ΟΤΕ: Ξεκίνησε η εμπορική διάθεση του δικτύου οπτικών ινών UFBB με ταχύτητες 1Gbps

Σύνοψη

Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκινά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB.

Παρέχονται υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμες σε Μεσσηνία και Ροδόπη, και έως το τέλος Μαρτίου σε Δράμα, Έβρο και Κορινθία.

Το έργο αναμένεται να φέρει οπτική ίνα σε πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνολικά.

Ο ΟΤΕ θα καλύψει πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας με οπτική ίνα έως το 2030.

Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκινά την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB. Το συγκεκριμένο έργο (Ultra-Fast Broadband) φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το UFBB ένα από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη.

Εμπορική διάθεση και γεωγραφική κάλυψη

Το έργο UFBB προσφέρει πλέον εμπορικά διαθέσιμες συνδέσεις οπτικής ίνας με ταχύτητες έως 1Gbps, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. Η διάθεση, με ημερομηνία αναφοράς την 17η Μαρτίου 2026, ξεκίνησε στις περιοχές των νομών Μεσσηνίας και Ροδόπης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως το τέλος Μαρτίου, το δίκτυο θα επεκταθεί σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου και Κορινθίας. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Χανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του έργου UFBB, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές. Παράλληλα, οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός και εμβέλεια του έργου ΣΔΙΤ

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αναλάβει το σύνολο του έργου UFBB, καλύπτοντας και τις επτά γεωγραφικές ζώνες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 830 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από αυτό το ποσό, τα 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη συγχρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όταν ολοκληρωθεί, το UFBB αναμένεται να φέρει την οπτική ίνα σε πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και σε 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα. Αυτή η εκτεταμένη υλοποίηση συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η στρατηγική και οι επενδύσεις του ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο επενδυτή στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Η εταιρεία υλοποιεί ετησίως επενδυτικό πλάνο ύψους 600 εκατ. ευρώ περίπου για τη συνολική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Ελλάδας και την υλοποίηση της Κοινωνίας των Gigabit. Συνολικά με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030. Ως αποτέλεσμα, ο ΟΤΕ θα καλύψει πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας με οπτική ίνα.

Δηλώσεις

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά ότι η ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Πρόσθεσε ότι η εμπορική διάθεση υπηρεσιών που ξεκινά αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός γίνεται πράξη, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, υπογράμμισε ότι με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του UFBB, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματος για μια Ελλάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για την ψηφιακή της ωριμότητα. Συμπλήρωσε επίσης ότι αναπτύσσουν υποδομές οπτικής ίνας που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και δημιουργούν ίσες ψηφιακές ευκαιρίες για όλους.

Με τη ματιά του Techgear

Η ενεργοποίηση της εμπορικής διάθεσης του δικτύου UFBB από τον ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη δομική μετατόπιση των εγχώριων τηλεπικοινωνιακών υποδομών προς τα δίκτυα νέας γενιάς (FTTH). Η επικέντρωση σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του περιορισμένου bandwidth εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η δέσμευση του Ομίλου να διατηρήσει το επενδυτικό πλάνο των 600 εκατ. ευρώ ετησίως, στοχεύοντας στην κάλυψη του 70% των γραμμών της χώρας έως το 2030, καταδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία του στον τομέα των υποδομών, θέτοντας τον πήχη του ανταγωνισμού, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.