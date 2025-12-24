Παραμονη Χριστουγέννων με δωρεάν παιχνιδάρα από το Epic Games Store!

Συναγερμός για τους λάτρεις των survival horror και του PC gaming, καθώς το Epic Games Store μόλις αποκάλυψε το δωρεάν παιχνίδι της Παραμονής των Χριστουγέννων και πρόκειται για έναν τίτλο που πολλοί περίμεναν να δοκιμάσουν. Το The Callisto Protocol, η φιλόδοξη δημιουργία της Striking Distance Studios, διατίθεται εντελώς δωρεάν για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας, αλλά προσοχή: η προσφορά έχει εξαιρετικά περιορισμένη διάρκεια.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης εορταστικής καμπάνιας της Epic Games, η οποία χαρίζει καθημερινά έναν τίτλο-έκπληξη, το The Callisto Protocol παίρνει τη σκυτάλη για το 24ωρο των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει πως έχετε περιθώριο μόνο μέχρι αύριο, 25 Δεκεμβρίου, για να το προσθέσετε μόνιμα στη ψηφιακή σας βιβλιοθήκη.

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία του, το The Callisto Protocol αποτελεί πνευματικό διάδοχο της θρυλικής σειράς Dead Space. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως στο τιμόνι της ανάπτυξης βρέθηκε ο Glen Schofield, ο δημιουργός που μας χάρισε τον αρχικό εφιάλτη του Isaac Clarke.

Η ιστορία μεταφέρει τους παίκτες στο έτος 2320, στο "νεκρό φεγγάρι" του Δία, την Καλλιστώ. Εκεί, ο πρωταγωνιστής Jacob Lee (τον οποίο υποδύεται ο ηθοποιός Josh Duhamel) βρίσκεται φυλακισμένος στην υψίστης ασφαλείας Black Iron Prison. Όταν μια μυστηριώδης επιδημία αρχίζει να μετατρέπει τους κρατούμενους σε παραμορφωμένα τέρατα, η φυλακή μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Ο στόχος είναι απλός αλλά τρομακτικός: να επιβιώσετε, να αποδράσετε και να αποκαλύψετε τα σκοτεινά μυστικά που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια.

Αυτό που ξεχωρίζει το The Callisto Protocol είναι η τεχνική του αρτιότητα στον οπτικό τομέα. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια τρόμου της γενιάς, με χρήση της Unreal Engine που αποδίδει ρεαλιστικούς φωτισμούς, λεπτομερή μοντέλα χαρακτήρων και μια ατμόσφαιρα που "στάζει" απειλή. Η ηχητική επένδυση παίζει καθοριστικό ρόλο, δημιουργώντας μια κλειστοφοβική αίσθηση που κρατά τον παίκτη στην άκρη της καρέκλας του.

Το gameplay διαφοροποιείται ελαφρώς από το Dead Space, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μάχη σώμα με σώμα. Ο μηχανισμός αποφυγής και τα χτυπήματα με το ηλεκτρικό γκλοπ απαιτούν συγχρονισμό και ψυχραιμία, ειδικά όταν τα πυρομαχικά είναι λιγοστά. Παράλληλα, το όπλο βαρύτητας (GRP) προσθέτει μια στρατηγική διάσταση, επιτρέποντας στους παίκτες να εκμεταλλεύονται το περιβάλλον – από ανεμιστήρες μέχρι αιχμηρά καρφιά – για να εξοντώσουν τους εχθρούς με... δημιουργικούς τρόπους.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού το 2022 συνοδεύτηκε από ανάμεικτες κριτικές, κυρίως λόγω τεχνικών προβλημάτων στο PC κατά το λανσάρισμα. Ωστόσο, η Striking Distance Studios εργάστηκε εντατικά τους επόμενους μήνες, κυκλοφορώντας σειρά ενημερώσεων που βελτίωσαν δραματικά την απόδοση και εξάλειψαν τα stutters που ταλαιπώρησαν τους πρώτους παίκτες.

Η σημερινή δωρεάν διάθεση αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για όσους δίσταζαν να επενδύσουν στην αγορά του, να δουν από πρώτο χέρι την εμπειρία στην πιο ώριμη και ολοκληρωμένη μορφή της. Χωρίς το κόστος αγοράς, το The Callisto Protocol μετατρέπεται σε μια "must-play" εμπειρία για το εορταστικό διήμερο, προσφέροντας περίπου 10-12 ώρες έντονης δράσης και τρόμου.

Πώς να το Αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι γνωστή και απλή για τους χρήστες του Epic Games Store:

Επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα του καταστήματος ή ανοίξτε τον launcher. Εντοπίστε την ενότητα "Free Games" όπου φιγουράρει το εξώφυλλο του τίτλου. Πατήστε "Get" και ολοκληρώστε τη διαδικασία αγοράς με μηδενικό κόστος.

Θυμηθείτε πως, σε αντίθεση με τις εβδομαδιαίες προσφορές που διαρκούν επτά ημέρες, τα δώρα των Χριστουγέννων στο Epic Games Store αλλάζουν κάθε 24 ώρες. Αν δεν το προσθέσετε στη συλλογή σας μέχρι αύριο το απόγευμα, η ευκαιρία θα χαθεί και τη θέση του θα πάρει ο επόμενος μυστηριώδης τίτλος.

The Callisto Protocol - [Epic Games Store Link]