Πάνω από 78.000 οι απολύσεις στην τεχνολογία το πρώτο τρίμηνο του 2026: Ο πραγματικός ρόλος της AI

Σύνοψη

Σχεδόν 80.000 θέσεις εργασίας καταργήθηκαν παγκοσμίως στον τεχνολογικό τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Εταιρείες όπως η Block, η Dell και η IBM πρωτοστατούν στις περικοπές, αντικαθιστώντας τμήματα ρουτίνας με αυτοματοποιημένα συστήματα και AI agents.

Οι entry-level θέσεις δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, με τις απαιτήσεις να μετατοπίζονται βίαια προς τη διαχείριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI architecture, cloud engineering).

Στην Ελλάδα, η μετάβαση διαμορφώνει μια αγορά IT δύο ταχυτήτων, όπου η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό AI αυξάνεται ραγδαία, ενώ μειώνονται οι παραδοσιακές θέσεις υποστήριξης και βασικού προγραμματισμού.

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το αφήγημα της AI λειτουργεί συχνά ως επενδυτικό άλλοθι για την κάλυψη κακών οικονομικών επιλογών και τις υπεράριθμες προσλήψεις της περιόδου της πανδημίας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώνεται με τον τεχνολογικό κλάδο να καταγράφει έναν εξαιρετικά βαρύ απολογισμό. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα των αναλυτών της αγοράς και αναφορές από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το Nikkei, περίπου 80.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη καταργηθεί παγκοσμίως, με τον αριθμό να ξεπερνά τις 78.000 ήδη από τις αρχές Απριλίου.

Ο πυρήνας αυτού του φαινομένου εστιάζει στην ταχεία υιοθέτηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο η πλήρης επίδραση της AI δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία. Το 20% αυτών των απολύσεων (περίπου 16.000 θέσεις) συνδέεται άμεσα με την ενσωμάτωση AI συστημάτων και την αυτοματοποίηση, επηρεάζοντας κυρίως entry-level προγραμματιστές, τμήματα HR και εξυπηρέτησης πελατών, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης.

Τα δεδομένα πίσω από τους αριθμούς: Ποιες εταιρείες πρωτοστατούν

Η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει μια σαφή στρατηγική στροφή από σχεδόν όλους τους μεγάλους παίκτες του οικοσυστήματος. Η Amazon και η Microsoft συνεχίζουν τις «σιωπηλές» αναδιαρθρώσεις, ωστόσο εταιρείες όπως η Block (πρώην Square) ανακοίνωσαν απροκάλυπτα την κατάργηση 4.000 θέσεων εργασίας, αντικαθιστώντας λειτουργικές διαδικασίες με αυτοματοποιημένα συστήματα. Η διοίκηση της Block μάλιστα υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν ελήφθη υπό το βάρος οικονομικής πίεσης, αλλά ως συνειδητή επιλογή τεχνολογικής μετάβασης.

Παράλληλα, η IBM συνεχίζει το δικό της κύμα περικοπών, στοχεύοντας σε τμήματα όπου η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ταχύτερα αποτελέσματα με κλάσμα του κόστους. Σε εταιρείες hardware όπως η GoPro, παρατηρούμε περικοπές της τάξης του 23% του εργατικού δυναμικού της, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνολογίας, ασχέτως αν το τελικό προϊόν είναι λογισμικό ή φυσική συσκευή.

Αυτή η δομική αλλαγή χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα μοτίβα. Από τη μία πλευρά έχουμε τις Big Tech που επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια στην εκπαίδευση LLM (Large Language Models) και υποδομές cloud, και από την άλλη πλευρά την προσπάθεια άμεσης απόσβεσης αυτών των επενδύσεων μέσω της μείωσης του μισθολογικού κόστους.

Από τις entry-level θέσεις στους AI Agents

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στις entry-level θέσεις. Εκεί που παραδοσιακά ένας junior developer χρειαζόταν μήνες για να ενσωματωθεί σε μια ομάδα ελέγχου κώδικα ή διόρθωσης σφαλμάτων, πλέον εξειδικευμένοι AI agents μπορούν να εκτελέσουν τις ίδιες εργασίες σε δευτερόλεπτα. Τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, εισαγωγής δεδομένων και βασικής δημιουργίας περιεχομένου έχουν ήδη αρχίσει να συρρικνώνονται αισθητά.

Ωστόσο, δημιουργείται ταυτόχρονα μια τεράστια ανάγκη για επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης. Στελέχη ικανά να χτίσουν αρχιτεκτονικές RAG (Retrieval-Augmented Generation), να βελτιστοποιήσουν μοντέλα ανοιχτού κώδικα, και να διαχειριστούν πολύπλοκα cloud περιβάλλοντα θεωρούνται ανάρπαστα, απολαμβάνοντας μισθούς έως και 50% υψηλότερους από τους αντίστοιχους παραδοσιακούς ρόλους. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει ήδη υπολογίσει ότι μακροπρόθεσμα, τα νέα συστήματα θα δημιουργήσουν πολλαπλάσιες θέσεις από αυτές που θα καταστρέψουν, αρκεί το εργατικό δυναμικό να μπορέσει να ανταποκριθεί στην επιθετική επαγγελματική επανεκπαίδευση που απαιτείται.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ή ως άλλοθι;

Αναλύοντας το συνολικό τοπίο των 80.000 απολύσεων του Q1 2026, προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Είναι η AI η πραγματική αιτία ή ένα βολικό αφήγημα; Η πραγματικότητα των αριθμών αποκαλύπτει ότι πολλές εταιρείες καλύπτουν τη δομική τους κακοδιαχείριση πίσω από την «καινοτομία» της AI. Οι ανεξέλεγκτες προσλήψεις κατά τη διάρκεια των lockdown δημιούργησαν τεχνητά διογκωμένα οργανογράμματα.

Σήμερα, σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με υψηλά επιτόκια δανεισμού, η λέξη αυτοματοποίηση λειτουργεί καθησυχαστικά για τους μετόχους των εταιρειών. Οι επενδυτές επιβραβεύουν με άνοδο της μετοχής τις ανακοινώσεις περικοπών, όταν αυτές συνοδεύονται από υποσχέσεις για «έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη που θα αυξήσει το περιθώριο κέρδους». Η οπτική αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως παρατηρούν στελέχη της αγοράς, τα συστήματα multi-agent που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή προσθέτουν πολυπλοκότητα αντί να επιλύουν προβλήματα, καθιστώντας τις απολύσεις πρόωρες και επικίνδυνες για την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην ελληνική αγορά πληροφορικής, ο αντίκτυπος αυτών των παγκόσμιων μετατοπίσεων γίνεται ήδη ορατός, αν και με τη χαρακτηριστική χρονική υστέρηση της περιοχής. Οι πολυεθνικές που διατηρούν hubs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν «παγώσει» τις μαζικές προσλήψεις για junior ρόλους.

Παράλληλα, οι ελληνικές startups και οι εγχώριες εταιρείες software development καλούνται να λειτουργήσουν σε συνθήκες αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού. Οι τιμές των enterprise εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Copilot, ChatGPT Enterprise, Claude) μετακυλίουν ένα σταθερό μηνιαίο κόστος σε ευρώ (συχνά 30€-50€ ανά υπάλληλο) που οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να απορροφήσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο βιώνουν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας, αντιλαμβανόμενοι ότι η συγγραφή τυποποιημένου κώδικα ή η απλή διαχείριση συστημάτων (sysadmin) αποτελούν πλέον δεξιότητες με ημερομηνία λήξης.

Η άποψη του Techgear

Οι 80.000 απολύσεις του πρώτου τριμήνου δεν αποτελούν στατιστικό σφάλμα, αλλά τον προάγγελο μιας μόνιμης αλλαγής φιλοσοφίας στην παραγωγή κώδικα και τη διαχείριση λειτουργιών. Οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν μαζικές αποχωρήσεις ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να ενσωματώσουν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης αμφίβολης (πολλές φορές) σταθερότητας.

Το αφήγημα των Big Tech ότι η AI θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να εστιάσουν σε δημιουργικές εργασίες καταρρέει μπροστά στα σκληρά οικονομικά δεδομένα: οι εταιρείες προτιμούν τη μείωση του μισθολογικού κόστους από τη μετακίνηση του προσωπικού. Το κρίσιμο στοίχημα για όσους παραμένουν στον κλάδο είναι η αέναη προσαρμοστικότητα. Η ικανότητα όχι μόνο να χειρίζεσαι τα νέα AI εργαλεία, αλλά να κατανοείς τους εγγενείς περιορισμούς τους, τις παραισθήσεις των δεδομένων τους και τα νομικά κενά πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί το μοναδικό μαξιλάρι ασφαλείας απέναντι στα επόμενα κύματα αναδιάρθρωσης που θα ακολουθήσουν τα επόμενα τρίμηνα του 2026.