Σύνοψη

Ο FDA χορήγησε άδεια κυκλοφορίας 510(k) στο PearlBone Putty 1600 για χρήση σε ορθοπεδικά χειρουργεία.

Το υλικό κατασκευάζεται από το μάργαρο των οστράκων Pinctada maxima της Δυτικής Αυστραλίας, μέσω μιας καινοτόμου χημικής διαδικασίας.

Η τεχνολογία μετατρέπει το ανθρακικό ασβέστιο των κοχυλιών στο φωσφορικό ασβέστιο του ανθρώπινου οστού σε μόλις 24 ώρες.

Η χρήση του καταργεί την ανάγκη αφαίρεσης μοσχεύματος από το σώμα του ασθενούς, μειώνοντας κατακόρυφα τον μετεγχειρητικό πόνο.

Αποτελεί προϊόν κυκλικής οικονομίας, αξιοποιώντας τα απορρίμματα της τοπικής βιομηχανίας καλλιέργειας μαργαριταριών.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε επίσημη έγκριση κυκλοφορίας σε ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που αξιοποιεί τους βιολογικούς μηχανισμούς της φύσης για την αποκατάσταση των ανθρώπινων οστών.

Το PearlBone Putty 1600, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Marine Biomedical σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, αποτελεί το πρώτο βιοσυμβατό υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος που προέρχεται εξ ολοκλήρου από το μάργαρο των μαργαριτοφόρων οστράκων. Η πιστοποίηση 510(k) επιτρέπει την άμεση εμπορική διάθεση του υλικού στις ΗΠΑ για την επιδιόρθωση καταγμάτων, διαμορφώνοντας ένα εντελώς νέο πλαίσιο για την ορθοπεδική χειρουργική ανά τον κόσμο.

Πώς το PearlBone επιταχύνει την επούλωση των καταγμάτων;

Το PearlBone Putty 1600 μετατρέπει το ανθρακικό ασβέστιο από μάργαρο μαργαριταριών σε φωσφορικό ασβέστιο μέσα σε 24 ώρες, δημιουργώντας ένα βιοσυμβατό σύνθετο υλικό. Ενθαρρύνει τον πολλαπλασιασμό των οστικών κυττάρων και τη βιοδιάσπαση, γεμίζοντας τα κενά στα κατάγματα μέχρι την πλήρη αντικατάστασή του από τον φυσικό ιστό του ασθενούς.

Η διαδικασία της επούλωσης των σοβαρών οστικών τραυματισμών ταλαιπωρεί διαχρονικά την ιατρική κοινότητα, καθώς οι παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις συνοδεύονται από σημαντικούς περιορισμούς. Μέχρι σήμερα, ο χρυσός κανόνας απαιτούσε τη λήψη αυτομοσχεύματος, δηλαδή την αφαίρεση υγιούς οστού από άλλο σημείο του σώματος του ίδιου του ασθενούς με συνηθέστερο σημείο τη λεκάνη. Η πρακτική αυτή προκαλεί αναπόφευκτα επιπλέον μετεγχειρητικό πόνο, αυξάνει τους κινδύνους μόλυνσης και παρατείνει τον χρόνο γενικής αναισθησίας στο χειρουργείο. Από την άλλη πλευρά, τα αποκλειστικά συνθετικά υποκατάστατα που κυκλοφορούν στην αγορά παρουσιάζουν συχνά μειωμένη μηχανική αντοχή ή απορροφούνται με πολύ αργούς ρυθμούς από τον οργανισμό, προκαλώντας καθυστερήσεις στην πώρωση του κατάγματος.

Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Minghao Zheng και του Δρ. Rui Ruan αποφάσισε να αναζητήσει απαντήσεις στη βιολογία των ωκεανών. Αναλύοντας τα τεράστια στρείδια Pinctada maxima που ευδοκιμούν στην περιοχή Kimberley της Αυστραλίας, οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως η βιομετάλλωση που δημιουργεί το εσωτερικό στρώμα του οστράκου ακολουθεί αρχές παρόμοιες με τον σχηματισμό του ανθρώπινου σκελετού. Μελετώντας προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο η φύση χτίζει ανθεκτικές δομές επί εκατομμύρια χρόνια, οι ερευνητές κατοχύρωσαν μια πατέντα χημικής αντίδρασης που επιταχύνει εξωπραγματικά αυτή τη διεργασία.

Η μέθοδος παραγωγής είναι ταυτόχρονα απλή στη σύλληψη αλλά εξαιρετικά περίπλοκη στην εκτέλεση. Τα επιλεγμένα όστρακα αρχικά κονιορτοποιούνται με βιομηχανική ακρίβεια και στη συνέχεια αναμειγνύονται με άλατα φωσφορικού ασβεστίου και νερό. Μέσα από αυτή την αντίδραση, το αρχικό ανθρακικό ασβέστιο του κοχυλιού αναδομείται και μετατρέπεται στο φωσφορικό ασβέστιο που αποτελεί τον δομικό λίθο του ανθρώπινου σκελετού. Μια γεωλογική διεργασία που απαιτεί χιλιετίες στον βυθό της θάλασσας επιτυγχάνεται πλέον στα εργαστήρια της Marine Biomedical μέσα σε ένα και μόνο εικοσιτετράωρο.

Το τελικό υλικό ονομάζεται NCOC (nacre-based calcium orthophosphate composite) και ξεχωρίζει για τις έντονες οστεοδιεγερτικές του ιδιότητες. Όταν οι χειρουργοί τοποθετούν την εύπλαστη πάστα στα κενά που δημιουργούνται από θρυμματισμένα οστά, το υλικό λειτουργεί ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα. Δεν αναλαμβάνει τη δομική σταθερότητα, καθώς τον ρόλο αυτό συνεχίζουν να παίζουν οι μεταλλικές πλάκες και οι βίδες, αλλά προσφέρει τον ιδανικό καμβά για να αναπτυχθούν τα κύτταρα. Οι οστεοβλάστες του οργανισμού αναγνωρίζουν τη συμβατή χημική σύσταση, προσκολλώνται άμεσα στην επιφάνεια του μοσχεύματος και αρχίζουν να συνθέτουν νέο οστικό ιστό. Καθώς το σώμα αναπλάθει την περιοχή, το υποκατάστατο από μαργαριτάρι διασπάται σταδιακά με απόλυτη ασφάλεια, αφήνοντας πίσω του αποκλειστικά υγιές ανθρώπινο οστό.

Πέρα από τα αμιγώς ιατρικά πλεονεκτήματα, η μέθοδος ενσωματώνει άριστα τις αρχές της βιωσιμότητας. Η ευρύτερη περιοχή του Broome στη Δυτική Αυστραλία διέθετε τεράστια ιστορία στην αλιεία μαργαριταριών, καλύπτοντας κάποτε το 80% της παγκόσμιας αγοράς για την κατασκευή κουμπιών. Αντί τα άδεια όστρακα να καταλήγουν στις χωματερές ως παραπροϊόντα της τοπικής οικονομίας, η παραγωγή του PearlBone τα μετατρέπει σε πολύτιμα βιοϊατρικά εργαλεία υψηλής προστιθέμενης αξίας, προωθώντας ενεργά το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στον ευρύτερο ιατροφαρμακευτικό κλάδο.

Η αδειοδότηση 510(k) του FDA επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων παραγωγής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη βιομηχανική κλιμάκωση. Η αγορά ορθοπεδικών προϊόντων των ΗΠΑ εκτιμάται στα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, καταγράφοντας σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Όπως διευκρινίζει η CEO της εταιρείας, Rolee Kumar, η εμπορική επέκταση στην Αμερική δικαιώνει χρόνια εξαντλητικής εργαστηριακής έρευνας, τοποθετώντας την αυστραλιανή βιοτεχνολογία στην αιχμή των ιατρικών καινοτομιών που στοχεύουν στην ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών με τη μικρότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση.