσουν από το βάρος της τέφρας που θα συσσωρευτεί στις στέγες τους.

Η ανάγκη προετοιμασίας

Το βίντεο τονίζει ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε το Mount Fuji θα εκραγεί ξανά. Η μακρά ησυχία από το 1707 δεν σημαίνει πως το ηφαίστειο έχει σβήσει. Αντίθετα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η επόμενη έκρηξη είναι θέμα χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα από τώρα.

Ένα από τα βασικά βήματα είναι η αποθήκευση τροφίμων και νερού για αρκετές ημέρες, καθώς και η ύπαρξη ραδιοφώνου και ιατρικών προμηθειών στο σπίτι. Η απώλεια επικοινωνίας και μετακινήσεων μπορεί να καταστήσει πολύ δύσκολη την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, γι’ αυτό η αυτονομία κάθε νοικοκυριού είναι κρίσιμη.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα όπου οι κάτοικοι μπορούν να βρουν οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με το πώς να προστατευτούν. Παράλληλα, ειδικοί σε συνεργασία με μέσα ενημέρωσης όπως το CNN υπενθυμίζουν ότι σε ένα σενάριο μεγάλης κλίμακας, περίπου 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τέφρας θα εκτοξευτούν από το ηφαίστειο, εκ των οποίων σχεδόν μισό δισεκατομμύριο θα κατακαθίσει στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές. Η οικονομική ζημιά μιας τέτοιας κρίσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 2,5 τρισεκατομμύρια γεν, δηλαδή περίπου €14 δισεκατομμύρια.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στους πολίτες να δουν με ρεαλιστικό τρόπο τις πιθανές συνέπειες, κάτι που κάνει το μήνυμα πιο ισχυρό από μια απλή ανακοίνωση. Η τεχνολογία, που βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, από τον τουρισμό μέχρι την εκπαίδευση, δείχνει εδώ το ρόλο της στην πρόληψη και την ενημέρωση.

