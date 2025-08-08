PCIe 8.0: Έρχεται με διπλάσια ταχύτητα και βλέπει το μέλλον των data centers

Το PCI Special Interest Group (PCI-SIG), ο οργανισμός που διαμορφώνει τα πρότυπα για το πρότυπο διασύνδεσης PCI Express, επιβεβαίωσε επίσημα ότι η επερχόμενη έκδοση PCIe 8.0 θα διπλασιάσει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε σχέση με την έκδοση 7.0. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα προδιαγραφή θα φτάνει έως και τα 256 gigatransfers ανά δευτερόλεπτο (GT/s), με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων έως και 1 terabyte το δευτερόλεπτο (TB/s) αμφίδρομα σε διάταξη x16.

Η αποκάλυψη αυτή ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της προδιαγραφής PCIe 7.0 τον Ιούνιο του 2025, η οποία επιτρέπει ταχύτητες έως 128 GT/s και αμφίδρομη ροή δεδομένων έως 512 GB/s στην ίδια διαμόρφωση. Με την PCIe 8.0, η απόδοση ουσιαστικά διπλασιάζεται, ανταποκρινόμενη στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου των τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι εφαρμογές υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (HPC).

Η PCI-SIG ανέφερε επίσης ότι η νέα προδιαγραφή θα επιτύχει τους στόχους της για μείωση της καθυστέρησης (latency) και εφαρμογή προηγμένων μηχανισμών διόρθωσης σφαλμάτων (forward error correction), αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν προς το παρόν άγνωστες. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς το πρότυπο θα συνεχίσει να προάγει τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, μια προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική αν λάβουμε υπόψη τις ενεργειακές ανάγκες των σημερινών data centers.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας έκδοσης είναι η πιθανή εισαγωγή connector νέου τύπου. Αν και αυτό ίσως προκαλέσει ανησυχία σε όσους σχεδιάζουν τις μελλοντικές υποδομές των servers τους, οι εξελίξεις δεν αναμένονται άμεσα. Η τελική μορφή της PCIe 8.0 αναμένεται να παραδοθεί το 2028 και, όπως είναι σύνηθες, θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να ενσωματωθεί σε εμπορικά προϊόντα.

Ο Al Yanes, πρόεδρος και επικεφαλής της PCI-SIG, υποστηρίζει πως η νέα προδιαγραφή θα παραμείνει επίκαιρη ακόμα και όταν τεθούν σε κυκλοφορία οι πρώτες συσκευές που θα την αξιοποιούν.

Καθώς η ανάγκη για υψηλό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων σε εφαρμογές όπως η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, η απαίτηση για υψηλή απόδοση παραμένει ισχυρή. Η τεχνολογία PCIe θα συνεχίσει να προσφέρει ένα οικονομικά αποδοτικό, υψηλής ταχύτητας και χαμηλής καθυστέρησης διασυνδετικό πρότυπο που θα καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου.

Η PCI-SIG υποστήριξε τη στρατηγική της και με δηλώσεις από ειδικούς του κλάδου. Ο Reece Hayden, επικεφαλής αναλυτής της ABI Research, ανέφερε:

Τα δίκτυα των data centers προετοιμάζονται ήδη για την υλοποίηση της τεχνολογίας PCIe 6.0 και επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της PCIe 7.0. Η έλευση της PCIe 8.0 διασφαλίζει ότι οι ανάγκες του κλάδου σε εύρος ζώνης θα καλύπτονται και στο μέλλον.

