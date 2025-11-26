Ουκρανία: Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με δορυφορικές κλήσεις από το Starlink

Η μετάβαση της κινητής τηλεφωνίας σε δορυφορικά δίκτυα δεν ανήκει πια στη σφαίρα του μέλλοντος. Στην Ευρώπη, ο πρώτος σταθμός αυτής της τεχνολογικής αλλαγής είναι η Ουκρανία, όπου ο πάροχος Kyivstar ενεργοποίησε επίσημα την υπηρεσία Starlink Direct to Cell για τους συνδρομητές του, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη της ηπείρου που προσφέρει δορυφορική τηλεφωνική κάλυψη μέσω Starlink.

Η υπηρεσία βρίσκεται αρχικά σε πιλοτική λειτουργία και απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Kyivstar, χωρίς επιπλέον χρέωση. Προς το παρόν υποστηρίζει αποκλειστικά αποστολή και λήψη SMS, αλλά η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε τροχιά αναβάθμισης με στόχο την ενεργοποίηση “light data” και στη συνέχεια υποστήριξη φωνητικών και video κλήσεων.

Ένα από τα πιο πρακτικά στοιχεία της νέας υπηρεσίας είναι ότι δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το Direct to Cell λειτουργεί με τα υπάρχοντα smartphones, χωρίς την ανάγκη αγοράς νέας συσκευής. Ωστόσο, η πρόσβαση αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες Android, με την υποστήριξη για Apple συσκευές να προγραμματίζεται για αργότερα.

Για μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, η αξία αυτής της τεχνολογίας είναι αυτονόητη. Χιλιάδες πολίτες σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου ή σε περιοχές όπου το δίκτυο έχει καταστραφεί ή βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης αποκτούν πρόσβαση σε επικοινωνία όταν χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Η υπηρεσία δεν αφορά μόνο τον άμαχο πληθυσμό, αλλά και διασώστες, ανθρωπιστικές αποστολές και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, που συχνά επιχειρούν σε περιοχές χωρίς λειτουργική επίγεια κάλυψη.

Η Kyivstar έχει ήδη καταφέρει να διατηρεί σχεδόν πλήρη κάλυψη στα τμήματα της χώρας που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν “νεκρές ζώνες” σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Με περίπου 22,5 εκατομμύρια συνδρομητές, ο πάροχος επιχειρεί να διασφαλίσει αδιάλειπτη πρόσβαση στο δίκτυο, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kyivstar, Oleksandr Komarov, υπενθύμισε ότι η εταιρεία έχει εξοπλίσει ήδη τις υποδομές της με μπαταρίες και γεννήτριες, ώστε να εξασφαλίζεται μέχρι και δέκα ώρες λειτουργίας ακόμα και όταν υπάρχει πλήρης διακοπή ρεύματος στο δίκτυο. Το Direct to Cell έρχεται τώρα να επεκτείνει αυτή την ανθεκτικότητα, παρέχοντας συνδεσιμότητα ακόμη και όταν το επίγειο δίκτυο αδυνατεί να λειτουργήσει.

Καθώς η Ουκρανία δείχνει πρώτη τον δρόμο, ολόκληρη η Ευρώπη προετοιμάζεται να ακολουθήσει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Virgin Media O2 έχει επιβεβαιώσει ότι θα ενσωματώσει το Starlink Direct to Cell για τους συνδρομητές της με το brand O2 Satellite. Η υπηρεσία αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, ξεκινώντας με messaging και δεδομένα, και με σχέδια σταδιακής επέκτασης των δυνατοτήτων σε ευρύτερη γκάμα συσκευών. Η λειτουργία της θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περιοχές χωρίς σήμα, με στόχο κάλυψη άνω του 95% μέσα σε έναν χρόνο από την κυκλοφορία.

Στη Γαλλία, η Orange ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά τη δική της δορυφορική υπηρεσία messaging, με το όνομα Message Satellite. Θα επιτρέπει αποστολή και λήψη SMS και γεωτοποθέτησης όταν δεν υπάρχει κινητό δίκτυο, σε συνεργασία με την Skylo. Αρχικά θα υποστηρίζονται μόνο Google Pixel 9 και Pixel 10, και η διάθεση προς καταναλωτές αναμένεται στις 11 Δεκεμβρίου με εξάμηνη δωρεάν χρήση και κόστος 5 ευρώ ανά μήνα στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Vodafone κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, με σχέδιο να λανσάρει εντός του έτους εμπορική υπηρεσία direct-to-cell βασισμένη στο δορυφορικό δίκτυο της AST SpaceMobile. Η εταιρεία είχε ήδη δοκιμάσει επιτυχώς δορυφορική βιντεοκλήση από συνηθισμένο smartphone, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι πλέον πειραματική.